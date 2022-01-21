Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.01.22)

За добу 20 січня 2022 року в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 699 380 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 109 351
|
отримали одну дозу, усього
|
15109349
|
14410730
|
отримали додаткову дозу, усього
|
11941
|
отримали бустерну дозу, усього
|
167360
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4873808
|
6593513
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1631383
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1502780
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
86 146
|
отримали одну дозу, усього
|
29250
|
отримали дві дози, усього
|
34905
|
отримали додаткову дозу, усього
|
736
|
отримали бустерну дозу, усього
|
21255
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
13069
|
64051
|
1924
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
7102
Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації 3 215 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2226
|
|
150
|
|
4486
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
109562
|
|
57396
|
|
6577
|
|
45589
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3819538
|
|
3576268
|
|
98993
|
|
17389831
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3819538
|
20156
|
98993
|
150
|
3576268
|
4486
|
144277
|
378,8
|
м. Київ
|
350457
|
1552
|
8413
|
12
|
330030
|
752
|
12014
|
405,2
|
Вінницька
|
119605
|
969
|
3279
|
10
|
109567
|
167
|
6759
|
439,1
|
Волинська
|
105998
|
400
|
2228
|
1
|
101545
|
66
|
2225
|
216,0
|
Дніпропетровська
|
247218
|
826
|
9079
|
9
|
233727
|
68
|
4412
|
139,4
|
Донецька
|
172769
|
631
|
5256
|
8
|
164275
|
140
|
3238
|
172,4
|
Житомирська
|
145053
|
589
|
3321
|
6
|
137568
|
234
|
4164
|
345,9
|
Закарпатська
|
92061
|
498
|
2503
|
3
|
84608
|
224
|
4950
|
395,1
|
Запорізька
|
184860
|
366
|
5452
|
5
|
177420
|
76
|
1988
|
118,3
|
Івано-Франківська
|
141714
|
2427
|
3183
|
6
|
123299
|
200
|
15232
|
1115,6
|
Київська
|
191278
|
672
|
4794
|
2
|
181230
|
310
|
5254
|
294,9
|
Кіровоградська
|
34403
|
98
|
1621
|
9
|
31110
|
57
|
1672
|
180,1
|
Луганська
|
61661
|
251
|
2252
|
5
|
57611
|
49
|
1798
|
267,4
|
Львівська
|
232993
|
1989
|
6130
|
8
|
213274
|
331
|
13589
|
542,1
|
Миколаївська
|
117976
|
304
|
3368
|
5
|
112484
|
239
|
2124
|
190,4
|
Одеська
|
247265
|
1036
|
5676
|
6
|
231565
|
41
|
10024
|
422,3
|
Полтавська
|
146429
|
677
|
3910
|
5
|
137532
|
181
|
4987
|
361,0
|
Рівненська
|
132261
|
702
|
2335
|
4
|
125890
|
38
|
4036
|
350,6
|
Сумська
|
138831
|
1158
|
2928
|
3
|
128534
|
195
|
7369
|
693,2
|
Тернопільська
|
114077
|
1053
|
2195
|
7
|
106032
|
228
|
5850
|
564,7
|
Харківська
|
252721
|
971
|
6527
|
11
|
234678
|
212
|
11516
|
434,6
|
Херсонська
|
80854
|
308
|
2735
|
3
|
76027
|
72
|
2092
|
204,3
|
Хмельницька
|
152966
|
1034
|
3438
|
3
|
143216
|
243
|
6312
|
504,6
|
Черкаська
|
132942
|
379
|
2737
|
2
|
126113
|
231
|
4092
|
344,8
|
Чернівецька
|
125011
|
756
|
3074
|
5
|
116491
|
92
|
5446
|
605,3
|
Чернігівська
|
98135
|
510
|
2559
|
12
|
92442
|
40
|
3134
|
317,8