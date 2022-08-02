08. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 07 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3095,  медпрацівників – 955). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 782 527 щеплень.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15478008

отримали одну дозу, усього

15478006

отримали дві дози, усього

14809443

отримали додаткову дозу, усього

20875

отримали бустерну дозу, усього

474203

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4949106

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6854795

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1637004

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1529236

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

63919

отримали одну дозу, усього

19526

отримали дві дози, усього

28877

отримали додаткову дозу, усього

543

отримали бустерну дозу, усього

14973

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10296

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

47708

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

800

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5115

Щеплення проводилось 913 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2168
  • летальних випадків –

255
  • одужало (особи) –

15193

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

131881
  • методом ПЛР —

68778
  • методом ІФА —

5358
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

57745

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4341790
  • одужало (особи) –

3696285
  • летальних випадків –

101647
  • проведено ПЛР-тестувань –

18672736

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4341790

34353

101647

255

3696285

15193

543858

1428,0

м. Київ

386397

2862

8606

7

342118

946

35673

1203,1

Вінницька

140100

857

3401

4

114693

635

22006

1429,6

Волинська

118216

1138

2291

10

103540

297

12385

1202,2

Дніпропетровська

270128

1960

9215

15

238313

576

22600

714,3

Донецька

192450

1532

5380

18

168027

513

19043

1014,0

Житомирська

173645

739

3404

7

143083

1484

27158

2256,3

Закарпатська

104414

786

2604

6

87387

207

14423

1151,4

Запорізька

195778

1262

5645

22

179007

100

11126

662,3

Івано-Франківська

172509

540

3332

17

136171

1713

33006

2417,4

Київська

208322

1113

4870

9

186426

552

17026

955,5

Кіровоградська

38441

328

1671

6

32320

116

4450

479,4

Луганська

70213

727

2300

7

58937

159

8976

1335,0

Львівська

282378

2336

6314

19

219267

1096

56797

2265,8

Миколаївська

129402

862

3425

6

115667

275

10310

924,1

Одеська

286511

3921

5777

8

233957

260

46777

1970,6

Полтавська

160317

1264

4010

12

142111

471

14196

1027,7

Рівненська

156903

1827

2431

11

132478

1231

21994

1910,4

Сумська

165057

1555

3052

16

136145

731

25860

2432,7

Тернопільська

136322

1415

2289

14

110670

460

23363

2255,4

Харківська

281224

2022

6661

12

241571

792

32992

1245,2

Херсонська

92171

963

2792

4

77820

260

11559

1129,0

Хмельницька

181598

1210

3544

9

150783

1038

27271

2180,3

Черкаська

145973

1169

2821

6

130498

260

12654

1066,2

Чернівецька

141972

968

3186

5

118565

291

20221

2247,4

Чернігівська

111349

997

2626

5

96731

730

11992

1216,0
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            