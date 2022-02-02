Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.02.22)

За добу 01 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4190, медпрацівників – 940).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 440 828 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 373 130
|
отримали одну дозу, усього
|
15373128
|
14672260
|
отримали додаткову дозу, усього
|
17892
|
отримали бустерну дозу, усього
|
377548
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4927122
|
6780509
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1635712
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1521920
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
74592
|
отримали одну дозу, усього
|
25177
|
отримали дві дози, усього
|
27248
|
отримали додаткову дозу, усього
|
717
|
отримали бустерну дозу, усього
|
21450
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10724
|
57397
|
923
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5548
Щеплення проводилось 664 мобільними бригадами з імунізації 2 955 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4314
|
|
204
|
|
9894
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
185297
|
|
93280
|
|
8012
|
|
84005
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4130277
|
|
3641474
|
|
100599
|
|
18206854
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4130277
|
35014
|
100599
|
204
|
3641474
|
9894
|
388204
|
1019,3
|
м. Київ
|
370492
|
2499
|
8524
|
14
|
337860
|
995
|
24108
|
813,1
|
Вінницька
|
134203
|
1252
|
3378
|
13
|
112259
|
331
|
18566
|
1206,1
|
Волинська
|
112462
|
1016
|
2268
|
9
|
102486
|
60
|
7708
|
748,2
|
Дніпропетровська
|
259375
|
1732
|
9168
|
14
|
236669
|
812
|
13538
|
427,9
|
Донецька
|
183826
|
1558
|
5328
|
9
|
166404
|
304
|
12094
|
644,0
|
Житомирська
|
161147
|
1581
|
3362
|
2
|
139933
|
447
|
17852
|
1483,2
|
Закарпатська
|
100134
|
773
|
2572
|
5
|
86628
|
152
|
10934
|
872,8
|
Запорізька
|
190399
|
963
|
5532
|
16
|
178394
|
65
|
6473
|
385,3
|
Івано-Франківська
|
163974
|
1330
|
3282
|
22
|
129904
|
1600
|
30788
|
2254,9
|
Київська
|
201483
|
1409
|
4841
|
4
|
184129
|
351
|
12513
|
702,2
|
Кіровоградська
|
36502
|
310
|
1652
|
1
|
31766
|
108
|
3084
|
332,2
|
Луганська
|
66559
|
869
|
2281
|
5
|
58166
|
172
|
6112
|
909,0
|
Львівська
|
266298
|
2953
|
6243
|
13
|
216601
|
623
|
43454
|
1733,5
|
Миколаївська
|
123978
|
816
|
3402
|
2
|
114408
|
155
|
6168
|
552,9
|
Одеська
|
266777
|
2725
|
5734
|
9
|
233077
|
106
|
27966
|
1178,1
|
Полтавська
|
154416
|
1171
|
3967
|
3
|
140779
|
401
|
9670
|
700,0
|
Рівненська
|
146159
|
1695
|
2396
|
5
|
128814
|
529
|
14949
|
1298,5
|
Сумська
|
155321
|
1499
|
3001
|
6
|
132341
|
608
|
19979
|
1879,5
|
Тернопільська
|
128102
|
1329
|
2243
|
5
|
108592
|
409
|
17267
|
1666,9
|
Харківська
|
269979
|
2121
|
6603
|
12
|
237989
|
335
|
25387
|
958,2
|
Херсонська
|
86616
|
837
|
2774
|
1
|
76844
|
72
|
6998
|
683,5
|
Хмельницька
|
169827
|
1766
|
3505
|
13
|
146459
|
557
|
19863
|
1588,0
|
Черкаська
|
140226
|
940
|
2797
|
7
|
128557
|
346
|
8872
|
747,5
|
Чернівецька
|
136576
|
988
|
3144
|
10
|
117778
|
135
|
15654
|
1739,8
|
Чернігівська
|
105446
|
882
|
2602
|
4
|
94637
|
221
|
8207
|
832,2