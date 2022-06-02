Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.02.22)

За добу 05 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2597, медпрацівників – 431).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 699 982 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15452741
|
отримали одну дозу, усього
|
15452739
|
отримали дві дози, усього
|
14772538
|
отримали додаткову дозу, усього
|
20246
|
отримали бустерну дозу, усього
|
454459
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4943679
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6837194
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1636722
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1527279
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
34305
|
отримали одну дозу, усього
|
10182
|
отримали дві дози, усього
|
14188
|
отримали додаткову дозу, усього
|
206
|
отримали бустерну дозу, усього
|
9729
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5514
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
25851
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
504
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
2436
Щеплення проводилось 508 мобільними бригадами з імунізації 2 573 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4219
|
|
109
|
|
6089
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
118699
|
|
66848
|
|
4389
|
|
47462
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4284059
|
|
3676068
|
|
101277
|
|
18563140
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4284059
|
27851
|
101277
|
109
|
3676068
|
6089
|
506714
|
1330,5
|
м. Київ
|
381269
|
2298
|
8587
|
18
|
340865
|
292
|
31817
|
1073,1
|
Вінницька
|
138825
|
613
|
3394
|
5
|
114005
|
312
|
21426
|
1391,9
|
Волинська
|
116492
|
462
|
2278
|
1
|
103041
|
23
|
11173
|
1084,6
|
Дніпропетровська
|
267180
|
1289
|
9199
|
1
|
237495
|
35
|
20486
|
647,5
|
Донецька
|
190298
|
1032
|
5357
|
1
|
167299
|
305
|
17642
|
939,4
|
Житомирська
|
171718
|
1773
|
3392
|
7
|
141415
|
418
|
26911
|
2235,8
|
Закарпатська
|
103157
|
523
|
2596
|
5
|
87094
|
59
|
13467
|
1075,0
|
Запорізька
|
194070
|
438
|
5605
|
13
|
178860
|
71
|
9605
|
571,8
|
Івано-Франківська
|
171190
|
1201
|
3313
|
3
|
133552
|
433
|
34325
|
2514,0
|
Київська
|
206623
|
704
|
4861
|
2
|
185829
|
282
|
15933
|
894,2
|
Кіровоградська
|
37900
|
326
|
1662
|
2
|
32193
|
70
|
4045
|
435,8
|
Луганська
|
69238
|
318
|
2292
|
0
|
58742
|
176
|
8204
|
1220,2
|
Львівська
|
277920
|
1572
|
6282
|
4
|
218105
|
203
|
53533
|
2135,6
|
Миколаївська
|
127550
|
1011
|
3417
|
3
|
115209
|
326
|
8924
|
799,9
|
Одеська
|
280557
|
2788
|
5769
|
2
|
233697
|
181
|
41091
|
1731,1
|
Полтавська
|
158559
|
486
|
3989
|
5
|
141466
|
0
|
13104
|
948,6
|
Рівненська
|
153934
|
1291
|
2416
|
4
|
131097
|
359
|
20421
|
1773,8
|
Сумська
|
162478
|
1612
|
3033
|
1
|
135106
|
476
|
24339
|
2289,6
|
Тернопільська
|
134000
|
1145
|
2268
|
3
|
109960
|
276
|
21772
|
2101,8
|
Харківська
|
277593
|
1897
|
6641
|
10
|
239955
|
705
|
30997
|
1169,9
|
Херсонська
|
90505
|
797
|
2788
|
3
|
77404
|
233
|
10313
|
1007,3
|
Хмельницька
|
178675
|
2070
|
3532
|
4
|
149395
|
517
|
25748
|
2058,5
|
Черкаська
|
144128
|
583
|
2812
|
4
|
130115
|
211
|
11201
|
943,8
|
Чернівецька
|
140255
|
777
|
3173
|
8
|
118227
|
124
|
18855
|
2095,6
|
Чернігівська
|
109945
|
845
|
2621
|
0
|
95942
|
2
|
11382
|
1154,1