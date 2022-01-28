Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.01.22)

За добу 27 січня 2022 року в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 166 832 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 278 387
|
отримали одну дозу, усього
|
15 278 385
|
14 576 722
|
отримали додаткову дозу, усього
|
15 626
|
отримали бустерну дозу, усього
|
296 099
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 908 553
|
6 712 092
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1634245
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 515 630
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
81 098
|
отримали одну дозу, усього
|
28 185
|
отримали дві дози, усього
|
27 228
|
отримали додаткову дозу, усього
|
705
|
отримали бустерну дозу, усього
|
24 980
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12 565
|
60 626
|
1 444
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
6 463
Щеплення проводилось 971 мобільними бригадами з імунізації, 3 330 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3980610
|
34408
|
99882
|
144
|
3608094
|
6142
|
272634
|
715,9
|
м. Київ
|
361128
|
2384
|
8474
|
10
|
333290
|
739
|
19364
|
653,1
|
Вінницька
|
127141
|
1505
|
3337
|
11
|
110854
|
240
|
12950
|
841,3
|
Волинська
|
109235
|
682
|
2250
|
7
|
102201
|
84
|
4784
|
464,4
|
Дніпропетровська
|
252934
|
1523
|
9131
|
12
|
234794
|
221
|
9009
|
284,7
|
Донецька
|
178444
|
1383
|
5293
|
7
|
165386
|
118
|
7765
|
413,5
|
Житомирська
|
153230
|
1988
|
3345
|
3
|
138560
|
181
|
11325
|
940,9
|
Закарпатська
|
96575
|
889
|
2544
|
3
|
85902
|
207
|
8129
|
648,9
|
Запорізька
|
187326
|
644
|
5492
|
10
|
178172
|
232
|
3662
|
218,0
|
Івано-Франківська
|
156495
|
2807
|
3234
|
6
|
125431
|
437
|
27830
|
2038,3
|
Київська
|
196438
|
1188
|
4821
|
5
|
183072
|
343
|
8545
|
479,5
|
Кіровоградська
|
35294
|
181
|
1646
|
6
|
31471
|
42
|
2177
|
234,5
|
Луганська
|
63941
|
557
|
2265
|
3
|
57927
|
56
|
3749
|
557,6
|
Львівська
|
250166
|
2793
|
6185
|
10
|
214591
|
125
|
29390
|
1172,4
|
Миколаївська
|
120651
|
598
|
3384
|
4
|
113597
|
167
|
3670
|
329,0
|
Одеська
|
256396
|
2406
|
5708
|
4
|
232336
|
210
|
18352
|
773,1
|
Полтавська
|
150738
|
1044
|
3946
|
4
|
139418
|
762
|
7374
|
533,8
|
Рівненська
|
139034
|
1732
|
2370
|
7
|
127347
|
341
|
9317
|
809,3
|
Сумська
|
148127
|
1689
|
2967
|
3
|
130395
|
425
|
14765
|
1389,0
|
Тернопільська
|
121837
|
1622
|
2217
|
2
|
107328
|
146
|
12292
|
1186,6
|
Харківська
|
261546
|
1317
|
6566
|
5
|
236393
|
303
|
18587
|
701,5
|
Херсонська
|
83625
|
784
|
2758
|
4
|
76428
|
51
|
4439
|
433,6
|
Хмельницька
|
160830
|
1865
|
3475
|
3
|
144614
|
273
|
12741
|
1018,6
|
Черкаська
|
136351
|
841
|
2774
|
6
|
127637
|
158
|
5940
|
500,5
|
Чернівецька
|
131699
|
1088
|
3114
|
7
|
117237
|
124
|
11348
|
1261,2
|
Чернігівська
|
101429
|
898
|
2586
|
2
|
93713
|
157
|
5130
|
520,2