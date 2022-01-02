Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.02.22)

За добу 31 січня 2022 року в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4056, медпрацівників – 337).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 366 236 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 347 953
|
отримали одну дозу, усього
|
15347951
|
14645012
|
отримали додаткову дозу, усього
|
17175
|
отримали бустерну дозу, усього
|
356098
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4922223
|
6762275
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1635421
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1520167
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
65655
|
отримали одну дозу, усього
|
23278
|
отримали дві дози, усього
|
25525
|
отримали додаткову дозу, усього
|
480
|
отримали бустерну дозу, усього
|
16372
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10059
|
50319
|
1053
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4224
Щеплення проводилось 868 мобільними бригадами з імунізації 3 156 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2069
|
|
192
|
|
8835
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
130660
|
|
67886
|
|
6074
|
|
56700
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4095263
|
|
3631580
|
|
100395
|
|
18113574
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4095263
|
30768
|
100395
|
192
|
3631580
|
8835
|
363288
|
953,9
|
м. Київ
|
367993
|
2363
|
8510
|
5
|
336865
|
873
|
22618
|
762,8
|
Вінницька
|
132951
|
1654
|
3365
|
12
|
111928
|
447
|
17658
|
1147,1
|
Волинська
|
111446
|
628
|
2259
|
3
|
102426
|
95
|
6761
|
656,3
|
Дніпропетровська
|
257643
|
1418
|
9154
|
12
|
235857
|
115
|
12632
|
399,2
|
Донецька
|
182268
|
1167
|
5319
|
12
|
166100
|
301
|
10849
|
577,7
|
Житомирська
|
159566
|
533
|
3360
|
4
|
139486
|
191
|
16720
|
1389,1
|
Закарпатська
|
99361
|
787
|
2567
|
10
|
86476
|
190
|
10318
|
823,7
|
Запорізька
|
189436
|
835
|
5516
|
9
|
178329
|
92
|
5591
|
332,8
|
Івано-Франківська
|
162644
|
907
|
3260
|
11
|
128304
|
1381
|
31080
|
2276,3
|
Київська
|
200074
|
1174
|
4837
|
6
|
183778
|
178
|
11459
|
643,1
|
Кіровоградська
|
36192
|
258
|
1651
|
2
|
31658
|
118
|
2883
|
310,6
|
Луганська
|
65690
|
756
|
2276
|
5
|
57994
|
23
|
5420
|
806,1
|
Львівська
|
263345
|
3411
|
6230
|
12
|
215978
|
1023
|
41137
|
1641,1
|
Миколаївська
|
123162
|
802
|
3400
|
5
|
114253
|
212
|
5509
|
493,8
|
Одеська
|
264052
|
2471
|
5725
|
7
|
232971
|
173
|
25356
|
1068,2
|
Полтавська
|
153245
|
995
|
3964
|
10
|
140378
|
436
|
8903
|
644,5
|
Рівненська
|
144464
|
1441
|
2391
|
8
|
128285
|
399
|
13788
|
1197,6
|
Сумська
|
153822
|
1308
|
2995
|
9
|
131733
|
575
|
19094
|
1796,2
|
Тернопільська
|
126773
|
1441
|
2238
|
7
|
108183
|
268
|
16352
|
1578,6
|
Харківська
|
267858
|
1977
|
6591
|
9
|
237654
|
269
|
23613
|
891,2
|
Херсонська
|
85779
|
441
|
2773
|
6
|
76772
|
63
|
6234
|
608,9
|
Хмельницька
|
168061
|
1070
|
3492
|
9
|
145902
|
561
|
18667
|
1492,4
|
Черкаська
|
139286
|
1029
|
2790
|
10
|
128211
|
249
|
8285
|
698,1
|
Чернівецька
|
135588
|
1010
|
3134
|
4
|
117643
|
136
|
14811
|
1646,1
|
Чернігівська
|
104564
|
892
|
2598
|
5
|
94416
|
467
|
7550
|
765,6