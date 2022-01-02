Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.02.22)

За добу 31 січня 2022 року в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4056, медпрацівників – 337).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 366 236 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 347 953 отримали одну дозу, усього 15347951 отримали дві дози, усього 14645012 отримали додаткову дозу, усього 17175 отримали бустерну дозу, усього 356098 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4922223 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6762275 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1635421 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1520167 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 65655 отримали одну дозу, усього 23278 отримали дві дози, усього 25525 отримали додаткову дозу, усього 480 отримали бустерну дозу, усього 16372 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10059 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 50319 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1053 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4224

Щеплення проводилось 868 мобільними бригадами з імунізації 3 156 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2069 летальних випадків – 192 одужало (особи) – 8835 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 130660 методом ПЛР — 67886 методом ІФА — 6074 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 56700 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4095263 одужало (особи) – 3631580 летальних випадків – 100395 проведено ПЛР-тестувань – 18113574

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України