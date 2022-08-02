Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.02.22)

За добу 07 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3095, медпрацівників – 955).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 782 527 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15478008 отримали одну дозу, усього 15478006 отримали дві дози, усього 14809443 отримали додаткову дозу, усього 20875 отримали бустерну дозу, усього 474203 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4949106 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6854795 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1637004 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1529236 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 63919 отримали одну дозу, усього 19526 отримали дві дози, усього 28877 отримали додаткову дозу, усього 543 отримали бустерну дозу, усього 14973 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10296 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 47708 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 800 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5115

Щеплення проводилось 913 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2168 летальних випадків – 255 одужало (особи) – 15193 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 131881 методом ПЛР — 68778 методом ІФА — 5358 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 57745 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4341790 одужало (особи) – 3696285 летальних випадків – 101647 проведено ПЛР-тестувань – 18672736

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України