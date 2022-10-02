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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.02.22)

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За добу 09 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486,  медпрацівників – 1101).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 925 212 щеплення.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 520 587

отримали одну дозу, усього

15520585

отримали дві дози, усього

14869937

отримали додаткову дозу, усього

22159

отримали бустерну дозу, усього

512531

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4958927

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6884420

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1637464

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1531909

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

70678

отримали одну дозу, усього

21367

отримали дві дози, усього

29487

отримали додаткову дозу, усього

596

отримали бустерну дозу, усього

19228

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

12384

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53292

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

969

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4033

Щеплення проводилось 892 мобільними бригадами з імунізації 3 299 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4128
  • летальних випадків –

280
  • одужало (особи) –

16628

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

157551
  • методом ПЛР —

84520
  • методом ІФА —

6962
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

66069

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4421741
  • одужало (особи) –

3729976
  • летальних випадків –

102167
  • проведено ПЛР-тестувань –

18842668

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4421741

41694

102167

280

3729976

16628

589598

1548,1

м. Київ

393961

3880

8653

25

344795

1377

40513

1366,4

Вінницька

142101

1001

3411

9

116289

794

22401

1455,3

Волинська

120454

1118

2306

6

104581

589

13567

1317,0

Дніпропетровська

274659

2420

9249

15

239097

370

26313

831,6

Донецька

195876

1545

5403

15

169710

933

20763

1105,6

Житомирська

177804

2602

3426

14

144986

826

29392

2441,9

Закарпатська

106320

928

2616

7

88109

280

15595

1244,9

Запорізька

198632

1423

5676

13

179333

211

13623

810,9

Івано-Франківська

174700

1441

3363

20

138174

632

33163

2428,9

Київська

211009

1373

4884

6

187617

631

18508

1038,7

Кіровоградська

39279

494

1680

4

32594

180

5005

539,2

Луганська

71743

756

2315

8

59307

219

10121

1505,3

Львівська

286819

2280

6355

20

221181

651

59283

2365,0

Миколаївська

131178

957

3435

7

116275

314

11468

1027,9

Одеська

294016

3918

5784

4

234510

311

53722

2263,2

Полтавська

163294

1523

4029

11

143731

743

15534

1124,5

Рівненська

160826

1917

2446

6

135922

1735

22458

1950,7

Сумська

168125

1471

3069

2

138132

1388

26924

2532,8

Тернопільська

138712

1379

2311

13

112104

726

24297

2345,5

Харківська

285533

2016

6689

14

243020

594

35824

1352,1

Херсонська

94556

1373

2804

4

78251

305

13501

1318,6

Хмельницька

185800

2109

3563

15

153058

1249

29179

2332,8

Черкаська

148415

1232

2845

15

132025

803

13545

1141,3

Чернівецька

143963

1062

3208

11

119042

259

21713

2413,2

Чернігівська

113966

1476

2647

16

98133

508

13186

1337,1
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