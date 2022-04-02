Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.02.22)

За добу 03 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4381, медпрацівників – 873).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 589 327 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 420 207
|
отримали одну дозу, усього
|
15420205
|
14728642
|
отримали додаткову дозу, усього
|
19423
|
отримали бустерну дозу, усього
|
421 057
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4936601
|
6814397
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1636272
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1525070
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
75304
|
отримали одну дозу, усього
|
23482
|
отримали дві дози, усього
|
28444
|
отримали додаткову дозу, усього
|
695
|
отримали бустерну дозу, усього
|
22683
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10756
|
57659
|
954
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5935
Щеплення проводилось 987 мобільними бригадами з імунізації 3 224 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4328
|
|
174
|
|
9497
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
174221
|
|
96361
|
|
7229
|
|
70631
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4213675
|
|
3660351
|
|
100983
|
|
18404417
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4213675
|
43778
|
100983
|
174
|
3660351
|
9497
|
452341
|
1187,7
|
м. Київ
|
375798
|
2869
|
8558
|
18
|
339658
|
961
|
27582
|
930,2
|
Вінницька
|
136966
|
1356
|
3387
|
6
|
113325
|
562
|
20254
|
1315,8
|
Волинська
|
114848
|
1034
|
2274
|
1
|
102848
|
143
|
9726
|
944,1
|
Дніпропетровська
|
263507
|
2115
|
9192
|
7
|
237196
|
252
|
17119
|
541,1
|
Донецька
|
187379
|
1799
|
5345
|
12
|
166935
|
354
|
15099
|
804,0
|
Житомирська
|
167390
|
3310
|
3375
|
2
|
140646
|
284
|
23369
|
1941,5
|
Закарпатська
|
101834
|
882
|
2585
|
5
|
86865
|
83
|
12384
|
988,6
|
Запорізька
|
192502
|
1060
|
5572
|
20
|
178657
|
263
|
8273
|
492,5
|
Івано-Франківська
|
168356
|
1959
|
3303
|
10
|
131936
|
941
|
33117
|
2425,5
|
Київська
|
204473
|
1551
|
4851
|
8
|
184956
|
381
|
14666
|
823,1
|
Кіровоградська
|
37141
|
331
|
1658
|
3
|
32006
|
106
|
3477
|
374,6
|
Луганська
|
68204
|
805
|
2287
|
3
|
58436
|
217
|
7481
|
1112,7
|
Львівська
|
272458
|
3791
|
6266
|
10
|
217403
|
307
|
48789
|
1946,3
|
Миколаївська
|
125722
|
921
|
3412
|
4
|
114785
|
146
|
7525
|
674,5
|
Одеська
|
273895
|
4136
|
5757
|
9
|
233367
|
45
|
34771
|
1464,8
|
Полтавська
|
156902
|
1202
|
3979
|
3
|
141236
|
234
|
11687
|
846,0
|
Рівненська
|
150666
|
2521
|
2408
|
3
|
130075
|
646
|
18183
|
1579,4
|
Сумська
|
159056
|
2073
|
3022
|
12
|
133954
|
906
|
22080
|
2077,1
|
Тернопільська
|
131410
|
1664
|
2258
|
7
|
109285
|
341
|
19867
|
1917,9
|
Харківська
|
273595
|
1789
|
6619
|
6
|
238906
|
423
|
28070
|
1059,4
|
Херсонська
|
88642
|
1058
|
2780
|
2
|
77039
|
108
|
8823
|
861,7
|
Хмельницька
|
174191
|
2081
|
3521
|
8
|
147855
|
721
|
22815
|
1824,0
|
Черкаська
|
142323
|
1166
|
2804
|
5
|
129595
|
510
|
9924
|
836,2
|
Чернівецька
|
138545
|
994
|
3159
|
7
|
117948
|
95
|
17438
|
1938,1
|
Чернігівська
|
107872
|
1311
|
2611
|
3
|
95439
|
468
|
9822
|
995,9