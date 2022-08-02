08. 02. 2022
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Легший перебіг «Омікрону» характерний лише для вакцинованих – Ігор Кузін

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Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що вакциновані від COVID-19 мають легший перебіг захворювання на коронавірус, зокрема на штам «Омікрон», ніж ті, хто щеплення не отримав. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Фокус

«Дійсно, у багатьох країнах у разі «Омікрону» фіксують менший ризик госпіталізації та легший перебіг захворювання, але це характерно для людей, які отримали щеплення. Для людей невакцинованих перебіг хвороби так само важкий, як і при базовому штамі. Тому я би не прирівнював його до звичайного ГРВІ. Крім того, для «Омікрону» характерні віддалені наслідки ковіду, наприклад, у вигляді неврологічних розладів. І не слід забувати, що він так само призводить до летальних випадків», – зазначив головний державний санітарний лікар

Ігор Кузін також наголосив, що про відмову від карантинних обмежень можливо буде говорити лише у випадку досягнення 70% вакцинованих серед дорослого населення. 

«Це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом’якшення карантинних вимог. В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення. Це адекватні показники в світовому вимірі на кінець 2021 року. Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року. Лише тоді зможемо говорити про якесь пом’якшення карантинних заходів», – підкреслив заступник міністра охорони здоров’я

МОЗ України

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