НСЗУ: Фінансування Програми медгарантій на 2022 рік зросло на 34 млрд грн

Кабінет Міністрів України затвердив оновлену Програму медичних гарантій, яка надає українцям доступ до безоплатної ефективної медичної допомоги. У 2022 році перелік безоплатних медичних послуг для пацієнтів розширюється, а вимоги до медзакладів щодо сервісу та якості надання медичної допомоги посилюються.

Загалом на 2022 рік держава виділила для надання безоплатної медичної допомоги за Програмою медгарантій 157 млрд гривень.

“Це дасть можливість НСЗУ підвищити тарифи практично на всі медичні послуги. Наприклад, на лікування онкологічних захворювань у 2022 році закладено понад 8 млрд грн. На майже 5 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Фінансування допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворювання, зокрема у випадках інфарктів та інсультів, збільшується на 1,8 млрд гривень і у 2022 році сягає 4,8 млрд гривень.

Медичні заклади отримуватимуть більше коштів. Це дозволить їм закуповувати необхідні ліки та створювати гідні умови праці для медичних працівників. А пацієнтам - бути захищеними від катастрофічних витрат на лікування з власної кишені. Ці кошти повинні працювати на пацієнта”, — розповідає Голова НСЗУ Наталія Гусак.

До переліку безоплатних медичних послуг Програми медичних гарантій у 2022 включено:

первинну допомогу — послуги у сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів;

спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу — послуги в лікарнях, наприклад, операції та перебування у стаціонарі;

екстрену — виклик швидкої 103;

паліативну допомогу та медичну реабілітацію;

медичну допомогу дітям до 16 років;

ведення вагітності та пологи.

Загалом у ПМГ на цей рік — 38 пакетів послуг, з яких два нових. Це хірургія одного дня для дорослих та дітей, а також надання медичної допомоги в умовах епідемій.

Лікування інсульту та інфаркту, дослідження для раннього виявлення онкології, медична допомога породіллям при пологах, медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках — залишаються пріоритетними в ПМГ на цей рік.

Зростуть тарифи на лікування онкологічних захворювань. Так, на 10 тисяч гривень збільшиться тариф на хіміотерапевтичне лікування — до 36 тисяч, а за лікування дітей від онкохвороб НСЗУ сплачуватиме закладам до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань зросте з 54 тис. грн до 74 тис. грн.

Одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 році тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам.

Тариф за медичну допомогу при пологах збільшиться на 5 тис. грн — до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам — до 20 тис. грн.

Серед нововведень — обов’язкове безоплатне проведення неонатального скринінгу усім новонародженим для діагностики двадцяти одного захворювання.

Розширюється і програма реімбурсації “Доступні ліки”. Туди включать препарати для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень. Бюджет програми реімбурсації збільшиться на 1,8 млрд грн і складає 4,6 млрд грн.

Щодо лікування COVID-19, то у 2022 році визначеним закладам буде запропоновано укласти договір за пакетом “Готовність до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема інфекційного характеру”. Цей новий пакет дозволить забезпечити стабільність роботи інфекційних відділень та закладів. На цей напрям у ПМГ-2022 передбачено 2,5 млрд грн.

Зі збільшенням тарифів до медичних закладів будуть підвищуватися і вимоги. НСЗУ не просто закуповує медичні послуги, а й впливає на їх безпечність в інтересах пацієнта. Для цього вводиться новий показник — мінімальна кількість наданих послуг протягом 2021 року. Він запроваджуватиметься для надання медичної допомоги при інфаркті та інсульті, а також медичної допомоги при пологах.

Мінімальна кількість наданих послуг, яка дозволяє укласти договір з НСЗУ: 150 пологів на рік, 100 пролікованих інсультів, 50 пролікованих інфарктів. Національна служба здоров’я закуповуватиме медичні послуги лише в тих закладах, де пацієнту лікарі-практики з достатнім досвідом зможуть надати якісну та медичну допомогу.

Програма медичних гарантій у 2022 році посилює фокус на потребах та безпеці пацієнта. Підвищені тарифи на медичні послуги та більш високі вимоги до медичних закладів стимулюють українську медицину змінюватися в інтересах пацієнта.

Національна служба здоров’я України