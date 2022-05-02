Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.02.22)

За добу 04 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4268, медпрацівників – 920).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 665 677 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 442 559
|
отримали одну дозу, усього
|
15442557
|
14758350
|
отримали додаткову дозу, усього
|
20040
|
отримали бустерну дозу, усього
|
444730
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4941459
|
6830090
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1636590
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1526553
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
76350
|
отримали одну дозу, усього
|
22352
|
отримали дві дози, усього
|
29708
|
отримали додаткову дозу, усього
|
617
|
отримали бустерну дозу, усього
|
23673
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12012
|
58056
|
941
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5341
Щеплення проводилось 932 мобільними бригадами з імунізації 3183 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3918
|
|
185
|
|
9628
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
164456
|
|
91875
|
|
7192
|
|
65389
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4256208
|
|
3669979
|
|
101168
|
|
18496292
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4256208
|
42533
|
101168
|
185
|
3669979
|
9628
|
485061
|
1273,6
|
м. Київ
|
378971
|
3173
|
8569
|
11
|
340573
|
915
|
29829
|
1006,0
|
Вінницька
|
138212
|
1246
|
3389
|
2
|
113693
|
368
|
21130
|
1372,7
|
Волинська
|
116030
|
1182
|
2277
|
3
|
103018
|
170
|
10735
|
1042,1
|
Дніпропетровська
|
265891
|
2384
|
9198
|
6
|
237460
|
264
|
19233
|
607,9
|
Донецька
|
189266
|
1887
|
5356
|
11
|
166994
|
59
|
16916
|
900,7
|
Житомирська
|
169945
|
2555
|
3385
|
10
|
140997
|
351
|
25563
|
2123,8
|
Закарпатська
|
102634
|
800
|
2591
|
6
|
87035
|
170
|
13008
|
1038,4
|
Запорізька
|
193632
|
1130
|
5592
|
20
|
178789
|
132
|
9251
|
550,7
|
Івано-Франківська
|
169989
|
1633
|
3310
|
7
|
133119
|
1183
|
33560
|
2457,9
|
Київська
|
205919
|
1446
|
4859
|
8
|
185547
|
591
|
15513
|
870,6
|
Кіровоградська
|
37574
|
433
|
1660
|
2
|
32123
|
117
|
3791
|
408,4
|
Луганська
|
68920
|
716
|
2292
|
5
|
58566
|
130
|
8062
|
1199,1
|
Львівська
|
276348
|
3890
|
6278
|
12
|
217902
|
499
|
52168
|
2081,1
|
Миколаївська
|
126539
|
817
|
3414
|
2
|
114883
|
98
|
8242
|
738,8
|
Одеська
|
277769
|
3874
|
5767
|
10
|
233516
|
149
|
38486
|
1621,3
|
Полтавська
|
158073
|
1171
|
3984
|
5
|
141466
|
230
|
12623
|
913,8
|
Рівненська
|
152643
|
1977
|
2412
|
4
|
130738
|
663
|
19493
|
1693,2
|
Сумська
|
160866
|
1810
|
3032
|
10
|
134630
|
676
|
23204
|
2182,8
|
Тернопільська
|
132855
|
1445
|
2265
|
7
|
109684
|
399
|
20906
|
2018,2
|
Харківська
|
275696
|
2101
|
6631
|
12
|
239250
|
344
|
29815
|
1125,3
|
Херсонська
|
89708
|
1066
|
2785
|
5
|
77171
|
132
|
9752
|
952,5
|
Хмельницька
|
176605
|
2414
|
3528
|
7
|
148878
|
1023
|
24199
|
1934,7
|
Черкаська
|
143545
|
1222
|
2808
|
4
|
129904
|
309
|
10833
|
912,8
|
Чернівецька
|
139478
|
933
|
3165
|
6
|
118103
|
155
|
18210
|
2023,9
|
Чернігівська
|
109100
|
1228
|
2621
|
10
|
95940
|
501
|
10539
|
1068,6