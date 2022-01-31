Штам Омікрон виявлено у 20 областях України, – Віктор Ляшко

Три тижні триває зростання захворювання в Україні. За цей час добова кількість випадків інфікування зросла у 7 разів, госпіталізацій – у 2 рази. Такі дані озвучив сьогодні Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

«Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», – зауважив Міністр.

Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон коронавірусу SARS-CoV-2. Штам Омікрон виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві.

Україна на сьогодні знаходиться на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у два рази. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на червоному рівні епіднебезпеки, на минулому тижні мала значно нижчий приріст у +35,6%.

З огляду на ці дані, Міністр ще раз звернувся до українців з проханням захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусу. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

«Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати свій захист, тим більше ми зможемо уникнути додаткових госпіталізацій та втрат життів. Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати імунний прошарок людей, тим більше ми зможемо мінімізувати проблеми для суспільства та забезпечити продовження роботи ключових секторів економіки у найближчі тижні та місяці», – додав Віктор Ляшко.

Основні групи ризику – це літні люди (імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із коронавірусною хворобою, яка може мати серйозні наслідки, коли вам за 60). Також людям із хронічними захворюваннями слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень COVID-19 значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Не наражайте себе та близьких на небезпеку, вакцинуйтеся та будьте здорові!

МОЗ України