Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.01.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 340 летальних випадків – 149 одужало (особи) – 7 163 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 169 998 методом ПЛР — 94 294 методом ІФА — 7 435 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 68 269 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4 017 961 одужало (особи) – 3 615 257 летальних випадків – 100 031 проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426