Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.02.22)

За добу 03 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4381, медпрацівників – 873).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 589 327 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 420 207 отримали одну дозу, усього 15420205 отримали дві дози, усього 14728642 отримали додаткову дозу, усього 19423 отримали бустерну дозу, усього 421 057 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4936601 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6814397 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1636272 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1525070 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 75304 отримали одну дозу, усього 23482 отримали дві дози, усього 28444 отримали додаткову дозу, усього 695 отримали бустерну дозу, усього 22683 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10756 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 57659 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 954 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5935

Щеплення проводилось 987 мобільними бригадами з імунізації 3 224 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4328 летальних випадків – 174 одужало (особи) – 9497 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 174221 методом ПЛР — 96361 методом ІФА — 7229 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 70631 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4213675 одужало (особи) – 3660351 летальних випадків – 100983 проведено ПЛР-тестувань – 18404417

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України