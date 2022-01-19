Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(19.01.22)

За добу 18 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 538 475 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 053 125 отримали одну дозу, усього 15053123 отримали дві дози, усього 14343487 отримали додаткову дозу, усього 10687 отримали бустерну дозу, усього 131178 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4862245 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6554703 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1630072 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1498238 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 85177 отримали одну дозу, усього 30201 отримали дві дози, усього 36744 отримали додаткову дозу, усього 614 отримали бустерну дозу, усього 17618 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 13790 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 61991 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2129 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 7267

Щеплення проводилось 814 мобільними бригадами з імунізації 3 163 пунктами щеплення та 431 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2401 летальних випадків – 163 одужало (особи) – 5413 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 97644 методом ПЛР — 50298 методом ІФА — 6290 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 41056 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3780903 одужало (особи) – 3567336 летальних випадків – 98712 проведено ПЛР-тестувань – 17270793

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України