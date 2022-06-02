Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.02.22)

За добу 05 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2597, медпрацівників – 431).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 699 982 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15452741 отримали одну дозу, усього 15452739 отримали дві дози, усього 14772538 отримали додаткову дозу, усього 20246 отримали бустерну дозу, усього 454459 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4943679 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6837194 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1636722 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1527279 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 34305 отримали одну дозу, усього 10182 отримали дві дози, усього 14188 отримали додаткову дозу, усього 206 отримали бустерну дозу, усього 9729 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5514 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 25851 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 504 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 2436

Щеплення проводилось 508 мобільними бригадами з імунізації 2 573 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4219 летальних випадків – 109 одужало (особи) – 6089 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 118699 методом ПЛР — 66848 методом ІФА — 4389 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47462 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4284059 одужало (особи) – 3676068 летальних випадків – 101277 проведено ПЛР-тестувань – 18563140

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України