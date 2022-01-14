Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 13 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 218 505 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 941 502 отримали одну дозу, усього 14941500 отримали дві дози, усього 14197703 отримали додаткову дозу, усього 8639 отримали бустерну дозу, усього 70663 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4839347 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6477480 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1627697 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1489111 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 92835 отримали одну дозу, усього 32334 отримали дві дози, усього 45465 отримали додаткову дозу, усього 551 отримали бустерну дозу, усього 14485 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 16839 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 65365 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2610 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 8021

Щеплення проводилось 811 мобільними бригадами з імунізації 3 234 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1656 летальних випадків – 140 одужало (особи) – 7285 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79066 методом ПЛР — 37216 методом ІФА — 6694 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 35156 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3737510 одужало (особи) – 3545111 летальних випадків – 98068 проведено ПЛР-тестувань – 17108685

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України