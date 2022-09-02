Держпраці перевірятиме законність переведення медпрацівників на 0,5 ставки зі збереженням навантаження

Міністерство охорони здоров’я та Державна служба України з питань праці співпрацюватимуть у захисті трудових прав медиків щодо виплат заробітної плати медичним працівникам та незаконних переведень на 0,5 ставки зі збереженням навантаження на ставку. Про це домовилися міністр охорони Віктор Ляшко та в. о. голови держслужби Ігор Дегенера.

Якщо буде зафіксовано факт немотивованого переведення, то керівнику медзакладу загрожує штраф 65 000 тисяч гривень за кожного такого працівника.

«Законодавство передбачає, що Держпраці проводить інспекційні перевірки у разі отримання звернення від працівника порушення стосовно нього законодавства про працю, — коментує Віктор Ляшко. — Тому медики можуть звертатися зі скаргою до регіонального управління Держпраці».

Інспектори проведуть розслідування, при цьому їм заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги і повідомляти об’єкту про причини їхнього відвідування.

Найближчим часом МОЗ та Держпраці розроблять доручення про здійснення перевірок у закладах первинної та екстреної медичної допомоги, оскільки вони вже повністю отримали свої виплати від НСЗУ.

Також Держпраці буде долучене до здійснення перевірок тих медичних закладів, звідки надходить найбільше скарг щодо виплат заробітних плат, а також у яких офіційно зафіксована заборгованість.

Додатково обговорили і запланували посилити співпрацю з визначення лабораторій, які проводять атестацію робочих місць за умовами праці, та контролю їх діяльності. Також підняли питання вдосконалення проведення медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, та потенційну можливість цифровізації результатів атестації робочих місць та медичних оглядів.

МОЗ України