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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.01.22)

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За добу 28 січня 2022 року в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 245 396 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 306 059

отримали одну дозу, усього

15 306 057

отримали дві дози, усього

14 600 434

отримали додаткову дозу, усього

16 362

отримали бустерну дозу, усього

322 543

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 914 334

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 731 621

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 634 769

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 517 468

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

78 564

отримали одну дозу, усього

27 672

отримали дві дози, усього

23 712

отримали додаткову дозу, усього

736

отримали бустерну дозу, усього

26 444

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12 195

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58 553

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 605

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

6 211

 

Щеплення проводилось 868 мобільними бригадами з імунізації, 3 270 пунктами щеплення та 434 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 340
  • летальних випадків –

149
  • одужало (особи) –

7 163

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

169 998
  • методом ПЛР —

94 294
  • методом ІФА —

7 435
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

68 269

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4 017 961
  • одужало (особи) –

3 615 257
  • летальних випадків –

100 031
  • проведено ПЛР-тестувань –

17 942 426

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4017961

37351

100031

149

3615257

7163

302673

794,7

м. Київ

363546

2418

8481

7

335319

2029

19746

666,0

Вінницька

129241

2100

3341

4

111075

221

14825

963,1

Волинська

110003

768

2254

4

102235

34

5514

535,3

Дніпропетровська

254756

1822

9138

7

235252

458

10366

327,6

Донецька

179874

1430

5298

5

165478

92

9098

484,4

Житомирська

155444

2214

3349

4

138702

142

13393

1112,7

Закарпатська

97451

876

2548

4

86039

137

8864

707,6

Запорізька

188065

739

5502

10

178172

0

4391

261,4

Івано-Франківська

159067

2572

3243

9

126084

653

29740

2178,2

Київська

197665

1227

4831

10

183370

298

9464

531,1

Кіровоградська

35487

193

1648

2

31501

30

2338

251,9

Луганська

64540

599

2268

3

57957

30

4315

641,8

Львівська

253957

3791

6197

12

214776

185

32984

1315,8

Миколаївська

121337

686

3384

0

113759

162

4194

375,9

Одеська

258994

2598

5713

5

232546

210

20735

873,5

Полтавська

151653

915

3952

6

139945

527

7756

561,5

Рівненська

141028

1994

2375

5

127543

196

11110

965,0

Сумська

149629

1502

2982

15

130732

337

15915

1497,2

Тернопільська

123324

1487

2227

10

107589

261

13508

1304,0

Харківська

262865

1319

6570

4

236622

229

19673

742,5

Херсонська

84438

813

2761

3

76524

96

5153

503,3

Хмельницька

163016

2186

3478

3

144946

332

14592

1166,6

Черкаська

137284

933

2777

3

127806

169

6701

564,6

Чернівецька

132784

1085

3122

8

117375

138

12287

1365,6

Чернігівська

102513

1084

2592

6

93910

197

6011

609,5
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