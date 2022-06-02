06. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 05 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2597,  медпрацівників – 431).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 699 982 щеплення.   

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15452741

отримали одну дозу, усього

15452739

отримали дві дози, усього

14772538

отримали додаткову дозу, усього

20246

отримали бустерну дозу, усього

454459

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4943679

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6837194

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1636722

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1527279

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

34305

отримали одну дозу, усього

10182

отримали дві дози, усього

14188

отримали додаткову дозу, усього

206

отримали бустерну дозу, усього

9729

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5514

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

25851

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

504

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

2436

Щеплення проводилось 508 мобільними бригадами з імунізації 2 573 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4219
  • летальних випадків –

109
  • одужало (особи) –

6089

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

118699
  • методом ПЛР —

66848
  • методом ІФА —

4389
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47462

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4284059
  • одужало (особи) –

3676068
  • летальних випадків –

101277
  • проведено ПЛР-тестувань –

18563140

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4284059

27851

101277

109

3676068

6089

506714

1330,5

м. Київ

381269

2298

8587

18

340865

292

31817

1073,1

Вінницька

138825

613

3394

5

114005

312

21426

1391,9

Волинська

116492

462

2278

1

103041

23

11173

1084,6

Дніпропетровська

267180

1289

9199

1

237495

35

20486

647,5

Донецька

190298

1032

5357

1

167299

305

17642

939,4

Житомирська

171718

1773

3392

7

141415

418

26911

2235,8

Закарпатська

103157

523

2596

5

87094

59

13467

1075,0

Запорізька

194070

438

5605

13

178860

71

9605

571,8

Івано-Франківська

171190

1201

3313

3

133552

433

34325

2514,0

Київська

206623

704

4861

2

185829

282

15933

894,2

Кіровоградська

37900

326

1662

2

32193

70

4045

435,8

Луганська

69238

318

2292

0

58742

176

8204

1220,2

Львівська

277920

1572

6282

4

218105

203

53533

2135,6

Миколаївська

127550

1011

3417

3

115209

326

8924

799,9

Одеська

280557

2788

5769

2

233697

181

41091

1731,1

Полтавська

158559

486

3989

5

141466

0

13104

948,6

Рівненська

153934

1291

2416

4

131097

359

20421

1773,8

Сумська

162478

1612

3033

1

135106

476

24339

2289,6

Тернопільська

134000

1145

2268

3

109960

276

21772

2101,8

Харківська

277593

1897

6641

10

239955

705

30997

1169,9

Херсонська

90505

797

2788

3

77404

233

10313

1007,3

Хмельницька

178675

2070

3532

4

149395

517

25748

2058,5

Черкаська

144128

583

2812

4

130115

211

11201

943,8

Чернівецька

140255

777

3173

8

118227

124

18855

2095,6

Чернігівська

109945

845

2621

0

95942

2

11382

1154,1
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            