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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 24 січня 2022 року в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 921 638 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 191 379

отримали одну дозу, усього

15 191 377

отримали дві дози, усього

14 490 784

отримали додаткову дозу, усього

13 609

отримали бустерну дозу, усього

225 868

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 890 417

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 651 383

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 632 871

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 508 841

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

69 546

отримали одну дозу, усього

27 261

отримали дві дози, усього

24 700

отримали додаткову дозу, усього

501

отримали бустерну дозу, усього

17 084

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11 142

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

50 093

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 482

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

6 829

 

Щеплення проводилось 876 мобільними бригадами з імунізації, 3 196 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 507
  • летальних випадків –

161
  • одужало (особи) –

5 863

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

110 121
  • методом ПЛР —

58 184
  • методом ІФА —

6 374
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

45 563

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 889 488
  • одужало (особи) –

3 591 201
  • летальних випадків –

99 443
  • проведено ПЛР-тестувань –

17 581 514

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3889488

19118

99443

161

3591201

5863

198844

522,1

м. Київ

354813

1589

8447

3

331197

441

15169

511,6

Вінницька

122827

1207

3310

12

110174

175

9343

607,0

Волинська

107479

492

2235

1

101974

144

3270

317,4

Дніпропетровська

249337

574

9103

11

234237

177

5997

189,5

Донецька

174695

788

5270

3

164816

246

4609

245,4

Житомирська

147843

269

3336

4

138130

287

6377

529,8

Закарпатська

94097

680

2529

13

85330

170

6238

498,0

Запорізька

185692

462

5471

4

177661

63

2560

152,4

Івано-Франківська

148854

1387

3203

7

124368

556

21283

1558,8

Київська

193398

745

4806

7

181932

238

6660

373,8

Кіровоградська

34806

95

1632

8

31344

65

1830

197,1

Луганська

62393

387

2259

4

57751

64

2383

354,4

Львівська

242791

2299

6163

8

214189

119

22439

895,1

Миколаївська

118997

306

3378

1

113207

199

2412

216,2

Одеська

250732

910

5690

6

231883

35

13159

554,4

Полтавська

147960

697

3932

8

138177

346

5851

423,6

Рівненська

134768

809

2353

9

126582

335

5833

506,7

Сумська

143320

809

2948

11

129352

388

11020

1036,7

Тернопільська

117728

1164

2211

5

106723

209

8794

848,9

Харківська

257130

1038

6549

6

235376

224

15205

573,9

Херсонська

81663

122

2748

4

76240

25

2675

261,3

Хмельницька

156103

579

3455

10

143731

304

8917

712,9

Черкаська

134120

490

2749

5

126826

390

4545

382,9

Чернівецька

128466

919

3098

5

116880

107

8488

943,4

Чернігівська

99476

301

2568

6

93121

556

3787

384,0
 
 
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