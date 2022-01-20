Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.01.22)

За добу 19 січня 2022 року в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 613 234 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 080 101 отримали одну дозу, усього 15080099 отримали дві дози, усього 14375825 отримали додаткову дозу, усього 11205 отримали бустерну дозу, усього 146105 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4867717 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6573180 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1630780 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1500557 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 74759 отримали одну дозу, усього 26976 отримали дві дози, усього 32338 отримали додаткову дозу, усього 518 отримали бустерну дозу, усього 14927 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 11589 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53961 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1968 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 7241

Щеплення проводилось 827 мобільними бригадами з імунізації 3 280 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 151 летальних випадків – 131 одужало (особи) – 4446 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 111137 методом ПЛР — 61642 методом ІФА — 7982 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 41513 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3799382 одужало (особи) – 3571782 летальних випадків – 98843 проведено ПЛР-тестувань – 17332435

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України