МОЗ України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 «Молнупіравір» для екстреного застосування

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат «Молнупіравір». Його використовують для лікування COVID-19, в першу чергу, у груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

«Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату “Молнупіравір”, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. – Нині МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом».

«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

МОЗ України