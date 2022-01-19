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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(19.01.22)

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За добу 18 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 538 475 щеплень

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 053 125

отримали одну дозу, усього

15053123

отримали дві дози, усього

14343487

отримали додаткову дозу, усього

10687

отримали бустерну дозу, усього

131178

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4862245

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6554703

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1630072

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1498238

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

85177

отримали одну дозу, усього

30201

отримали дві дози, усього

36744

отримали додаткову дозу, усього

614

отримали бустерну дозу, усього

17618

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

13790

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

61991

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2129

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7267

Щеплення проводилось 814 мобільними бригадами з імунізації 3 163 пунктами щеплення та 431 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2401
  • летальних випадків –

163
  • одужало (особи) –

5413

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

97644
  • методом ПЛР —

50298
  • методом ІФА —

6290
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

41056

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3780903
  • одужало (особи) –

3567336
  • летальних випадків –

98712
  • проведено ПЛР-тестувань –

17270793

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3780903

12815

98712

163

3567336

5413

114855

301,6

м. Київ

347496

1268

8389

12

328527

635

10580

356,8

Вінницька

117671

767

3263

7

109151

275

5257

341,5

Волинська

105305

157

2226

2

101465

104

1614

156,7

Дніпропетровська

245937

414

9058

19

233482

135

3397

107,4

Донецька

171582

483

5243

9

163879

311

2460

131,0

Житомирська

143644

258

3311

4

137234

239

3099

257,5

Закарпатська

91081

292

2495

4

84266

204

4320

344,9

Запорізька

184264

201

5442

5

177303

117

1519

90,4

Івано-Франківська

136510

1575

3172

3

122607

145

10731

785,9

Київська

190072

491

4790

9

180719

289

4563

256,1

Кіровоградська

34209

86

1604

7

30953

76

1652

178,0

Луганська

61173

215

2245

2

57530

57

1398

207,9

Львівська

229564

956

6119

7

212878

198

10567

421,5

Миколаївська

117456

222

3358

4

112155

161

1943

174,2

Одеська

245285

534

5663

5

231363

439

8259

347,9

Полтавська

145073

470

3896

9

137003

413

4174

302,2

Рівненська

130890

568

2329

3

125661

128

2900

251,9

Сумська

136536

860

2923

8

128148

156

5465

514,1

Тернопільська

111879

528

2182

5

105638

268

4059

391,8

Харківська

250819

666

6500

7

234320

187

9999

377,4

Херсонська

80355

305

2730

3

75912

57

1713

167,3

Хмельницька

151164

625

3432

9

142795

187

4937

394,7

Черкаська

132158

300

2730

5

125699

341

3729

314,2

Чернівецька

123561

513

3068

4

116326

96

4167

463,1

Чернігівська

97219

61

2544

11

92322

195

2353

238,6
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