Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.01.22)

За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 852 092 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 164 118
|
отримали одну дозу, усього
|
15 164 116
|
14 466 084
|
отримали додаткову дозу, усього
|
13 108
|
отримали бустерну дозу, усього
|
208 784
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 884 784
|
6 632 370
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 632 402
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 506 695
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
22 541
|
отримали одну дозу, усього
|
8 280
|
отримали дві дози, усього
|
8 835
|
отримали додаткову дозу, усього
|
87
|
отримали бустерну дозу, усього
|
5 339
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 215
|
16 032
|
449
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
2 845
Щеплення проводилось 348 мобільними бригадами з імунізації, 1 895 пунктами щеплення та 419 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3870370
|
12915
|
99282
|
67
|
3585338
|
2430
|
185750
|
487,7
|
м. Київ
|
353224
|
464
|
8444
|
7
|
330756
|
134
|
14024
|
473,0
|
Вінницька
|
121620
|
524
|
3298
|
5
|
109999
|
126
|
8323
|
540,7
|
Волинська
|
106987
|
251
|
2234
|
2
|
101830
|
47
|
2923
|
283,7
|
Дніпропетровська
|
248763
|
349
|
9092
|
2
|
234060
|
83
|
5611
|
177,3
|
Донецька
|
173907
|
84
|
5267
|
5
|
164570
|
71
|
4070
|
216,7
|
Житомирська
|
147574
|
798
|
3332
|
3
|
137843
|
37
|
6399
|
531,6
|
Закарпатська
|
93417
|
304
|
2516
|
1
|
85160
|
212
|
5741
|
458,3
|
Запорізька
|
185230
|
63
|
5467
|
5
|
177598
|
78
|
2165
|
128,9
|
Івано-Франківська
|
147467
|
1765
|
3196
|
2
|
123812
|
116
|
20459
|
1498,4
|
Київська
|
192653
|
256
|
4799
|
0
|
181694
|
83
|
6160
|
345,7
|
Кіровоградська
|
34711
|
90
|
1624
|
2
|
31279
|
34
|
1808
|
194,8
|
Луганська
|
62006
|
19
|
2255
|
2
|
57687
|
1
|
2064
|
307,0
|
Львівська
|
240492
|
2036
|
6155
|
6
|
214070
|
99
|
20267
|
808,5
|
Миколаївська
|
118691
|
209
|
3377
|
2
|
113008
|
193
|
2306
|
206,7
|
Одеська
|
249822
|
670
|
5684
|
0
|
231848
|
88
|
12290
|
517,7
|
Полтавська
|
147263
|
164
|
3924
|
5
|
137831
|
7
|
5508
|
398,7
|
Рівненська
|
133959
|
394
|
2344
|
4
|
126247
|
237
|
5368
|
466,3
|
Сумська
|
142511
|
856
|
2937
|
1
|
128964
|
119
|
10610
|
998,1
|
Тернопільська
|
116564
|
661
|
2206
|
0
|
106514
|
189
|
7844
|
757,2
|
Харківська
|
256092
|
1019
|
6543
|
2
|
235152
|
205
|
14397
|
543,4
|
Херсонська
|
81541
|
142
|
2744
|
1
|
76215
|
36
|
2582
|
252,2
|
Хмельницька
|
155524
|
536
|
3445
|
1
|
143427
|
3
|
8652
|
691,7
|
Черкаська
|
133630
|
157
|
2744
|
1
|
126436
|
175
|
4450
|
374,9
|
Чернівецька
|
127547
|
837
|
3093
|
8
|
116773
|
57
|
7681
|
853,7
|
Чернігівська
|
99175
|
267
|
2562
|
0
|
92565
|
0
|
4048
|
410,5