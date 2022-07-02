07. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 06 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242,  медпрацівників – 394).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 718 608 щеплень.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15458482

отримали одну дозу, усього

15458480

отримали дві дози, усього

14780566

отримали додаткову дозу, усього

20332

отримали бустерну дозу, усього

459230

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4944817

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6841277

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1636786

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1527735

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

18626

отримали одну дозу, усього

5741

отримали дві дози, усього

8028

отримали додаткову дозу, усього

86

отримали бустерну дозу, усього

4771

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2922

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

13815

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

266

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1623

Щеплення проводилось 398 мобільними бригадами з імунізації 1 899 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2699
  • летальних випадків –

115
  • одужало (особи) –

5024

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

74083
  • методом ПЛР —

40818
  • методом ІФА —

2618
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

30647

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4307437
  • одужало (особи) –

3681092
  • летальних випадків –

101392
  • проведено ПЛР-тестувань –

18603958

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4307437

23378

101392

115

3681092

5024

524953

1378,4

м. Київ

383535

2266

8599

12

341172

307

33764

1138,7

Вінницька

139243

418

3397

3

114058

53

21788

1415,4

Волинська

117078

586

2281

3

103243

202

11554

1121,6

Дніпропетровська

268168

988

9200

1

237737

242

21231

671,0

Донецька

190918

620

5362

5

167514

215

18042

960,7

Житомирська

172906

1188

3397

5

141599

184

27910

2318,8

Закарпатська

103628

471

2598

2

87180

86

13850

1105,6

Запорізька

194516

446

5623

18

178907

47

9986

594,4

Івано-Франківська

171969

779

3315

2

134458

906

34196

2504,5

Київська

207209

586

4861

0

185874

45

16474

924,5

Кіровоградська

38113

213

1665

3

32204

11

4244

457,2

Луганська

69486

248

2293

1

58778

36

8415

1251,6

Львівська

280042

2122

6295

13

218171

66

55576

2217,1

Миколаївська

128540

990

3419

2

115392

183

9729

872,0

Одеська

282590

2033

5769

0

233697

0

43124

1816,7

Полтавська

159053

494

3998

9

141640

174

13415

971,1

Рівненська

155076

1142

2420

4

131247

150

21409

1859,6

Сумська

163502

1024

3036

3

135414

308

25052

2356,7

Тернопільська

134907

907

2275

7

110210

250

22422

2164,5

Харківська

279202

1609

6649

8

240779

824

31774

1199,2

Херсонська

91208

703

2788

0

77560

156

10860

1060,7

Хмельницька

180388

1713

3535

3

149745

350

27108

2167,3

Черкаська

144804

676

2815

3

130238

123

11751

990,1

Чернівецька

141004

749

3181

8

118274

47

19549

2172,7

Чернігівська

110352

407

2621

0

96001

59

11730

1189,4
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            