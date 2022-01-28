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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.01.22)

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За добу 27 січня 2022 року в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 166 832 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 278 387

отримали одну дозу, усього

15 278 385

отримали дві дози, усього

14 576 722

отримали додаткову дозу, усього

15 626

отримали бустерну дозу, усього

296 099

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 908 553

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 712 092

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1634245

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 515 630

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

81 098

отримали одну дозу, усього

28 185

отримали дві дози, усього

27 228

отримали додаткову дозу, усього

705

отримали бустерну дозу, усього

24 980

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12 565

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60 626

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 444

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

6 463

 

Щеплення проводилось 971 мобільними бригадами з імунізації, 3 330 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 342
  • летальних випадків –

144
  • одужало (особи) –

6 142

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

168 073
  • методом ПЛР —

91 934
  • методом ІФА —

6 589
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

69 550

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 980 610
  • одужало (особи) –

3 608 094
  • летальних випадків –

99 882
  • проведено ПЛР-тестувань –

17 848 132

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3980610

34408

99882

144

3608094

6142

272634

715,9

м. Київ

361128

2384

8474

10

333290

739

19364

653,1

Вінницька

127141

1505

3337

11

110854

240

12950

841,3

Волинська

109235

682

2250

7

102201

84

4784

464,4

Дніпропетровська

252934

1523

9131

12

234794

221

9009

284,7

Донецька

178444

1383

5293

7

165386

118

7765

413,5

Житомирська

153230

1988

3345

3

138560

181

11325

940,9

Закарпатська

96575

889

2544

3

85902

207

8129

648,9

Запорізька

187326

644

5492

10

178172

232

3662

218,0

Івано-Франківська

156495

2807

3234

6

125431

437

27830

2038,3

Київська

196438

1188

4821

5

183072

343

8545

479,5

Кіровоградська

35294

181

1646

6

31471

42

2177

234,5

Луганська

63941

557

2265

3

57927

56

3749

557,6

Львівська

250166

2793

6185

10

214591

125

29390

1172,4

Миколаївська

120651

598

3384

4

113597

167

3670

329,0

Одеська

256396

2406

5708

4

232336

210

18352

773,1

Полтавська

150738

1044

3946

4

139418

762

7374

533,8

Рівненська

139034

1732

2370

7

127347

341

9317

809,3

Сумська

148127

1689

2967

3

130395

425

14765

1389,0

Тернопільська

121837

1622

2217

2

107328

146

12292

1186,6

Харківська

261546

1317

6566

5

236393

303

18587

701,5

Херсонська

83625

784

2758

4

76428

51

4439

433,6

Хмельницька

160830

1865

3475

3

144614

273

12741

1018,6

Черкаська

136351

841

2774

6

127637

158

5940

500,5

Чернівецька

131699

1088

3114

7

117237

124

11348

1261,2

Чернігівська

101429

898

2586

2

93713

157

5130

520,2
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