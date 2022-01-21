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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.01.22)

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За добу 20 січня 2022 року в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 699 380 щеплень

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 109 351

отримали одну дозу, усього

15109349

отримали дві дози, усього

14410730

отримали додаткову дозу, усього

11941

отримали бустерну дозу, усього

167360

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4873808

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6593513

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1631383

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1502780

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

86 146

отримали одну дозу, усього

29250

отримали дві дози, усього

34905

отримали додаткову дозу, усього

736

отримали бустерну дозу, усього

21255

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

13069

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64051

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1924

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7102

Щеплення проводилось 911 мобільними бригадами з імунізації 3 215 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2226
  • летальних випадків –

150
  • одужало (особи) –

4486

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

109562
  • методом ПЛР —

57396
  • методом ІФА —

6577
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

45589

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3819538
  • одужало (особи) –

3576268
  • летальних випадків –

98993
  • проведено ПЛР-тестувань –

17389831

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3819538

20156

98993

150

3576268

4486

144277

378,8

м. Київ

350457

1552

8413

12

330030

752

12014

405,2

Вінницька

119605

969

3279

10

109567

167

6759

439,1

Волинська

105998

400

2228

1

101545

66

2225

216,0

Дніпропетровська

247218

826

9079

9

233727

68

4412

139,4

Донецька

172769

631

5256

8

164275

140

3238

172,4

Житомирська

145053

589

3321

6

137568

234

4164

345,9

Закарпатська

92061

498

2503

3

84608

224

4950

395,1

Запорізька

184860

366

5452

5

177420

76

1988

118,3

Івано-Франківська

141714

2427

3183

6

123299

200

15232

1115,6

Київська

191278

672

4794

2

181230

310

5254

294,9

Кіровоградська

34403

98

1621

9

31110

57

1672

180,1

Луганська

61661

251

2252

5

57611

49

1798

267,4

Львівська

232993

1989

6130

8

213274

331

13589

542,1

Миколаївська

117976

304

3368

5

112484

239

2124

190,4

Одеська

247265

1036

5676

6

231565

41

10024

422,3

Полтавська

146429

677

3910

5

137532

181

4987

361,0

Рівненська

132261

702

2335

4

125890

38

4036

350,6

Сумська

138831

1158

2928

3

128534

195

7369

693,2

Тернопільська

114077

1053

2195

7

106032

228

5850

564,7

Харківська

252721

971

6527

11

234678

212

11516

434,6

Херсонська

80854

308

2735

3

76027

72

2092

204,3

Хмельницька

152966

1034

3438

3

143216

243

6312

504,6

Черкаська

132942

379

2737

2

126113

231

4092

344,8

Чернівецька

125011

756

3074

5

116491

92

5446

605,3

Чернігівська

98135

510

2559

12

92442

40

3134

317,8
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