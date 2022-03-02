Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.22)

За добу 02 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4446, медпрацівників – 1035).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 514 023 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 396 725
|
отримали одну дозу, усього
|
15396723
|
14700198
|
отримали додаткову дозу, усього
|
18728
|
отримали бустерну дозу, усього
|
398 374
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4931669
|
6797711
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1635998
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1523480
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
73195
|
отримали одну дозу, усього
|
23595
|
отримали дві дози, усього
|
27938
|
отримали додаткову дозу, усього
|
836
|
отримали бустерну дозу, усього
|
20826
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10013
|
56911
|
969
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5302
Щеплення проводилось 922 мобільними бригадами з імунізації 3 182 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4136
|
|
210
|
|
9380
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
190635
|
|
101202
|
|
7505
|
|
81928
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4169897
|
|
3650854
|
|
100809
|
|
18308056
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4169897
|
39620
|
100809
|
210
|
3650854
|
9380
|
418234
|
1098,2
|
м. Київ
|
372929
|
2437
|
8540
|
16
|
338697
|
837
|
25692
|
866,5
|
Вінницька
|
135610
|
1407
|
3381
|
3
|
112763
|
504
|
19466
|
1264,6
|
Волинська
|
113814
|
1352
|
2273
|
5
|
102705
|
219
|
8836
|
857,7
|
Дніпропетровська
|
261392
|
2017
|
9185
|
17
|
236944
|
275
|
15263
|
482,4
|
Донецька
|
185580
|
1754
|
5333
|
5
|
166581
|
177
|
13666
|
727,7
|
Житомирська
|
164080
|
2933
|
3373
|
11
|
140362
|
429
|
20345
|
1690,3
|
Закарпатська
|
100952
|
818
|
2580
|
8
|
86782
|
154
|
11590
|
925,2
|
Запорізька
|
191442
|
1043
|
5552
|
20
|
178394
|
0
|
7496
|
446,2
|
Івано-Франківська
|
166397
|
2423
|
3293
|
11
|
130995
|
1091
|
32109
|
2351,7
|
Київська
|
202922
|
1439
|
4843
|
2
|
184575
|
446
|
13504
|
757,8
|
Кіровоградська
|
36810
|
308
|
1655
|
3
|
31900
|
134
|
3255
|
350,7
|
Луганська
|
67399
|
840
|
2284
|
3
|
58219
|
53
|
6896
|
1025,6
|
Львівська
|
268667
|
2369
|
6256
|
13
|
217096
|
495
|
45315
|
1807,7
|
Миколаївська
|
124801
|
823
|
3408
|
6
|
114639
|
231
|
6754
|
605,4
|
Одеська
|
269759
|
2982
|
5748
|
14
|
233322
|
245
|
30689
|
1292,8
|
Полтавська
|
155700
|
1284
|
3976
|
9
|
141002
|
223
|
10722
|
776,2
|
Рівненська
|
148145
|
1986
|
2405
|
9
|
129429
|
615
|
16311
|
1416,8
|
Сумська
|
156983
|
1662
|
3010
|
9
|
133048
|
707
|
20925
|
1968,5
|
Тернопільська
|
129746
|
1644
|
2251
|
8
|
108944
|
352
|
18551
|
1790,8
|
Харківська
|
271806
|
1827
|
6613
|
10
|
238483
|
494
|
26710
|
1008,1
|
Херсонська
|
87584
|
968
|
2778
|
4
|
76931
|
87
|
7875
|
769,2
|
Хмельницька
|
172110
|
2283
|
3513
|
8
|
147134
|
675
|
21463
|
1715,9
|
Черкаська
|
141157
|
931
|
2799
|
2
|
129085
|
528
|
9273
|
781,3
|
Чернівецька
|
137551
|
975
|
3152
|
8
|
117853
|
75
|
16546
|
1838,9
|
Чернігівська
|
106561
|
1115
|
2608
|
6
|
94971
|
334
|
8982
|
910,8