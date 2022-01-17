Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.01.22)

За добу 16 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 372 377 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 993 077 отримали одну дозу, усього 14993075 отримали дві дози, усього 14270520 отримали додаткову дозу, усього 9617 отримали бустерну дозу, усього 99165 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4849681 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6513147 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1628672 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1493710 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 23286 отримали одну дозу, усього 8034 отримали дві дози, усього 10930 отримали додаткову дозу, усього 105 отримали бустерну дозу, усього 4217 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3463 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 16882 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 412 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 2529

Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації 1 932 пунктами щеплення та 414 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1213 летальних випадків – 78 одужало (особи) – 2520 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 35464 методом ПЛР — 14616 методом ІФА — 2240 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 18608 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3759530 одужало (особи) – 3556162 летальних випадків – 98361 проведено ПЛР-тестувань – 17182817

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України