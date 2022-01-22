Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 790 690 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 141 199 отримали одну дозу, усього 15141197 отримали дві дози, усього 14443593 отримали додаткову дозу, усього 12689 отримали бустерну дозу, усього 193211 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4880741 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6615824 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1632066 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1504701 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 91 310 отримали одну дозу, усього 31848 отримали дві дози, усього 32863 отримали додаткову дозу, усього 748 отримали бустерну дозу, усього 25851 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 13390 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 68648 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1992 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 7280

Щеплення проводилось 879 мобільними бригадами з імунізації 3 298 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2608 летальних випадків – 136 одужало (особи) – 4610 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 114648 методом ПЛР — 65319 методом ІФА — 6958 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 42371 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3842011 одужало (особи) – 3580878 летальних випадків – 99129 проведено ПЛР-тестувань – 17455150

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України