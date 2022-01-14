Нове шкільне меню – це про пріоритети здоров’я дітей та потенційно здорову націю – Віктор Ляшко

В Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської розпочалася реформа шкільного харчування. Технологічні карти для оновленого шкільного меню розробляв кулінарний експерт Євген Клопотенко з командою.

Заклади освіти мали тривалий перехідний період для адаптації нових вимог та їх впровадження. Й от із 1 січня в усіх українських школах і садочках розпочали готувати за новими правилами та рецептами.

Тож які норми харчування в закладах освіти зазнали змін?

У стравах обмежують кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження.

Зменшена кількість соків.

Знижені норми споживання хліба та картоплі.

Збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

З нових норм виключені ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби. Адже ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них — консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування.

«Нове шкільне меню – це не лише про зменшення солі та цукру, це про пріоритети здоров’я дітей та про потенційно здорову націю. Наші діти мало рухаються, вживають забагато цукру та солі. І як наслідок, вже у підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання та страждають на ожиріння», – говорить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зміни до системи харчування розробляли з огляду на міжнародний досвід та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо принципів здорового харчування. Врахували також фізіологічні потреби дітей в основних харчових речовинах та енергії.

Перевірити, чи відповідає меню у навчальному закладі вашої дитини оновленим нормам, можна на сайті МОЗ, де у вільному доступі викладені всі технологічні карти на страви. Якщо ви раптом виявите порушення, то зверніться до адміністрації закладу, а в разі потреби – залиште скаргу через чат-бот у Telegram Держпродспоживслужби.

Упродовж минулого року МОЗ разом із партнерами провели велику роботу з впровадження реформи харчування у закладах освіти:

змінили законодавство (набув чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджені норми та Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку);

організували й провели регіональні форуми, зустрічі, практичні семінари для освітян й управлінців;

запустили платформу про здорове харчування Знаїмо.

МОЗ України