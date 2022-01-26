Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.01.22)

За добу 25 січня 2022 року в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 003 374 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 221 308
|
отримали одну дозу, усього
|
15 221 306
|
14 519 768
|
отримали додаткову дозу, усього
|
14 237
|
отримали бустерну дозу, усього
|
248 063
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 896 559
|
6 672 506
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 633 355
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 511 021
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
81 736
|
отримали одну дозу, усього
|
29 929
|
отримали дві дози, усього
|
28 984
|
отримали додаткову дозу, усього
|
628
|
отримали бустерну дозу, усього
|
22 195
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12 242
|
60 608
|
1 515
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
7 371
Щеплення проводилось 985 мобільними бригадами з імунізації, 3 227 пунктами щеплення та 435 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3913809
|
24321
|
99584
|
141
|
3596715
|
5514
|
217510
|
571,1
|
м. Київ
|
356732
|
1919
|
8460
|
13
|
331899
|
702
|
16373
|
552,2
|
Вінницька
|
124124
|
1297
|
3316
|
6
|
110400
|
226
|
10408
|
676,1
|
Волинська
|
108009
|
530
|
2242
|
7
|
102003
|
29
|
3764
|
365,4
|
Дніпропетровська
|
250141
|
804
|
9106
|
3
|
234455
|
218
|
6580
|
208,0
|
Донецька
|
175713
|
1018
|
5276
|
6
|
165141
|
325
|
5296
|
282,0
|
Житомирська
|
148775
|
932
|
3340
|
4
|
138236
|
106
|
7199
|
598,1
|
Закарпатська
|
94831
|
734
|
2529
|
0
|
85544
|
214
|
6758
|
539,5
|
Запорізька
|
186159
|
467
|
5477
|
6
|
177709
|
48
|
2973
|
177,0
|
Івано-Франківська
|
150826
|
1972
|
3215
|
12
|
124607
|
239
|
23004
|
1684,8
|
Київська
|
194270
|
872
|
4813
|
7
|
182351
|
419
|
7106
|
398,8
|
Кіровоградська
|
34927
|
121
|
1636
|
4
|
31382
|
38
|
1909
|
205,7
|
Луганська
|
62871
|
478
|
2262
|
3
|
57821
|
70
|
2788
|
414,7
|
Львівська
|
244677
|
1886
|
6168
|
5
|
214385
|
196
|
24124
|
962,4
|
Миколаївська
|
119437
|
440
|
3379
|
1
|
113287
|
80
|
2771
|
248,4
|
Одеська
|
252051
|
1319
|
5696
|
6
|
231909
|
26
|
14446
|
608,6
|
Полтавська
|
148791
|
831
|
3934
|
2
|
138474
|
297
|
6383
|
462,1
|
Рівненська
|
135878
|
1110
|
2359
|
6
|
126731
|
149
|
6788
|
589,6
|
Сумська
|
144529
|
1209
|
2959
|
11
|
129685
|
333
|
11885
|
1118,0
|
Тернопільська
|
118618
|
890
|
2212
|
1
|
106941
|
218
|
9465
|
913,7
|
Харківська
|
258636
|
1506
|
6557
|
8
|
235709
|
333
|
16370
|
617,9
|
Херсонська
|
82171
|
508
|
2751
|
3
|
76331
|
91
|
3089
|
301,7
|
Хмельницька
|
157574
|
1471
|
3461
|
6
|
144038
|
307
|
10075
|
805,5
|
Черкаська
|
134810
|
690
|
2761
|
12
|
127265
|
439
|
4784
|
403,1
|
Чернівецька
|
129526
|
1060
|
3100
|
2
|
116985
|
105
|
9441
|
1049,3
|
Чернігівська
|
99733
|
257
|
2575
|
7
|
93427
|
306
|
3731
|
378,3