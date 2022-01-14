Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 13 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 218 505 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 941 502
|
отримали одну дозу, усього
|
14941500
|
отримали дві дози, усього
|
14197703
|
отримали додаткову дозу, усього
|
8639
|
отримали бустерну дозу, усього
|
70663
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4839347
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6477480
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1627697
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1489111
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
92835
|
отримали одну дозу, усього
|
32334
|
отримали дві дози, усього
|
45465
|
отримали додаткову дозу, усього
|
551
|
отримали бустерну дозу, усього
|
14485
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
16839
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
65365
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2610
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
8021
Щеплення проводилось 811 мобільними бригадами з імунізації 3 234 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1656
|
|
140
|
|
7285
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79066
|
|
37216
|
|
6694
|
|
35156
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3737510
|
|
3545111
|
|
98068
|
|
17108685
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3737510
|
10476
|
98068
|
140
|
3545111
|
7285
|
94331
|
247,7
|
м. Київ
|
343165
|
1193
|
8345
|
6
|
325312
|
1660
|
9508
|
320,7
|
Вінницька
|
115673
|
648
|
3228
|
8
|
107957
|
389
|
4488
|
291,6
|
Волинська
|
104690
|
168
|
2215
|
5
|
101071
|
60
|
1404
|
136,3
|
Дніпропетровська
|
244598
|
427
|
9008
|
16
|
232935
|
300
|
2655
|
83,9
|
Донецька
|
170252
|
314
|
5210
|
5
|
162635
|
335
|
2407
|
128,2
|
Житомирська
|
142512
|
252
|
3295
|
3
|
136702
|
160
|
2515
|
208,9
|
Закарпатська
|
90045
|
278
|
2463
|
7
|
82895
|
418
|
4687
|
374,2
|
Запорізька
|
183674
|
175
|
5421
|
4
|
177121
|
211
|
1132
|
67,4
|
Івано-Франківська
|
131722
|
880
|
3158
|
7
|
122008
|
207
|
6556
|
480,2
|
Київська
|
188475
|
394
|
4764
|
5
|
179570
|
504
|
4141
|
232,4
|
Кіровоградська
|
33812
|
71
|
1583
|
7
|
30623
|
127
|
1606
|
173,0
|
Луганська
|
60637
|
98
|
2230
|
1
|
57304
|
49
|
1103
|
164,1
|
Львівська
|
225081
|
1001
|
6093
|
8
|
211545
|
258
|
7443
|
296,9
|
Миколаївська
|
116770
|
193
|
3347
|
5
|
111408
|
219
|
2015
|
180,6
|
Одеська
|
243511
|
516
|
5631
|
3
|
229589
|
586
|
8291
|
349,3
|
Полтавська
|
143617
|
521
|
3855
|
7
|
135899
|
514
|
3863
|
279,7
|
Рівненська
|
129359
|
317
|
2309
|
4
|
125236
|
81
|
1814
|
157,6
|
Сумська
|
134086
|
538
|
2893
|
3
|
127559
|
176
|
3634
|
341,9
|
Тернопільська
|
109905
|
371
|
2169
|
0
|
104741
|
253
|
2995
|
289,1
|
Харківська
|
247455
|
691
|
6458
|
9
|
233288
|
226
|
7709
|
291,0
|
Херсонська
|
79742
|
92
|
2719
|
3
|
75700
|
53
|
1323
|
129,2
|
Хмельницька
|
149518
|
443
|
3406
|
7
|
142019
|
210
|
4093
|
327,2
|
Черкаська
|
131221
|
292
|
2701
|
8
|
124338
|
152
|
4182
|
352,4
|
Чернівецька
|
121396
|
409
|
3044
|
2
|
116018
|
83
|
2334
|
259,4
|
Чернігівська
|
96594
|
194
|
2523
|
7
|
91638
|
54
|
2433
|
246,7