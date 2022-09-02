З 11 лютого червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено на територіях трьох областей

На територіях Закарпатської, Луганської, Хмельницької областей з 00 год. 00 хв. 11 лютого встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 лютого.

“На сьогодні бачимо негативну динаміку ознак епідемічної небезпеки на території цих регіонів, а також застереження зі сторони голів ОДА щодо потенційного ризику збільшення рівня госпіталізації”, - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської, Луганської, Хмельницької областей.

В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.

Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а також щоденну оцінку епідемічної ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних територіальних громад, та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, направлені на стримування поширення COVID-19. Крім того, вжити заходів щодо розгортання додаткових ліжко-місць в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в разі різкого зростання кількості госпіталізованих пацієнтів.

МОЗ України