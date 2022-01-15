Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.01.22)

За добу 14 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 309 322 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 972 000 отримали одну дозу, усього 14971998 отримали дві дози, усього 14240830 отримали додаткову дозу, усього 9298 отримали бустерну дозу, усього 87 196 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4845771 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6498134 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1628313 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1491915 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 90817 отримали одну дозу, усього 30498 отримали дві дози, усього 43127 отримали додаткову дозу, усього 659 отримали бустерну дозу, усього 16533 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 14551 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 65905 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2298 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 8063

Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, 3 298 пунктами щеплення та 443 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1682 летальних випадків – 127 одужало (особи) – 6172 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 76948 методом ПЛР — 39207 методом ІФА — 6332 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31409 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3748079 одужало (особи) – 3551283 летальних випадків – 98195 проведено ПЛР-тестувань – 17147892

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України