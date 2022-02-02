02. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 01 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4190,  медпрацівників – 940).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 440 828 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 373 130

отримали одну дозу, усього

15373128

отримали дві дози, усього

14672260

отримали додаткову дозу, усього

17892

отримали бустерну дозу, усього

377548

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4927122

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6780509

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1635712

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1521920

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

74592

отримали одну дозу, усього

25177

отримали дві дози, усього

27248

отримали додаткову дозу, усього

717

отримали бустерну дозу, усього

21450

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10724

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57397

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

923

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5548

Щеплення проводилось 664 мобільними бригадами з імунізації 2 955 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4314
  • летальних випадків –

204
  • одужало (особи) –

9894

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

185297
  • методом ПЛР —

93280
  • методом ІФА —

8012
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

84005

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4130277
  • одужало (особи) –

3641474
  • летальних випадків –

100599
  • проведено ПЛР-тестувань –

18206854

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4130277

35014

100599

204

3641474

9894

388204

1019,3

м. Київ

370492

2499

8524

14

337860

995

24108

813,1

Вінницька

134203

1252

3378

13

112259

331

18566

1206,1

Волинська

112462

1016

2268

9

102486

60

7708

748,2

Дніпропетровська

259375

1732

9168

14

236669

812

13538

427,9

Донецька

183826

1558

5328

9

166404

304

12094

644,0

Житомирська

161147

1581

3362

2

139933

447

17852

1483,2

Закарпатська

100134

773

2572

5

86628

152

10934

872,8

Запорізька

190399

963

5532

16

178394

65

6473

385,3

Івано-Франківська

163974

1330

3282

22

129904

1600

30788

2254,9

Київська

201483

1409

4841

4

184129

351

12513

702,2

Кіровоградська

36502

310

1652

1

31766

108

3084

332,2

Луганська

66559

869

2281

5

58166

172

6112

909,0

Львівська

266298

2953

6243

13

216601

623

43454

1733,5

Миколаївська

123978

816

3402

2

114408

155

6168

552,9

Одеська

266777

2725

5734

9

233077

106

27966

1178,1

Полтавська

154416

1171

3967

3

140779

401

9670

700,0

Рівненська

146159

1695

2396

5

128814

529

14949

1298,5

Сумська

155321

1499

3001

6

132341

608

19979

1879,5

Тернопільська

128102

1329

2243

5

108592

409

17267

1666,9

Харківська

269979

2121

6603

12

237989

335

25387

958,2

Херсонська

86616

837

2774

1

76844

72

6998

683,5

Хмельницька

169827

1766

3505

13

146459

557

19863

1588,0

Черкаська

140226

940

2797

7

128557

346

8872

747,5

Чернівецька

136576

988

3144

10

117778

135

15654

1739,8

Чернігівська

105446

882

2602

4

94637

221

8207

832,2
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            