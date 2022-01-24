Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.01.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 836 летальних випадків – 67 одужало (особи) – 2 430 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 50 680 методом ПЛР — 26 131 методом ІФА — 2 683 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 21 866 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 870 370 одужало (особи) – 3 585 338 летальних випадків – 99 282 проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330