Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.02.22)

За добу 09 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 925 212 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 520 587 отримали одну дозу, усього 15520585 отримали дві дози, усього 14869937 отримали додаткову дозу, усього 22159 отримали бустерну дозу, усього 512531 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4958927 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6884420 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1637464 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1531909 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 70678 отримали одну дозу, усього 21367 отримали дві дози, усього 29487 отримали додаткову дозу, усього 596 отримали бустерну дозу, усього 19228 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 12384 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53292 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 969 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4033

Щеплення проводилось 892 мобільними бригадами з імунізації 3 299 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4128 летальних випадків – 280 одужало (особи) – 16628 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 157551 методом ПЛР — 84520 методом ІФА — 6962 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 66069 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4421741 одужало (особи) – 3729976 летальних випадків – 102167 проведено ПЛР-тестувань – 18842668

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України