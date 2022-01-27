Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 016 летальних випадків – 154 одужало (особи) – 5 237 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 164 734 методом ПЛР — 94 996 методом ІФА — 7 288 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 62 450 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 946 202 одужало (особи) – 3 601 952 летальних випадків – 99 738 проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198