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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.01.22)

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За добу 16 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 372 377 щеплень

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 993 077

отримали одну дозу, усього

14993075

отримали дві дози, усього

14270520

отримали додаткову дозу, усього

9617

отримали бустерну дозу, усього

99165

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4849681

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6513147

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1628672

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1493710

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

23286

отримали одну дозу, усього

8034

отримали дві дози, усього

10930

отримали додаткову дозу, усього

105

отримали бустерну дозу, усього

4217

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3463

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

16882

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

412

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

2529

Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації 1 932 пунктами щеплення та 414 центрами вакцинації населення

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1213
  • летальних випадків –

78
  • одужало (особи) –

2520

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

35464
  • методом ПЛР —

14616
  • методом ІФА —

2240
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

18608

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3759530
  • одужало (особи) –

3556162
  • летальних випадків –

98361
  • проведено ПЛР-тестувань –

17182817

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3759530

5072

98361

78

3556162

2520

105007

275,7

м. Київ

345256

510

8371

7

327265

615

9620

324,5

Вінницька

116532

194

3247

9

108552

122

4733

307,5

Волинська

105006

101

2217

0

101158

37

1631

158,3

Дніпропетровська

245237

127

9034

5

233244

37

2959

93,5

Донецька

170734

52

5225

6

163306

71

2203

117,3

Житомирська

143328

252

3298

1

136790

37

3240

269,2

Закарпатська

90559

133

2486

11

83692

304

4381

349,7

Запорізька

183875

18

5432

4

177186

0

1257

74,8

Івано-Франківська

134295

492

3163

1

122320

170

8812

645,4

Київська

189236

132

4778

0

180085

46

4373

245,4

Кіровоградська

34062

82

1594

4

30793

24

1675

180,4

Луганська

60751

4

2235

1

57362

20

1154

171,6

Львівська

227738

854

6106

5

212393

209

9239

368,6

Миколаївська

117086

31

3352

0

111836

96

1898

170,1

Одеська

244401

224

5640

3

230391

87

8370

352,6

Полтавська

144130

49

3865

1

136261

13

4004

289,9

Рівненська

129952

86

2319

2

125338

1

2295

199,3

Сумська

135292

189

2906

0

127826

73

4560

429,0

Тернопільська

111069

314

2174

2

105149

110

3746

361,6

Харківська

249475

647

6485

8

233972

120

9018

340,4

Херсонська

79992

36

2724

0

75845

48

1423

139,0

Хмельницька

150300

68

3412

0

142274

4

4614

368,9

Черкаська

131644

88

2713

1

124979

233

3952

333,0

Чернівецька

122573

344

3059

7

116111

43

3403

378,2

Чернігівська

97007

45

2526

0

92034

0

2447

248,1
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