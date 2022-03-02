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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.02.22)

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За добу 02 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4446,  медпрацівників – 1035).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 514 023 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 396 725

отримали одну дозу, усього

15396723

отримали дві дози, усього

14700198

отримали додаткову дозу, усього

18728

отримали бустерну дозу, усього

398 374

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4931669

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6797711

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1635998

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1523480

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

73195

отримали одну дозу, усього

23595

отримали дві дози, усього

27938

отримали додаткову дозу, усього

836

отримали бустерну дозу, усього

20826

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10013

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

56911

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

969

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5302

Щеплення проводилось 922 мобільними бригадами з імунізації 3 182 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4136
  • летальних випадків –

210
  • одужало (особи) –

9380

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

190635
  • методом ПЛР —

101202
  • методом ІФА —

7505
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

81928

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4169897
  • одужало (особи) –

3650854
  • летальних випадків –

100809
  • проведено ПЛР-тестувань –

18308056

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4169897

39620

100809

210

3650854

9380

418234

1098,2

м. Київ

372929

2437

8540

16

338697

837

25692

866,5

Вінницька

135610

1407

3381

3

112763

504

19466

1264,6

Волинська

113814

1352

2273

5

102705

219

8836

857,7

Дніпропетровська

261392

2017

9185

17

236944

275

15263

482,4

Донецька

185580

1754

5333

5

166581

177

13666

727,7

Житомирська

164080

2933

3373

11

140362

429

20345

1690,3

Закарпатська

100952

818

2580

8

86782

154

11590

925,2

Запорізька

191442

1043

5552

20

178394

0

7496

446,2

Івано-Франківська

166397

2423

3293

11

130995

1091

32109

2351,7

Київська

202922

1439

4843

2

184575

446

13504

757,8

Кіровоградська

36810

308

1655

3

31900

134

3255

350,7

Луганська

67399

840

2284

3

58219

53

6896

1025,6

Львівська

268667

2369

6256

13

217096

495

45315

1807,7

Миколаївська

124801

823

3408

6

114639

231

6754

605,4

Одеська

269759

2982

5748

14

233322

245

30689

1292,8

Полтавська

155700

1284

3976

9

141002

223

10722

776,2

Рівненська

148145

1986

2405

9

129429

615

16311

1416,8

Сумська

156983

1662

3010

9

133048

707

20925

1968,5

Тернопільська

129746

1644

2251

8

108944

352

18551

1790,8

Харківська

271806

1827

6613

10

238483

494

26710

1008,1

Херсонська

87584

968

2778

4

76931

87

7875

769,2

Хмельницька

172110

2283

3513

8

147134

675

21463

1715,9

Черкаська

141157

931

2799

2

129085

528

9273

781,3

Чернівецька

137551

975

3152

8

117853

75

16546

1838,9

Чернігівська

106561

1115

2608

6

94971

334

8982

910,8
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