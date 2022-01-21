Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.01.22)

За добу 20 січня 2022 року в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 699 380 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 109 351 отримали одну дозу, усього 15109349 отримали дві дози, усього 14410730 отримали додаткову дозу, усього 11941 отримали бустерну дозу, усього 167360 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4873808 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6593513 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1631383 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1502780 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 86 146 отримали одну дозу, усього 29250 отримали дві дози, усього 34905 отримали додаткову дозу, усього 736 отримали бустерну дозу, усього 21255 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 13069 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64051 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1924 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 7102

Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації 3 215 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2226 летальних випадків – 150 одужало (особи) – 4486 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 109562 методом ПЛР — 57396 методом ІФА — 6577 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 45589 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3819538 одужало (особи) – 3576268 летальних випадків – 98993 проведено ПЛР-тестувань – 17389831

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України