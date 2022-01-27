Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.01.22)

За добу 26 січня 2022 року в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 085 734 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 250 202
|
отримали одну дозу, усього
|
15 250 200
|
14 549 494
|
отримали додаткову дозу, усього
|
14 921
|
отримали бустерну дозу, усього
|
271 119
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 902 372
|
6 692 508
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 633 813
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 513 642
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
82 360
|
отримали одну дозу, усього
|
28 894
|
отримали дві дози, усього
|
29 726
|
отримали додаткову дозу, усього
|
684
|
отримали бустерну дозу, усього
|
23 056
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12 087
|
60 971
|
1 468
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
7 834
Щеплення проводилось 933 мобільними бригадами з імунізації, 3 278 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3946202
|
32393
|
99738
|
154
|
3601952
|
5237
|
244512
|
642,0
|
м. Київ
|
358744
|
2012
|
8464
|
4
|
332551
|
652
|
17729
|
597,9
|
Вінницька
|
125636
|
1512
|
3326
|
10
|
110614
|
214
|
11696
|
759,8
|
Волинська
|
108553
|
544
|
2243
|
1
|
102117
|
114
|
4193
|
407,0
|
Дніпропетровська
|
251411
|
1270
|
9119
|
13
|
234573
|
118
|
7719
|
244,0
|
Донецька
|
177061
|
1348
|
5286
|
10
|
165268
|
127
|
6507
|
346,5
|
Житомирська
|
151242
|
2467
|
3342
|
2
|
138379
|
143
|
9521
|
791,0
|
Закарпатська
|
95686
|
855
|
2541
|
12
|
85695
|
151
|
7450
|
594,7
|
Запорізька
|
186682
|
523
|
5482
|
5
|
177940
|
231
|
3260
|
194,1
|
Івано-Франківська
|
153688
|
2862
|
3228
|
13
|
124994
|
387
|
25466
|
1865,1
|
Київська
|
195250
|
980
|
4816
|
3
|
182729
|
378
|
7705
|
432,4
|
Кіровоградська
|
35113
|
186
|
1640
|
4
|
31429
|
47
|
2044
|
220,2
|
Луганська
|
63384
|
513
|
2262
|
0
|
57871
|
50
|
3251
|
483,5
|
Львівська
|
247373
|
2696
|
6175
|
7
|
214466
|
81
|
26732
|
1066,4
|
Миколаївська
|
120053
|
616
|
3380
|
1
|
113430
|
143
|
3243
|
290,7
|
Одеська
|
253990
|
1939
|
5704
|
8
|
232126
|
217
|
16160
|
680,8
|
Полтавська
|
149694
|
903
|
3942
|
8
|
138656
|
182
|
7096
|
513,7
|
Рівненська
|
137302
|
1424
|
2363
|
4
|
127006
|
275
|
7933
|
689,1
|
Сумська
|
146438
|
1909
|
2964
|
5
|
129970
|
285
|
13504
|
1270,3
|
Тернопільська
|
120215
|
1597
|
2215
|
3
|
107182
|
241
|
10818
|
1044,3
|
Харківська
|
260229
|
1593
|
6561
|
4
|
236090
|
381
|
17578
|
663,4
|
Херсонська
|
82841
|
670
|
2754
|
3
|
76377
|
46
|
3710
|
362,4
|
Хмельницька
|
158965
|
1391
|
3472
|
11
|
144341
|
303
|
11152
|
891,6
|
Черкаська
|
135510
|
700
|
2768
|
7
|
127479
|
214
|
5263
|
443,4
|
Чернівецька
|
130611
|
1085
|
3107
|
7
|
117113
|
128
|
10391
|
1154,9
|
Чернігівська
|
100531
|
798
|
2584
|
9
|
93556
|
129
|
4391
|
445,2