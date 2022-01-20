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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.01.22)

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За добу 19 січня 2022 року в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 613 234 щеплення

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 080 101

отримали одну дозу, усього

15080099

отримали дві дози, усього

14375825

отримали додаткову дозу, усього

11205

отримали бустерну дозу, усього

146105

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4867717

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6573180

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1630780

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1500557

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

74759

отримали одну дозу, усього

26976

отримали дві дози, усього

32338

отримали додаткову дозу, усього

518

отримали бустерну дозу, усього

14927

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11589

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53961

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1968

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7241

Щеплення проводилось 827 мобільними бригадами з імунізації 3 280 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 151
  • летальних випадків –

131
  • одужало (особи) –

4446

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

111137
  • методом ПЛР —

61642
  • методом ІФА —

7982
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

41513

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3799382
  • одужало (особи) –

3571782
  • летальних випадків –

98843
  • проведено ПЛР-тестувань –

17332435

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3799382

18479

98843

131

3571782

4446

128757

338,1

м. Київ

348905

1409

8401

12

329278

751

11226

378,6

Вінницька

118636

965

3269

6

109400

249

5967

387,6

Волинська

105598

293

2227

1

101479

14

1892

183,7

Дніпропетровська

246392

455

9070

12

233659

177

3663

115,8

Донецька

172138

556

5248

5

164135

256

2755

146,7

Житомирська

144464

820

3315

4

137334

100

3815

317,0

Закарпатська

91563

482

2500

5

84384

118

4679

373,5

Запорізька

184494

230

5447

5

177344

41

1703

101,4

Івано-Франківська

139287

2777

3177

5

123099

492

13011

952,9

Київська

190606

534

4792

2

180920

201

4894

274,7

Кіровоградська

34305

96

1612

8

31053

100

1640

176,7

Луганська

61410

237

2247

2

57562

32

1601

238,1

Львівська

231004

1440

6122

3

212943

65

11939

476,3

Миколаївська

117672

216

3363

5

112245

90

2064

185,0

Одеська

246229

944

5670

7

231524

161

9035

380,6

Полтавська

145752

679

3905

9

137351

348

4496

325,5

Рівненська

131559

669

2331

2

125852

191

3376

293,2

Сумська

137673

1137

2925

2

128339

191

6409

602,9

Тернопільська

113024

1145

2188

6

105804

166

5032

485,8

Харківська

251750

931

6516

16

234466

146

10768

406,4

Херсонська

80546

191

2732

2

75955

43

1859

181,6

Хмельницька

151932

768

3435

3

142973

178

5524

441,6

Черкаська

132563

405

2735

5

125882

183

3946

332,5

Чернівецька

124255

694

3069

1

116399

73

4787

532,0

Чернігівська

97625

406

2547

3

92402

80

2676

271,3
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