Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.22)

За добу 02 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4446, медпрацівників – 1035).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 514 023 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 396 725 отримали одну дозу, усього 15396723 отримали дві дози, усього 14700198 отримали додаткову дозу, усього 18728 отримали бустерну дозу, усього 398 374 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4931669 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6797711 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1635998 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1523480 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 73195 отримали одну дозу, усього 23595 отримали дві дози, усього 27938 отримали додаткову дозу, усього 836 отримали бустерну дозу, усього 20826 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10013 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 56911 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 969 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5302

Щеплення проводилось 922 мобільними бригадами з імунізації 3 182 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4136 летальних випадків – 210 одужало (особи) – 9380 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 190635 методом ПЛР — 101202 методом ІФА — 7505 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 81928 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4169897 одужало (особи) – 3650854 летальних випадків – 100809 проведено ПЛР-тестувань – 18308056

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України