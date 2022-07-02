Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.02.22)

За добу 06 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 718 608 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15458482
|
отримали одну дозу, усього
|
15458480
|
отримали дві дози, усього
|
14780566
|
отримали додаткову дозу, усього
|
20332
|
отримали бустерну дозу, усього
|
459230
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4944817
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6841277
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1636786
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1527735
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
18626
|
отримали одну дозу, усього
|
5741
|
отримали дві дози, усього
|
8028
|
отримали додаткову дозу, усього
|
86
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4771
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2922
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
13815
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
266
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1623
Щеплення проводилось 398 мобільними бригадами з імунізації 1 899 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2699
|
|
115
|
|
5024
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
74083
|
|
40818
|
|
2618
|
|
30647
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4307437
|
|
3681092
|
|
101392
|
|
18603958
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4307437
|
23378
|
101392
|
115
|
3681092
|
5024
|
524953
|
1378,4
|
м. Київ
|
383535
|
2266
|
8599
|
12
|
341172
|
307
|
33764
|
1138,7
|
Вінницька
|
139243
|
418
|
3397
|
3
|
114058
|
53
|
21788
|
1415,4
|
Волинська
|
117078
|
586
|
2281
|
3
|
103243
|
202
|
11554
|
1121,6
|
Дніпропетровська
|
268168
|
988
|
9200
|
1
|
237737
|
242
|
21231
|
671,0
|
Донецька
|
190918
|
620
|
5362
|
5
|
167514
|
215
|
18042
|
960,7
|
Житомирська
|
172906
|
1188
|
3397
|
5
|
141599
|
184
|
27910
|
2318,8
|
Закарпатська
|
103628
|
471
|
2598
|
2
|
87180
|
86
|
13850
|
1105,6
|
Запорізька
|
194516
|
446
|
5623
|
18
|
178907
|
47
|
9986
|
594,4
|
Івано-Франківська
|
171969
|
779
|
3315
|
2
|
134458
|
906
|
34196
|
2504,5
|
Київська
|
207209
|
586
|
4861
|
0
|
185874
|
45
|
16474
|
924,5
|
Кіровоградська
|
38113
|
213
|
1665
|
3
|
32204
|
11
|
4244
|
457,2
|
Луганська
|
69486
|
248
|
2293
|
1
|
58778
|
36
|
8415
|
1251,6
|
Львівська
|
280042
|
2122
|
6295
|
13
|
218171
|
66
|
55576
|
2217,1
|
Миколаївська
|
128540
|
990
|
3419
|
2
|
115392
|
183
|
9729
|
872,0
|
Одеська
|
282590
|
2033
|
5769
|
0
|
233697
|
0
|
43124
|
1816,7
|
Полтавська
|
159053
|
494
|
3998
|
9
|
141640
|
174
|
13415
|
971,1
|
Рівненська
|
155076
|
1142
|
2420
|
4
|
131247
|
150
|
21409
|
1859,6
|
Сумська
|
163502
|
1024
|
3036
|
3
|
135414
|
308
|
25052
|
2356,7
|
Тернопільська
|
134907
|
907
|
2275
|
7
|
110210
|
250
|
22422
|
2164,5
|
Харківська
|
279202
|
1609
|
6649
|
8
|
240779
|
824
|
31774
|
1199,2
|
Херсонська
|
91208
|
703
|
2788
|
0
|
77560
|
156
|
10860
|
1060,7
|
Хмельницька
|
180388
|
1713
|
3535
|
3
|
149745
|
350
|
27108
|
2167,3
|
Черкаська
|
144804
|
676
|
2815
|
3
|
130238
|
123
|
11751
|
990,1
|
Чернівецька
|
141004
|
749
|
3181
|
8
|
118274
|
47
|
19549
|
2172,7
|
Чернігівська
|
110352
|
407
|
2621
|
0
|
96001
|
59
|
11730
|
1189,4