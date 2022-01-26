Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.01.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 073 летальних випадків – 141 одужало (особи) – 5 514 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 157 918 методом ПЛР — 79 688 методом ІФА — 7 347 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 70 883 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 913 809 одужало (особи) – 3 596 715 летальних випадків – 99 584 проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202