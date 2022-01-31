Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.01.22)

За добу 30 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2865, медпрацівників – 337).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 300 581 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15324675 отримали одну дозу, усього 15324673 отримали дві дози, усього 14619487 отримали додаткову дозу, усього 16695 отримали бустерну дозу, усього 339726 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4917573 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6745357 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1635113 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1518765 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 20983 отримали одну дозу, усього 6524 отримали дві дози, усього 7653 отримали додаткову дозу, усього 98 отримали бустерну дозу, усього 6708 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2570 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 15803 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 432 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 2178

Щеплення проводилось 400 мобільними бригадами з імунізації 1 766 пунктами щеплення та 422 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2322 летальних випадків – 78 одужало (особи) – 4346 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 64072 методом ПЛР — 36354 методом ІФА — 2756 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24962 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4064495 одужало (особи) – 3622745 летальних випадків – 100203 проведено ПЛР-тестувань – 18045688

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України