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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.02.22)

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За добу 03 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4381,  медпрацівників – 873).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 589 327 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 420 207

отримали одну дозу, усього

15420205

отримали дві дози, усього

14728642

отримали додаткову дозу, усього

19423

отримали бустерну дозу, усього

421 057

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4936601

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6814397

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1636272

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1525070

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

75304

отримали одну дозу, усього

23482

отримали дві дози, усього

28444

отримали додаткову дозу, усього

695

отримали бустерну дозу, усього

22683

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10756

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

57659

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

954

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5935

Щеплення проводилось 987 мобільними бригадами з імунізації 3 224 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4328
  • летальних випадків –

174
  • одужало (особи) –

9497

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

174221
  • методом ПЛР —

96361
  • методом ІФА —

7229
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

70631

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4213675
  • одужало (особи) –

3660351
  • летальних випадків –

100983
  • проведено ПЛР-тестувань –

18404417

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4213675

43778

100983

174

3660351

9497

452341

1187,7

м. Київ

375798

2869

8558

18

339658

961

27582

930,2

Вінницька

136966

1356

3387

6

113325

562

20254

1315,8

Волинська

114848

1034

2274

1

102848

143

9726

944,1

Дніпропетровська

263507

2115

9192

7

237196

252

17119

541,1

Донецька

187379

1799

5345

12

166935

354

15099

804,0

Житомирська

167390

3310

3375

2

140646

284

23369

1941,5

Закарпатська

101834

882

2585

5

86865

83

12384

988,6

Запорізька

192502

1060

5572

20

178657

263

8273

492,5

Івано-Франківська

168356

1959

3303

10

131936

941

33117

2425,5

Київська

204473

1551

4851

8

184956

381

14666

823,1

Кіровоградська

37141

331

1658

3

32006

106

3477

374,6

Луганська

68204

805

2287

3

58436

217

7481

1112,7

Львівська

272458

3791

6266

10

217403

307

48789

1946,3

Миколаївська

125722

921

3412

4

114785

146

7525

674,5

Одеська

273895

4136

5757

9

233367

45

34771

1464,8

Полтавська

156902

1202

3979

3

141236

234

11687

846,0

Рівненська

150666

2521

2408

3

130075

646

18183

1579,4

Сумська

159056

2073

3022

12

133954

906

22080

2077,1

Тернопільська

131410

1664

2258

7

109285

341

19867

1917,9

Харківська

273595

1789

6619

6

238906

423

28070

1059,4

Херсонська

88642

1058

2780

2

77039

108

8823

861,7

Хмельницька

174191

2081

3521

8

147855

721

22815

1824,0

Черкаська

142323

1166

2804

5

129595

510

9924

836,2

Чернівецька

138545

994

3159

7

117948

95

17438

1938,1

Чернігівська

107872

1311

2611

3

95439

468

9822

995,9
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