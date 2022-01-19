Пацієнти із COVID-19, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно

Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 в стаціонарних умовах у 2022 р. здійснюватиметься за двома пакетами: «Готовність до реагування» та «Стаціонарна допомога пацієнтам з COVID 19».

На перший пакет на 2022 рік передбачено 2,5 млрд грн. Кожен законтрактований медзаклад, який був визначений Департаментами охорони здоров’я ОДА в кількості один заклад на 200 тисяч населення відповідної області, отримуватиме 1 053 510 грн на місяць.

На другий пакет передбачено 16,9 млрд грн. На нього зможуть законтрактуватися всі заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров'я України. Оплата здійснюватиметься за комбінацією глобальної ставки та ставки за кожен пролікований випадок. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату й необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.

Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом.

МОЗ України