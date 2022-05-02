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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.02.22)

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За добу 04 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4268,  медпрацівників – 920).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 665 677 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 442 559

отримали одну дозу, усього

15442557

отримали дві дози, усього

14758350

отримали додаткову дозу, усього

20040

отримали бустерну дозу, усього

444730

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4941459

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6830090

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1636590

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1526553

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

76350

отримали одну дозу, усього

22352

отримали дві дози, усього

29708

отримали додаткову дозу, усього

617

отримали бустерну дозу, усього

23673

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12012

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58056

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

941

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5341

Щеплення проводилось 932 мобільними бригадами з імунізації 3183 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3918
  • летальних випадків –

185
  • одужало (особи) –

9628

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

164456
  • методом ПЛР —

91875
  • методом ІФА —

7192
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

65389

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4256208
  • одужало (особи) –

3669979
  • летальних випадків –

101168
  • проведено ПЛР-тестувань –

18496292

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4256208

42533

101168

185

3669979

9628

485061

1273,6

м. Київ

378971

3173

8569

11

340573

915

29829

1006,0

Вінницька

138212

1246

3389

2

113693

368

21130

1372,7

Волинська

116030

1182

2277

3

103018

170

10735

1042,1

Дніпропетровська

265891

2384

9198

6

237460

264

19233

607,9

Донецька

189266

1887

5356

11

166994

59

16916

900,7

Житомирська

169945

2555

3385

10

140997

351

25563

2123,8

Закарпатська

102634

800

2591

6

87035

170

13008

1038,4

Запорізька

193632

1130

5592

20

178789

132

9251

550,7

Івано-Франківська

169989

1633

3310

7

133119

1183

33560

2457,9

Київська

205919

1446

4859

8

185547

591

15513

870,6

Кіровоградська

37574

433

1660

2

32123

117

3791

408,4

Луганська

68920

716

2292

5

58566

130

8062

1199,1

Львівська

276348

3890

6278

12

217902

499

52168

2081,1

Миколаївська

126539

817

3414

2

114883

98

8242

738,8

Одеська

277769

3874

5767

10

233516

149

38486

1621,3

Полтавська

158073

1171

3984

5

141466

230

12623

913,8

Рівненська

152643

1977

2412

4

130738

663

19493

1693,2

Сумська

160866

1810

3032

10

134630

676

23204

2182,8

Тернопільська

132855

1445

2265

7

109684

399

20906

2018,2

Харківська

275696

2101

6631

12

239250

344

29815

1125,3

Херсонська

89708

1066

2785

5

77171

132

9752

952,5

Хмельницька

176605

2414

3528

7

148878

1023

24199

1934,7

Черкаська

143545

1222

2808

4

129904

309

10833

912,8

Чернівецька

139478

933

3165

6

118103

155

18210

2023,9

Чернігівська

109100

1228

2621

10

95940

501

10539

1068,6
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