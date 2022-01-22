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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 790 690 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 141 199

отримали одну дозу, усього

15141197

отримали дві дози, усього

14443593

отримали додаткову дозу, усього

12689

отримали бустерну дозу, усього

193211

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4880741

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6615824

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1632066

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1504701

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

91 310

отримали одну дозу, усього

31848

отримали дві дози, усього

32863

отримали додаткову дозу, усього

748

отримали бустерну дозу, усього

25851

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

13390

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

68648

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1992

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7280

Щеплення проводилось 879 мобільними бригадами з імунізації 3 298 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2608
  • летальних випадків –

136
  • одужало (особи) –

4610

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

114648
  • методом ПЛР —

65319
  • методом ІФА —

6958
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

42371

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3842011
  • одужало (особи) –

3580878
  • летальних випадків –

99129
  • проведено ПЛР-тестувань –

17455150

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3842011

22473

99129

136

3580878

4610

162004

425,4

м. Київ

352201

1744

8426

13

330506

476

13269

447,5

Вінницька

120610

1005

3287

8

109817

250

7506

487,6

Волинська

106510

512

2231

3

101744

199

2535

246,1

Дніпропетровська

248003

785

9087

8

233902

175

5014

158,5

Донецька

173470

701

5261

5

164499

224

3710

197,5

Житомирська

145932

879

3322

1

137770

202

4840

402,1

Закарпатська

92743

682

2510

7

84810

202

5423

432,9

Запорізька

185106

246

5457

5

177470

50

2179

129,7

Івано-Франківська

143998

2284

3190

7

123541

242

17267

1264,6

Київська

192021

743

4799

5

181501

271

5721

321,1

Кіровоградська

34503

100

1622

1

31168

58

1713

184,5

Луганська

61952

291

2253

1

57686

75

2013

299,4

Львівська

236286

3293

6142

12

213809

535

16335

651,6

Миколаївська

118259

283

3373

5

112624

140

2262

202,8

Одеська

248344

1079

5681

5

231719

154

10944

461,0

Полтавська

146978

549

3916

6

137820

288

5242

379,5

Рівненська

133089

828

2337

2

126002

112

4750

412,6

Сумська

140186

1355

2934

6

128710

176

8542

803,6

Тернопільська

115000

923

2197

2

106170

138

6633

640,3

Харківська

253880

1159

6538

11

234805

127

12537

473,2

Херсонська

81188

334

2740

5

76153

126

2295

224,2

Хмельницька

154030

1064

3442

4

143363

147

7225

577,6

Черкаська

133299

357

2743

6

126157

44

4399

370,6

Чернівецька

125859

848

3080

6

116593

102

6186

687,5

Чернігівська

98564

429

2561

2

92539

97

3464

351,2
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