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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.01.22)

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За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).

 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 852 092 щеплення.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 164 118

отримали одну дозу, усього

15 164 116

отримали дві дози, усього

14 466 084

отримали додаткову дозу, усього

13 108

отримали бустерну дозу, усього

208 784

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 884 784

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 632 370

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 632 402

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 506 695

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

22 541

отримали одну дозу, усього

8 280

отримали дві дози, усього

8 835

отримали додаткову дозу, усього

87

отримали бустерну дозу, усього

5 339

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 215

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

16 032

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

449

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

2 845

 

Щеплення проводилось 348 мобільними бригадами з імунізації, 1 895 пунктами щеплення та 419 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 836
  • летальних випадків –

67
  • одужало (особи) –

2 430

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

50 680
  • методом ПЛР —

26 131
  • методом ІФА —

2 683
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21 866

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 870 370
  • одужало (особи) –

3 585 338
  • летальних випадків –

99 282
  • проведено ПЛР-тестувань –

17 523 330

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3870370

12915

99282

67

3585338

2430

185750

487,7

м. Київ

353224

464

8444

7

330756

134

14024

473,0

Вінницька

121620

524

3298

5

109999

126

8323

540,7

Волинська

106987

251

2234

2

101830

47

2923

283,7

Дніпропетровська

248763

349

9092

2

234060

83

5611

177,3

Донецька

173907

84

5267

5

164570

71

4070

216,7

Житомирська

147574

798

3332

3

137843

37

6399

531,6

Закарпатська

93417

304

2516

1

85160

212

5741

458,3

Запорізька

185230

63

5467

5

177598

78

2165

128,9

Івано-Франківська

147467

1765

3196

2

123812

116

20459

1498,4

Київська

192653

256

4799

0

181694

83

6160

345,7

Кіровоградська

34711

90

1624

2

31279

34

1808

194,8

Луганська

62006

19

2255

2

57687

1

2064

307,0

Львівська

240492

2036

6155

6

214070

99

20267

808,5

Миколаївська

118691

209

3377

2

113008

193

2306

206,7

Одеська

249822

670

5684

0

231848

88

12290

517,7

Полтавська

147263

164

3924

5

137831

7

5508

398,7

Рівненська

133959

394

2344

4

126247

237

5368

466,3

Сумська

142511

856

2937

1

128964

119

10610

998,1

Тернопільська

116564

661

2206

0

106514

189

7844

757,2

Харківська

256092

1019

6543

2

235152

205

14397

543,4

Херсонська

81541

142

2744

1

76215

36

2582

252,2

Хмельницька

155524

536

3445

1

143427

3

8652

691,7

Черкаська

133630

157

2744

1

126436

175

4450

374,9

Чернівецька

127547

837

3093

8

116773

57

7681

853,7

Чернігівська

99175

267

2562

0

92565

0

4048

410,5
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