Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.01.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 507 летальних випадків – 161 одужало (особи) – 5 863 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 110 121 методом ПЛР — 58 184 методом ІФА — 6 374 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 45 563 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 889 488 одужало (особи) – 3 591 201 летальних випадків – 99 443 проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514