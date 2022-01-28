Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.01.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 342 летальних випадків – 144 одужало (особи) – 6 142 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 168 073 методом ПЛР — 91 934 методом ІФА — 6 589 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 69 550 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 980 610 одужало (особи) – 3 608 094 летальних випадків – 99 882 проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132