Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.01.22)

За добу 28 січня 2022 року в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 245 396 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 306 059
|
отримали одну дозу, усього
|
15 306 057
|
14 600 434
|
отримали додаткову дозу, усього
|
16 362
|
отримали бустерну дозу, усього
|
322 543
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 914 334
|
6 731 621
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 634 769
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 517 468
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
78 564
|
отримали одну дозу, усього
|
27 672
|
отримали дві дози, усього
|
23 712
|
отримали додаткову дозу, усього
|
736
|
отримали бустерну дозу, усього
|
26 444
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12 195
|
58 553
|
1 605
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
6 211
Щеплення проводилось 868 мобільними бригадами з імунізації, 3 270 пунктами щеплення та 434 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4017961
|
37351
|
100031
|
149
|
3615257
|
7163
|
302673
|
794,7
|
м. Київ
|
363546
|
2418
|
8481
|
7
|
335319
|
2029
|
19746
|
666,0
|
Вінницька
|
129241
|
2100
|
3341
|
4
|
111075
|
221
|
14825
|
963,1
|
Волинська
|
110003
|
768
|
2254
|
4
|
102235
|
34
|
5514
|
535,3
|
Дніпропетровська
|
254756
|
1822
|
9138
|
7
|
235252
|
458
|
10366
|
327,6
|
Донецька
|
179874
|
1430
|
5298
|
5
|
165478
|
92
|
9098
|
484,4
|
Житомирська
|
155444
|
2214
|
3349
|
4
|
138702
|
142
|
13393
|
1112,7
|
Закарпатська
|
97451
|
876
|
2548
|
4
|
86039
|
137
|
8864
|
707,6
|
Запорізька
|
188065
|
739
|
5502
|
10
|
178172
|
0
|
4391
|
261,4
|
Івано-Франківська
|
159067
|
2572
|
3243
|
9
|
126084
|
653
|
29740
|
2178,2
|
Київська
|
197665
|
1227
|
4831
|
10
|
183370
|
298
|
9464
|
531,1
|
Кіровоградська
|
35487
|
193
|
1648
|
2
|
31501
|
30
|
2338
|
251,9
|
Луганська
|
64540
|
599
|
2268
|
3
|
57957
|
30
|
4315
|
641,8
|
Львівська
|
253957
|
3791
|
6197
|
12
|
214776
|
185
|
32984
|
1315,8
|
Миколаївська
|
121337
|
686
|
3384
|
0
|
113759
|
162
|
4194
|
375,9
|
Одеська
|
258994
|
2598
|
5713
|
5
|
232546
|
210
|
20735
|
873,5
|
Полтавська
|
151653
|
915
|
3952
|
6
|
139945
|
527
|
7756
|
561,5
|
Рівненська
|
141028
|
1994
|
2375
|
5
|
127543
|
196
|
11110
|
965,0
|
Сумська
|
149629
|
1502
|
2982
|
15
|
130732
|
337
|
15915
|
1497,2
|
Тернопільська
|
123324
|
1487
|
2227
|
10
|
107589
|
261
|
13508
|
1304,0
|
Харківська
|
262865
|
1319
|
6570
|
4
|
236622
|
229
|
19673
|
742,5
|
Херсонська
|
84438
|
813
|
2761
|
3
|
76524
|
96
|
5153
|
503,3
|
Хмельницька
|
163016
|
2186
|
3478
|
3
|
144946
|
332
|
14592
|
1166,6
|
Черкаська
|
137284
|
933
|
2777
|
3
|
127806
|
169
|
6701
|
564,6
|
Чернівецька
|
132784
|
1085
|
3122
|
8
|
117375
|
138
|
12287
|
1365,6
|
Чернігівська
|
102513
|
1084
|
2592
|
6
|
93910
|
197
|
6011
|
609,5