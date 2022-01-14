14. 01. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 13 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 218 505 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 941 502

отримали одну дозу, усього

14941500

отримали дві дози, усього

14197703

отримали додаткову дозу, усього

8639

отримали бустерну дозу, усього

70663

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4839347

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6477480

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1627697

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1489111

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

92835

отримали одну дозу, усього

32334

отримали дві дози, усього

45465

отримали додаткову дозу, усього

551

отримали бустерну дозу, усього

14485

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

16839

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

65365

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2610

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

8021

Щеплення проводилось 811 мобільними бригадами з імунізації 3 234 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1656
  • летальних випадків –

140
  • одужало (особи) –

7285

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79066
  • методом ПЛР —

37216
  • методом ІФА —

6694
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

35156

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3737510
  • одужало (особи) –

3545111
  • летальних випадків –

98068
  • проведено ПЛР-тестувань –

17108685

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3737510

10476

98068

140

3545111

7285

94331

247,7

м. Київ

343165

1193

8345

6

325312

1660

9508

320,7

Вінницька

115673

648

3228

8

107957

389

4488

291,6

Волинська

104690

168

2215

5

101071

60

1404

136,3

Дніпропетровська

244598

427

9008

16

232935

300

2655

83,9

Донецька

170252

314

5210

5

162635

335

2407

128,2

Житомирська

142512

252

3295

3

136702

160

2515

208,9

Закарпатська

90045

278

2463

7

82895

418

4687

374,2

Запорізька

183674

175

5421

4

177121

211

1132

67,4

Івано-Франківська

131722

880

3158

7

122008

207

6556

480,2

Київська

188475

394

4764

5

179570

504

4141

232,4

Кіровоградська

33812

71

1583

7

30623

127

1606

173,0

Луганська

60637

98

2230

1

57304

49

1103

164,1

Львівська

225081

1001

6093

8

211545

258

7443

296,9

Миколаївська

116770

193

3347

5

111408

219

2015

180,6

Одеська

243511

516

5631

3

229589

586

8291

349,3

Полтавська

143617

521

3855

7

135899

514

3863

279,7

Рівненська

129359

317

2309

4

125236

81

1814

157,6

Сумська

134086

538

2893

3

127559

176

3634

341,9

Тернопільська

109905

371

2169

0

104741

253

2995

289,1

Харківська

247455

691

6458

9

233288

226

7709

291,0

Херсонська

79742

92

2719

3

75700

53

1323

129,2

Хмельницька

149518

443

3406

7

142019

210

4093

327,2

Черкаська

131221

292

2701

8

124338

152

4182

352,4

Чернівецька

121396

409

3044

2

116018

83

2334

259,4

Чернігівська

96594

194

2523

7

91638

54

2433

246,7
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2022 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            