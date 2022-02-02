Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.02.22)

За добу 01 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4190, медпрацівників – 940).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 440 828 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 373 130 отримали одну дозу, усього 15373128 отримали дві дози, усього 14672260 отримали додаткову дозу, усього 17892 отримали бустерну дозу, усього 377548 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4927122 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6780509 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1635712 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1521920 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 74592 отримали одну дозу, усього 25177 отримали дві дози, усього 27248 отримали додаткову дозу, усього 717 отримали бустерну дозу, усього 21450 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10724 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57397 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 923 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5548

Щеплення проводилось 664 мобільними бригадами з імунізації 2 955 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4314 летальних випадків – 204 одужало (особи) – 9894 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 185297 методом ПЛР — 93280 методом ІФА — 8012 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 84005 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4130277 одужало (особи) – 3641474 летальних випадків – 100599 проведено ПЛР-тестувань – 18206854

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України