06. 02. 2022
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Україна отримала 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір» від COVID-19

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Україна отримала 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

«Роботу над контрактуванням «Молнупіравіру» ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату».

Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

«Молнупіравір» – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

«Молнупіравір» зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

МОЗ України

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