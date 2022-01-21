З 24 січня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області

На території Івано-Франківської області з 00 год. 00 хв. 24 січня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 січня.

Як зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, в регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за трьома ознаками.

"Кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими випадками коронавірусної інфекції протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, що становить 76% – 86%, рівень госпіталізації 92-101%. Перевищення також встановлено і по виявленню позитивних випадків інфікування COVID-19 з усіх протестованих", - зазначив Міністр.

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2022 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області.

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. А також посилити контроль за розгортанням додаткових ліжкомісць, особливо в дитячих закладах.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що після новорічних свят ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася та закликав зробити бустерну дозу щеплення.

Нагадуємо, що записатися на бустерне щеплення можна в будь-який пункт чи центр вакцинації громади. Адреси та контакти — на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України