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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.01.22)

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За добу 30 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2865,  медпрацівників – 337).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 300 581 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15324675

отримали одну дозу, усього

15324673

отримали дві дози, усього

14619487

отримали додаткову дозу, усього

16695

отримали бустерну дозу, усього

339726

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4917573

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6745357

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1635113

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1518765

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

20983

отримали одну дозу, усього

6524

отримали дві дози, усього

7653

отримали додаткову дозу, усього

98

отримали бустерну дозу, усього

6708

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2570

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

15803

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

432

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

2178

Щеплення проводилось 400 мобільними бригадами з імунізації 1 766 пунктами щеплення та 422 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2322
  • летальних випадків –

78
  • одужало (особи) –

4346

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

64072
  • методом ПЛР —

36354
  • методом ІФА —

2756
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

24962

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4064495
  • одужало (особи) –

3622745
  • летальних випадків –

100203
  • проведено ПЛР-тестувань –

18045688

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4064495

22026

100203

78

3622745

4346

341547

896,8

м. Київ

365630

1026

8505

5

335992

414

21133

712,7

Вінницька

131297

1070

3353

8

111481

174

16463

1069,5

Волинська

110818

420

2256

2

102331

32

6231

604,9

Дніпропетровська

256225

781

9142

1

235742

222

11341

358,4

Донецька

181101

584

5307

5

165799

313

9995

532,2

Житомирська

159033

1576

3356

1

139295

279

16382

1361,0

Закарпатська

98574

684

2557

4

86286

145

9731

776,8

Запорізька

188601

142

5507

5

178237

35

4857

289,1

Івано-Франківська

161737

1006

3249

1

126923

492

31565

2311,8

Київська

198900

591

4831

0

183600

154

10469

587,5

Кіровоградська

35934

233

1649

1

31540

20

2745

295,7

Луганська

64934

130

2271

1

57971

1

4692

697,8

Львівська

259934

2934

6218

12

214955

94

38761

1546,3

Миколаївська

122360

537

3395

3

114041

128

4924

441,4

Одеська

261581

1412

5718

5

232798

252

23065

971,7

Полтавська

152250

291

3954

0

139942

0

8354

604,8

Рівненська

143023

823

2383

7

127886

178

12754

1107,8

Сумська

152514

1331

2986

3

131158

245

18370

1728,1

Тернопільська

125332

1124

2231

1

107915

198

15186

1466,0

Харківська

265881

1294

6582

6

237385

405

21914

827,1

Херсонська

85338

452

2767

3

76709

134

5862

572,5

Хмельницька

166991

2092

3483

0

145341

236

18167

1452,4

Черкаська

138257

432

2780

1

127962

111

7515

633,2

Чернівецька

134578

870

3130

2

117507

45

13941

1549,4

Чернігівська

103672

191

2593

1

93949

39

7130

723,0
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