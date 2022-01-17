Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.01.22)

За добу 16 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 372 377 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 993 077
|
отримали одну дозу, усього
|
14993075
|
14270520
|
отримали додаткову дозу, усього
|
9617
|
отримали бустерну дозу, усього
|
99165
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4849681
|
6513147
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1628672
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1493710
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
23286
|
отримали одну дозу, усього
|
8034
|
отримали дві дози, усього
|
10930
|
отримали додаткову дозу, усього
|
105
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4217
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3463
|
16882
|
412
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
2529
Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації 1 932 пунктами щеплення та 414 центрами вакцинації населення
|
Також за останню добу:
|
|
1213
|
|
78
|
|
2520
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
35464
|
|
14616
|
|
2240
|
|
18608
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3759530
|
|
3556162
|
|
98361
|
|
17182817
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3759530
|
5072
|
98361
|
78
|
3556162
|
2520
|
105007
|
275,7
|
м. Київ
|
345256
|
510
|
8371
|
7
|
327265
|
615
|
9620
|
324,5
|
Вінницька
|
116532
|
194
|
3247
|
9
|
108552
|
122
|
4733
|
307,5
|
Волинська
|
105006
|
101
|
2217
|
0
|
101158
|
37
|
1631
|
158,3
|
Дніпропетровська
|
245237
|
127
|
9034
|
5
|
233244
|
37
|
2959
|
93,5
|
Донецька
|
170734
|
52
|
5225
|
6
|
163306
|
71
|
2203
|
117,3
|
Житомирська
|
143328
|
252
|
3298
|
1
|
136790
|
37
|
3240
|
269,2
|
Закарпатська
|
90559
|
133
|
2486
|
11
|
83692
|
304
|
4381
|
349,7
|
Запорізька
|
183875
|
18
|
5432
|
4
|
177186
|
0
|
1257
|
74,8
|
Івано-Франківська
|
134295
|
492
|
3163
|
1
|
122320
|
170
|
8812
|
645,4
|
Київська
|
189236
|
132
|
4778
|
0
|
180085
|
46
|
4373
|
245,4
|
Кіровоградська
|
34062
|
82
|
1594
|
4
|
30793
|
24
|
1675
|
180,4
|
Луганська
|
60751
|
4
|
2235
|
1
|
57362
|
20
|
1154
|
171,6
|
Львівська
|
227738
|
854
|
6106
|
5
|
212393
|
209
|
9239
|
368,6
|
Миколаївська
|
117086
|
31
|
3352
|
0
|
111836
|
96
|
1898
|
170,1
|
Одеська
|
244401
|
224
|
5640
|
3
|
230391
|
87
|
8370
|
352,6
|
Полтавська
|
144130
|
49
|
3865
|
1
|
136261
|
13
|
4004
|
289,9
|
Рівненська
|
129952
|
86
|
2319
|
2
|
125338
|
1
|
2295
|
199,3
|
Сумська
|
135292
|
189
|
2906
|
0
|
127826
|
73
|
4560
|
429,0
|
Тернопільська
|
111069
|
314
|
2174
|
2
|
105149
|
110
|
3746
|
361,6
|
Харківська
|
249475
|
647
|
6485
|
8
|
233972
|
120
|
9018
|
340,4
|
Херсонська
|
79992
|
36
|
2724
|
0
|
75845
|
48
|
1423
|
139,0
|
Хмельницька
|
150300
|
68
|
3412
|
0
|
142274
|
4
|
4614
|
368,9
|
Черкаська
|
131644
|
88
|
2713
|
1
|
124979
|
233
|
3952
|
333,0
|
Чернівецька
|
122573
|
344
|
3059
|
7
|
116111
|
43
|
3403
|
378,2
|
Чернігівська
|
97007
|
45
|
2526
|
0
|
92034
|
0
|
2447
|
248,1