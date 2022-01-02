У Дії з’явився COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою

Відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації запустило технічний функціонал для нових цифрових документів про щеплення.

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ. Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

“Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Наразі понад 350 тисяч українців посилили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини. Принаймні 1 дозою вже вакциновано половина дорослого населення. Більше 47% отримали повний базовий курс вакцинації, а саме 2 дози. Збільшення відсотку вакцинованих українців, дозволить нам з більшою впевненістю дивитися у майбутнє”, - заявив міністр Віктор Ляшко.

Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, — з 14 дня від дати щеплення.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Зауважимо, для бустерної дози Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендує надавати перевагу м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною раніше був проведений повний цикл вакцинації.

Слід зазначити, що окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Окрім того, нагадаємо, два тижні тому Уряд, вслід за рішенням ЄС, скоротив термін дії «зелених» COVID-сертифікатів. Їхній термін дії замість 365 днів тепер складає 270 днів. Щоб новий термін сертифіката коректно відображався у додатку «Дія», слід згенерувати свій документ повторно. Це важливо зробити, оскільки після того, як сплине 270 днів від останньої дози повної вакцинації, документ втратить чинність.

МОЗ України