Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(19.01.22)

За добу 18 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 538 475 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 053 125
|
отримали одну дозу, усього
|
15053123
|
14343487
|
отримали додаткову дозу, усього
|
10687
|
отримали бустерну дозу, усього
|
131178
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4862245
|
6554703
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1630072
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1498238
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
85177
|
отримали одну дозу, усього
|
30201
|
отримали дві дози, усього
|
36744
|
отримали додаткову дозу, усього
|
614
|
отримали бустерну дозу, усього
|
17618
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
13790
|
61991
|
2129
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
7267
Щеплення проводилось 814 мобільними бригадами з імунізації 3 163 пунктами щеплення та 431 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2401
|
|
163
|
|
5413
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
97644
|
|
50298
|
|
6290
|
|
41056
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3780903
|
|
3567336
|
|
98712
|
|
17270793
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3780903
|
12815
|
98712
|
163
|
3567336
|
5413
|
114855
|
301,6
|
м. Київ
|
347496
|
1268
|
8389
|
12
|
328527
|
635
|
10580
|
356,8
|
Вінницька
|
117671
|
767
|
3263
|
7
|
109151
|
275
|
5257
|
341,5
|
Волинська
|
105305
|
157
|
2226
|
2
|
101465
|
104
|
1614
|
156,7
|
Дніпропетровська
|
245937
|
414
|
9058
|
19
|
233482
|
135
|
3397
|
107,4
|
Донецька
|
171582
|
483
|
5243
|
9
|
163879
|
311
|
2460
|
131,0
|
Житомирська
|
143644
|
258
|
3311
|
4
|
137234
|
239
|
3099
|
257,5
|
Закарпатська
|
91081
|
292
|
2495
|
4
|
84266
|
204
|
4320
|
344,9
|
Запорізька
|
184264
|
201
|
5442
|
5
|
177303
|
117
|
1519
|
90,4
|
Івано-Франківська
|
136510
|
1575
|
3172
|
3
|
122607
|
145
|
10731
|
785,9
|
Київська
|
190072
|
491
|
4790
|
9
|
180719
|
289
|
4563
|
256,1
|
Кіровоградська
|
34209
|
86
|
1604
|
7
|
30953
|
76
|
1652
|
178,0
|
Луганська
|
61173
|
215
|
2245
|
2
|
57530
|
57
|
1398
|
207,9
|
Львівська
|
229564
|
956
|
6119
|
7
|
212878
|
198
|
10567
|
421,5
|
Миколаївська
|
117456
|
222
|
3358
|
4
|
112155
|
161
|
1943
|
174,2
|
Одеська
|
245285
|
534
|
5663
|
5
|
231363
|
439
|
8259
|
347,9
|
Полтавська
|
145073
|
470
|
3896
|
9
|
137003
|
413
|
4174
|
302,2
|
Рівненська
|
130890
|
568
|
2329
|
3
|
125661
|
128
|
2900
|
251,9
|
Сумська
|
136536
|
860
|
2923
|
8
|
128148
|
156
|
5465
|
514,1
|
Тернопільська
|
111879
|
528
|
2182
|
5
|
105638
|
268
|
4059
|
391,8
|
Харківська
|
250819
|
666
|
6500
|
7
|
234320
|
187
|
9999
|
377,4
|
Херсонська
|
80355
|
305
|
2730
|
3
|
75912
|
57
|
1713
|
167,3
|
Хмельницька
|
151164
|
625
|
3432
|
9
|
142795
|
187
|
4937
|
394,7
|
Черкаська
|
132158
|
300
|
2730
|
5
|
125699
|
341
|
3729
|
314,2
|
Чернівецька
|
123561
|
513
|
3068
|
4
|
116326
|
96
|
4167
|
463,1
|
Чернігівська
|
97219
|
61
|
2544
|
11
|
92322
|
195
|
2353
|
238,6