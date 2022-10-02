Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.02.22)

За добу 09 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 925 212 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 520 587
|
отримали одну дозу, усього
|
15520585
|
отримали дві дози, усього
|
14869937
|
отримали додаткову дозу, усього
|
22159
|
отримали бустерну дозу, усього
|
512531
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4958927
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6884420
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1637464
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1531909
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
70678
|
отримали одну дозу, усього
|
21367
|
отримали дві дози, усього
|
29487
|
отримали додаткову дозу, усього
|
596
|
отримали бустерну дозу, усього
|
19228
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
12384
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53292
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
969
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4033
Щеплення проводилось 892 мобільними бригадами з імунізації 3 299 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4128
|
|
280
|
|
16628
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
157551
|
|
84520
|
|
6962
|
|
66069
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4421741
|
|
3729976
|
|
102167
|
|
18842668
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4421741
|
41694
|
102167
|
280
|
3729976
|
16628
|
589598
|
1548,1
|
м. Київ
|
393961
|
3880
|
8653
|
25
|
344795
|
1377
|
40513
|
1366,4
|
Вінницька
|
142101
|
1001
|
3411
|
9
|
116289
|
794
|
22401
|
1455,3
|
Волинська
|
120454
|
1118
|
2306
|
6
|
104581
|
589
|
13567
|
1317,0
|
Дніпропетровська
|
274659
|
2420
|
9249
|
15
|
239097
|
370
|
26313
|
831,6
|
Донецька
|
195876
|
1545
|
5403
|
15
|
169710
|
933
|
20763
|
1105,6
|
Житомирська
|
177804
|
2602
|
3426
|
14
|
144986
|
826
|
29392
|
2441,9
|
Закарпатська
|
106320
|
928
|
2616
|
7
|
88109
|
280
|
15595
|
1244,9
|
Запорізька
|
198632
|
1423
|
5676
|
13
|
179333
|
211
|
13623
|
810,9
|
Івано-Франківська
|
174700
|
1441
|
3363
|
20
|
138174
|
632
|
33163
|
2428,9
|
Київська
|
211009
|
1373
|
4884
|
6
|
187617
|
631
|
18508
|
1038,7
|
Кіровоградська
|
39279
|
494
|
1680
|
4
|
32594
|
180
|
5005
|
539,2
|
Луганська
|
71743
|
756
|
2315
|
8
|
59307
|
219
|
10121
|
1505,3
|
Львівська
|
286819
|
2280
|
6355
|
20
|
221181
|
651
|
59283
|
2365,0
|
Миколаївська
|
131178
|
957
|
3435
|
7
|
116275
|
314
|
11468
|
1027,9
|
Одеська
|
294016
|
3918
|
5784
|
4
|
234510
|
311
|
53722
|
2263,2
|
Полтавська
|
163294
|
1523
|
4029
|
11
|
143731
|
743
|
15534
|
1124,5
|
Рівненська
|
160826
|
1917
|
2446
|
6
|
135922
|
1735
|
22458
|
1950,7
|
Сумська
|
168125
|
1471
|
3069
|
2
|
138132
|
1388
|
26924
|
2532,8
|
Тернопільська
|
138712
|
1379
|
2311
|
13
|
112104
|
726
|
24297
|
2345,5
|
Харківська
|
285533
|
2016
|
6689
|
14
|
243020
|
594
|
35824
|
1352,1
|
Херсонська
|
94556
|
1373
|
2804
|
4
|
78251
|
305
|
13501
|
1318,6
|
Хмельницька
|
185800
|
2109
|
3563
|
15
|
153058
|
1249
|
29179
|
2332,8
|
Черкаська
|
148415
|
1232
|
2845
|
15
|
132025
|
803
|
13545
|
1141,3
|
Чернівецька
|
143963
|
1062
|
3208
|
11
|
119042
|
259
|
21713
|
2413,2
|
Чернігівська
|
113966
|
1476
|
2647
|
16
|
98133
|
508
|
13186
|
1337,1