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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.02.22)

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За добу 08 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3308,  медпрацівників – 1076).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 854 534 щеплення.   

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15499220

отримали одну дозу, усього

15499218

отримали дві дози, усього

14840450

отримали додаткову дозу, усього

21563

отримали бустерну дозу, усього

493303

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4953800

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6869438

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1637225

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1530890

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

72007

отримали одну дозу, усього

21212

отримали дві дози, усього

31007

отримали додаткову дозу, усього

688

отримали бустерну дозу, усього

19100

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12109

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53168

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

867

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5863

Щеплення проводилось 941 мобільною бригадою з імунізації 3 263 пунктами щеплення та 425 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4385
  • летальних випадків –

240
  • одужало (особи) –

17063

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

177012
  • методом ПЛР —

85412
  • методом ІФА —

7738
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

83862

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4380047
  • одужало (особи) –

3713348
  • летальних випадків –

101887
  • проведено ПЛР-тестувань –

18758148

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4380047

38257

101887

240

3713348

17063

564812

1483,0

м. Київ

390081

3684

8628

22

343418

1300

38035

1282,8

Вінницька

141100

1000

3402

1

115495

802

22203

1442,4

Волинська

119336

1120

2300

9

103992

452

13044

1266,2

Дніпропетровська

272239

2111

9234

19

238727

414

24278

767,3

Донецька

194331

1881

5388

8

168777

750

20166

1073,8

Житомирська

175202

1557

3412

8

144160

1077

27630

2295,5

Закарпатська

105392

978

2609

5

87829

442

14954

1193,7

Запорізька

197209

1431

5663

18

179122

115

12424

739,6

Івано-Франківська

173259

750

3343

11

137542

1371

32374

2371,1

Київська

209636

1314

4878

8

186986

560

17772

997,4

Кіровоградська

38785

344

1676

5

32414

94

4695

505,8

Луганська

70987

774

2307

7

59088

151

9592

1426,6

Львівська

284539

2161

6335

21

220530

1263

57674

2300,8

Миколаївська

130221

819

3428

3

115961

294

10832

970,9

Одеська

290098

3587

5780

3

234199

242

50119

2111,4

Полтавська

161771

1454

4018

8

142988

877

14765

1068,9

Рівненська

158909

2006

2440

9

134187

1709

22282

1935,4

Сумська

166654

1597

3067

15

136744

599

26843

2525,2

Тернопільська

137333

1011

2298

9

111378

708

23657

2283,8

Харківська

283517

2293

6675

14

242426

855

34416

1299,0

Херсонська

93183

1012

2800

8

77946

126

12437

1214,7

Хмельницька

183691

2093

3548

4

151809

1026

28334

2265,3

Черкаська

147183

1210

2830

9

131222

724

13131

1106,4

Чернівецька

142901

929

3197

11

118783

218

20921

2325,2

Чернігівська

112490

1141

2631

5

97625

894

12234

1240,5
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