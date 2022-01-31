Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.01.22)

За добу 30 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2865, медпрацівників – 337).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 300 581 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15324675
|
отримали одну дозу, усього
|
15324673
|
14619487
|
отримали додаткову дозу, усього
|
16695
|
отримали бустерну дозу, усього
|
339726
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4917573
|
6745357
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1635113
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1518765
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
20983
|
отримали одну дозу, усього
|
6524
|
отримали дві дози, усього
|
7653
|
отримали додаткову дозу, усього
|
98
|
отримали бустерну дозу, усього
|
6708
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2570
|
15803
|
432
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
2178
Щеплення проводилось 400 мобільними бригадами з імунізації 1 766 пунктами щеплення та 422 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2322
|
|
78
|
|
4346
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
64072
|
|
36354
|
|
2756
|
|
24962
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4064495
|
|
3622745
|
|
100203
|
|
18045688
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4064495
|
22026
|
100203
|
78
|
3622745
|
4346
|
341547
|
896,8
|
м. Київ
|
365630
|
1026
|
8505
|
5
|
335992
|
414
|
21133
|
712,7
|
Вінницька
|
131297
|
1070
|
3353
|
8
|
111481
|
174
|
16463
|
1069,5
|
Волинська
|
110818
|
420
|
2256
|
2
|
102331
|
32
|
6231
|
604,9
|
Дніпропетровська
|
256225
|
781
|
9142
|
1
|
235742
|
222
|
11341
|
358,4
|
Донецька
|
181101
|
584
|
5307
|
5
|
165799
|
313
|
9995
|
532,2
|
Житомирська
|
159033
|
1576
|
3356
|
1
|
139295
|
279
|
16382
|
1361,0
|
Закарпатська
|
98574
|
684
|
2557
|
4
|
86286
|
145
|
9731
|
776,8
|
Запорізька
|
188601
|
142
|
5507
|
5
|
178237
|
35
|
4857
|
289,1
|
Івано-Франківська
|
161737
|
1006
|
3249
|
1
|
126923
|
492
|
31565
|
2311,8
|
Київська
|
198900
|
591
|
4831
|
0
|
183600
|
154
|
10469
|
587,5
|
Кіровоградська
|
35934
|
233
|
1649
|
1
|
31540
|
20
|
2745
|
295,7
|
Луганська
|
64934
|
130
|
2271
|
1
|
57971
|
1
|
4692
|
697,8
|
Львівська
|
259934
|
2934
|
6218
|
12
|
214955
|
94
|
38761
|
1546,3
|
Миколаївська
|
122360
|
537
|
3395
|
3
|
114041
|
128
|
4924
|
441,4
|
Одеська
|
261581
|
1412
|
5718
|
5
|
232798
|
252
|
23065
|
971,7
|
Полтавська
|
152250
|
291
|
3954
|
0
|
139942
|
0
|
8354
|
604,8
|
Рівненська
|
143023
|
823
|
2383
|
7
|
127886
|
178
|
12754
|
1107,8
|
Сумська
|
152514
|
1331
|
2986
|
3
|
131158
|
245
|
18370
|
1728,1
|
Тернопільська
|
125332
|
1124
|
2231
|
1
|
107915
|
198
|
15186
|
1466,0
|
Харківська
|
265881
|
1294
|
6582
|
6
|
237385
|
405
|
21914
|
827,1
|
Херсонська
|
85338
|
452
|
2767
|
3
|
76709
|
134
|
5862
|
572,5
|
Хмельницька
|
166991
|
2092
|
3483
|
0
|
145341
|
236
|
18167
|
1452,4
|
Черкаська
|
138257
|
432
|
2780
|
1
|
127962
|
111
|
7515
|
633,2
|
Чернівецька
|
134578
|
870
|
3130
|
2
|
117507
|
45
|
13941
|
1549,4
|
Чернігівська
|
103672
|
191
|
2593
|
1
|
93949
|
39
|
7130
|
723,0