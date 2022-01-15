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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.01.22)

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За добу 14 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 309 322 щеплення. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 972 000

отримали одну дозу, усього

14971998

отримали дві дози, усього

14240830

отримали додаткову дозу, усього

9298

отримали бустерну дозу, усього

87 196

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4845771

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6498134

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1628313

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1491915

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

90817

отримали одну дозу, усього

30498

отримали дві дози, усього

43127

отримали додаткову дозу, усього

659

отримали бустерну дозу, усього

16533

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

14551

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

65905

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2298

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

8063

Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, 3 298 пунктами щеплення та 443 центрами вакцинації населення.

 

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1682
  • летальних випадків –

127
  • одужало (особи) –

6172

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

76948
  • методом ПЛР —

39207
  • методом ІФА —

6332
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31409

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3748079
  • одужало (особи) –

3551283
  • летальних випадків –

98195
  • проведено ПЛР-тестувань –

17147892

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3748079

10569

98195

127

3551283

6172

98601

258,9

м. Київ

344343

1178

8354

9

326301

989

9688

326,7

Вінницька

116087

414

3233

5

108278

321

4576

297,3

Волинська

104816

126

2216

1

101095

24

1505

146,1

Дніпропетровська

244936

338

9022

14

233157

222

2757

87,1

Донецька

170540

288

5214

4

163219

584

2107

112,2

Житомирська

142836

324

3295

0

136739

37

2802

232,8

Закарпатська

90260

215

2473

10

83094

199

4693

374,6

Запорізька

183847

173

5425

4

177146

25

1276

76,0

Івано-Франківська

132889

1167

3160

2

122098

90

7631

558,9

Київська

188906

431

4776

12

179965

395

4165

233,7

Кіровоградська

33892

80

1588

5

30706

83

1598

172,2

Луганська

60726

89

2234

4

57342

38

1150

171,0

Львівська

226259

1178

6094

1

211946

401

8219

327,9

Миколаївська

116943

173

3348

1

111597

189

1998

179,1

Одеська

243982

471

5637

6

230101

512

8244

347,3

Полтавська

143960

343

3863

8

136190

291

3907

282,8

Рівненська

129706

347

2312

3

125333

97

2061

179,0

Сумська

134648

562

2903

10

127706

147

4039

380,0

Тернопільська

110358

453

2170

1

104936

195

3252

313,9

Харківська

248216

761

6468

10

233626

338

8122

306,5

Херсонська

79885

143

2721

2

75791

91

1373

134,1

Хмельницька

149920

402

3410

4

142245

226

4265

341,0

Черкаська

131439

218

2707

6

124603

265

4129

347,9

Чернівецька

121842

446

3047

3

116035

17

2760

306,8

Чернігівська

96843

249

2525

2

92034

396

2284

231,6
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