Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.01.22)

За добу 14 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 309 322 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 972 000
|
отримали одну дозу, усього
|
14971998
|
отримали дві дози, усього
|
14240830
|
отримали додаткову дозу, усього
|
9298
|
отримали бустерну дозу, усього
|
87 196
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4845771
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6498134
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1628313
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1491915
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
90817
|
отримали одну дозу, усього
|
30498
|
отримали дві дози, усього
|
43127
|
отримали додаткову дозу, усього
|
659
|
отримали бустерну дозу, усього
|
16533
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
14551
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
65905
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2298
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
8063
Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, 3 298 пунктами щеплення та 443 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1682
|
|
127
|
|
6172
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
76948
|
|
39207
|
|
6332
|
|
31409
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3748079
|
|
3551283
|
|
98195
|
|
17147892
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3748079
|
10569
|
98195
|
127
|
3551283
|
6172
|
98601
|
258,9
|
м. Київ
|
344343
|
1178
|
8354
|
9
|
326301
|
989
|
9688
|
326,7
|
Вінницька
|
116087
|
414
|
3233
|
5
|
108278
|
321
|
4576
|
297,3
|
Волинська
|
104816
|
126
|
2216
|
1
|
101095
|
24
|
1505
|
146,1
|
Дніпропетровська
|
244936
|
338
|
9022
|
14
|
233157
|
222
|
2757
|
87,1
|
Донецька
|
170540
|
288
|
5214
|
4
|
163219
|
584
|
2107
|
112,2
|
Житомирська
|
142836
|
324
|
3295
|
0
|
136739
|
37
|
2802
|
232,8
|
Закарпатська
|
90260
|
215
|
2473
|
10
|
83094
|
199
|
4693
|
374,6
|
Запорізька
|
183847
|
173
|
5425
|
4
|
177146
|
25
|
1276
|
76,0
|
Івано-Франківська
|
132889
|
1167
|
3160
|
2
|
122098
|
90
|
7631
|
558,9
|
Київська
|
188906
|
431
|
4776
|
12
|
179965
|
395
|
4165
|
233,7
|
Кіровоградська
|
33892
|
80
|
1588
|
5
|
30706
|
83
|
1598
|
172,2
|
Луганська
|
60726
|
89
|
2234
|
4
|
57342
|
38
|
1150
|
171,0
|
Львівська
|
226259
|
1178
|
6094
|
1
|
211946
|
401
|
8219
|
327,9
|
Миколаївська
|
116943
|
173
|
3348
|
1
|
111597
|
189
|
1998
|
179,1
|
Одеська
|
243982
|
471
|
5637
|
6
|
230101
|
512
|
8244
|
347,3
|
Полтавська
|
143960
|
343
|
3863
|
8
|
136190
|
291
|
3907
|
282,8
|
Рівненська
|
129706
|
347
|
2312
|
3
|
125333
|
97
|
2061
|
179,0
|
Сумська
|
134648
|
562
|
2903
|
10
|
127706
|
147
|
4039
|
380,0
|
Тернопільська
|
110358
|
453
|
2170
|
1
|
104936
|
195
|
3252
|
313,9
|
Харківська
|
248216
|
761
|
6468
|
10
|
233626
|
338
|
8122
|
306,5
|
Херсонська
|
79885
|
143
|
2721
|
2
|
75791
|
91
|
1373
|
134,1
|
Хмельницька
|
149920
|
402
|
3410
|
4
|
142245
|
226
|
4265
|
341,0
|
Черкаська
|
131439
|
218
|
2707
|
6
|
124603
|
265
|
4129
|
347,9
|
Чернівецька
|
121842
|
446
|
3047
|
3
|
116035
|
17
|
2760
|
306,8
|
Чернігівська
|
96843
|
249
|
2525
|
2
|
92034
|
396
|
2284
|
231,6