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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.02.22)

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За добу 31 січня 2022 року в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4056,  медпрацівників – 337).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 366 236 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 347 953

отримали одну дозу, усього

15347951

отримали дві дози, усього

14645012

отримали додаткову дозу, усього

17175

отримали бустерну дозу, усього

356098

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4922223

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6762275

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1635421

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1520167

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

65655

отримали одну дозу, усього

23278

отримали дві дози, усього

25525

отримали додаткову дозу, усього

480

отримали бустерну дозу, усього

16372

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10059

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

50319

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1053

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4224

Щеплення проводилось 868 мобільними бригадами з імунізації 3 156 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2069
  • летальних випадків –

192
  • одужало (особи) –

8835

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

130660
  • методом ПЛР —

67886
  • методом ІФА —

6074
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

56700

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4095263
  • одужало (особи) –

3631580
  • летальних випадків –

100395
  • проведено ПЛР-тестувань –

18113574

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4095263

30768

100395

192

3631580

8835

363288

953,9

м. Київ

367993

2363

8510

5

336865

873

22618

762,8

Вінницька

132951

1654

3365

12

111928

447

17658

1147,1

Волинська

111446

628

2259

3

102426

95

6761

656,3

Дніпропетровська

257643

1418

9154

12

235857

115

12632

399,2

Донецька

182268

1167

5319

12

166100

301

10849

577,7

Житомирська

159566

533

3360

4

139486

191

16720

1389,1

Закарпатська

99361

787

2567

10

86476

190

10318

823,7

Запорізька

189436

835

5516

9

178329

92

5591

332,8

Івано-Франківська

162644

907

3260

11

128304

1381

31080

2276,3

Київська

200074

1174

4837

6

183778

178

11459

643,1

Кіровоградська

36192

258

1651

2

31658

118

2883

310,6

Луганська

65690

756

2276

5

57994

23

5420

806,1

Львівська

263345

3411

6230

12

215978

1023

41137

1641,1

Миколаївська

123162

802

3400

5

114253

212

5509

493,8

Одеська

264052

2471

5725

7

232971

173

25356

1068,2

Полтавська

153245

995

3964

10

140378

436

8903

644,5

Рівненська

144464

1441

2391

8

128285

399

13788

1197,6

Сумська

153822

1308

2995

9

131733

575

19094

1796,2

Тернопільська

126773

1441

2238

7

108183

268

16352

1578,6

Харківська

267858

1977

6591

9

237654

269

23613

891,2

Херсонська

85779

441

2773

6

76772

63

6234

608,9

Хмельницька

168061

1070

3492

9

145902

561

18667

1492,4

Черкаська

139286

1029

2790

10

128211

249

8285

698,1

Чернівецька

135588

1010

3134

4

117643

136

14811

1646,1

Чернігівська

104564

892

2598

5

94416

467

7550

765,6
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