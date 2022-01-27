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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.01.22)

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За добу 26 січня 2022 року в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 085 734 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 250 202

отримали одну дозу, усього

15 250 200

отримали дві дози, усього

14 549 494

отримали додаткову дозу, усього

14 921

отримали бустерну дозу, усього

271 119

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 902 372

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 692 508

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 633 813

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 513 642

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

82 360

отримали одну дозу, усього

28 894

отримали дві дози, усього

29 726

отримали додаткову дозу, усього

684

отримали бустерну дозу, усього

23 056

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12 087

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60 971

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 468

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7 834

 

Щеплення проводилось 933 мобільними бригадами з імунізації, 3 278 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 016
  • летальних випадків –

154
  • одужало (особи) –

5 237

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

164 734
  • методом ПЛР —

94 996
  • методом ІФА —

7 288
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

62 450

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 946 202
  • одужало (особи) –

3 601 952
  • летальних випадків –

99 738
  • проведено ПЛР-тестувань –

17 756 198

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3946202

32393

99738

154

3601952

5237

244512

642,0

м. Київ

358744

2012

8464

4

332551

652

17729

597,9

Вінницька

125636

1512

3326

10

110614

214

11696

759,8

Волинська

108553

544

2243

1

102117

114

4193

407,0

Дніпропетровська

251411

1270

9119

13

234573

118

7719

244,0

Донецька

177061

1348

5286

10

165268

127

6507

346,5

Житомирська

151242

2467

3342

2

138379

143

9521

791,0

Закарпатська

95686

855

2541

12

85695

151

7450

594,7

Запорізька

186682

523

5482

5

177940

231

3260

194,1

Івано-Франківська

153688

2862

3228

13

124994

387

25466

1865,1

Київська

195250

980

4816

3

182729

378

7705

432,4

Кіровоградська

35113

186

1640

4

31429

47

2044

220,2

Луганська

63384

513

2262

0

57871

50

3251

483,5

Львівська

247373

2696

6175

7

214466

81

26732

1066,4

Миколаївська

120053

616

3380

1

113430

143

3243

290,7

Одеська

253990

1939

5704

8

232126

217

16160

680,8

Полтавська

149694

903

3942

8

138656

182

7096

513,7

Рівненська

137302

1424

2363

4

127006

275

7933

689,1

Сумська

146438

1909

2964

5

129970

285

13504

1270,3

Тернопільська

120215

1597

2215

3

107182

241

10818

1044,3

Харківська

260229

1593

6561

4

236090

381

17578

663,4

Херсонська

82841

670

2754

3

76377

46

3710

362,4

Хмельницька

158965

1391

3472

11

144341

303

11152

891,6

Черкаська

135510

700

2768

7

127479

214

5263

443,4

Чернівецька

130611

1085

3107

7

117113

128

10391

1154,9

Чернігівська

100531

798

2584

9

93556

129

4391

445,2
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