Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.02.22)

За добу 04 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4268, медпрацівників – 920).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 665 677 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 442 559 отримали одну дозу, усього 15442557 отримали дві дози, усього 14758350 отримали додаткову дозу, усього 20040 отримали бустерну дозу, усього 444730 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4941459 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6830090 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1636590 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1526553 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 76350 отримали одну дозу, усього 22352 отримали дві дози, усього 29708 отримали додаткову дозу, усього 617 отримали бустерну дозу, усього 23673 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 12012 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58056 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 941 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5341

Щеплення проводилось 932 мобільними бригадами з імунізації 3183 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3918 летальних випадків – 185 одужало (особи) – 9628 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 164456 методом ПЛР — 91875 методом ІФА — 7192 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 65389 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4256208 одужало (особи) – 3669979 летальних випадків – 101168 проведено ПЛР-тестувань – 18496292

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України