Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.02.22)

За добу 06 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 718 608 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15458482 отримали одну дозу, усього 15458480 отримали дві дози, усього 14780566 отримали додаткову дозу, усього 20332 отримали бустерну дозу, усього 459230 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4944817 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6841277 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1636786 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1527735 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18626 отримали одну дозу, усього 5741 отримали дві дози, усього 8028 отримали додаткову дозу, усього 86 отримали бустерну дозу, усього 4771 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2922 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 13815 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 266 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1623

Щеплення проводилось 398 мобільними бригадами з імунізації 1 899 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2699 летальних випадків – 115 одужало (особи) – 5024 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 74083 методом ПЛР — 40818 методом ІФА — 2618 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 30647 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4307437 одужало (особи) – 3681092 летальних випадків – 101392 проведено ПЛР-тестувань – 18603958

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України