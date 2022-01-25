Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 24 січня 2022 року в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 921 638 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 191 379
|
отримали одну дозу, усього
|
15 191 377
|
14 490 784
|
отримали додаткову дозу, усього
|
13 609
|
отримали бустерну дозу, усього
|
225 868
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 890 417
|
6 651 383
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 632 871
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 508 841
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
69 546
|
отримали одну дозу, усього
|
27 261
|
отримали дві дози, усього
|
24 700
|
отримали додаткову дозу, усього
|
501
|
отримали бустерну дозу, усього
|
17 084
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
11 142
|
50 093
|
1 482
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
6 829
Щеплення проводилось 876 мобільними бригадами з імунізації, 3 196 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3889488
|
19118
|
99443
|
161
|
3591201
|
5863
|
198844
|
522,1
|
м. Київ
|
354813
|
1589
|
8447
|
3
|
331197
|
441
|
15169
|
511,6
|
Вінницька
|
122827
|
1207
|
3310
|
12
|
110174
|
175
|
9343
|
607,0
|
Волинська
|
107479
|
492
|
2235
|
1
|
101974
|
144
|
3270
|
317,4
|
Дніпропетровська
|
249337
|
574
|
9103
|
11
|
234237
|
177
|
5997
|
189,5
|
Донецька
|
174695
|
788
|
5270
|
3
|
164816
|
246
|
4609
|
245,4
|
Житомирська
|
147843
|
269
|
3336
|
4
|
138130
|
287
|
6377
|
529,8
|
Закарпатська
|
94097
|
680
|
2529
|
13
|
85330
|
170
|
6238
|
498,0
|
Запорізька
|
185692
|
462
|
5471
|
4
|
177661
|
63
|
2560
|
152,4
|
Івано-Франківська
|
148854
|
1387
|
3203
|
7
|
124368
|
556
|
21283
|
1558,8
|
Київська
|
193398
|
745
|
4806
|
7
|
181932
|
238
|
6660
|
373,8
|
Кіровоградська
|
34806
|
95
|
1632
|
8
|
31344
|
65
|
1830
|
197,1
|
Луганська
|
62393
|
387
|
2259
|
4
|
57751
|
64
|
2383
|
354,4
|
Львівська
|
242791
|
2299
|
6163
|
8
|
214189
|
119
|
22439
|
895,1
|
Миколаївська
|
118997
|
306
|
3378
|
1
|
113207
|
199
|
2412
|
216,2
|
Одеська
|
250732
|
910
|
5690
|
6
|
231883
|
35
|
13159
|
554,4
|
Полтавська
|
147960
|
697
|
3932
|
8
|
138177
|
346
|
5851
|
423,6
|
Рівненська
|
134768
|
809
|
2353
|
9
|
126582
|
335
|
5833
|
506,7
|
Сумська
|
143320
|
809
|
2948
|
11
|
129352
|
388
|
11020
|
1036,7
|
Тернопільська
|
117728
|
1164
|
2211
|
5
|
106723
|
209
|
8794
|
848,9
|
Харківська
|
257130
|
1038
|
6549
|
6
|
235376
|
224
|
15205
|
573,9
|
Херсонська
|
81663
|
122
|
2748
|
4
|
76240
|
25
|
2675
|
261,3
|
Хмельницька
|
156103
|
579
|
3455
|
10
|
143731
|
304
|
8917
|
712,9
|
Черкаська
|
134120
|
490
|
2749
|
5
|
126826
|
390
|
4545
|
382,9
|
Чернівецька
|
128466
|
919
|
3098
|
5
|
116880
|
107
|
8488
|
943,4
|
Чернігівська
|
99476
|
301
|
2568
|
6
|
93121
|
556
|
3787
|
384,0