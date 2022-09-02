Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.02.22)

За добу 08 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3308, медпрацівників – 1076).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 854 534 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15499220 отримали одну дозу, усього 15499218 отримали дві дози, усього 14840450 отримали додаткову дозу, усього 21563 отримали бустерну дозу, усього 493303 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4953800 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6869438 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1637225 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1530890 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 72007 отримали одну дозу, усього 21212 отримали дві дози, усього 31007 отримали додаткову дозу, усього 688 отримали бустерну дозу, усього 19100 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 12109 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53168 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 867 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5863

Щеплення проводилось 941 мобільною бригадою з імунізації 3 263 пунктами щеплення та 425 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4385 летальних випадків – 240 одужало (особи) – 17063 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 177012 методом ПЛР — 85412 методом ІФА — 7738 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 83862 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4380047 одужало (особи) – 3713348 летальних випадків – 101887 проведено ПЛР-тестувань – 18758148

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України