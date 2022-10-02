Денис Шмигаль: Ми маємо збільшити показник вакцинації, щоб повернутися до звичайного життя

На засідання Уряду 9 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців не зволікати з вакцинацією та сприяти швидшому поверненню країни до звичайного життя.

Наразі влада продовжує вживати заходи для підтримки населення у період пандемії.

«Президент Володимир Зеленський анонсував нову масштабну програму, яка ще більше наблизить цифрові послуги до людей. Усі вакциновані українці старше 60 років зможуть безоплатно отримати сучасний смартфон та пільговий пакет на інтернет», – повідомив прем’єр-міністр.

Також триває розширення програми єПідримка. Так, сьогодні Кабінет Міністрів затвердив зміни, що передбачають надання 500 грн за бустерну дозу вакцинації. Зміни запрацюють з 14 березня цього року.

Розширюється і функціонал програми: вакциновані українці старше 60 років та особи з інвалідністю I та II груп зможуть використати «ковідні» кошти на придбання ліків та оплату житлово-комунальних послуг.

«Уряд продовжує вдосконалювати нормативно-правову базу для розширення е-послуг у сфері охорони здоров'я, – зазначив Денис Шмигаль. – Сьогодні ми ухвалили рішення, яке імплементує реабілітаційну складову до електронної системи охорони здоров’я».

В електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) уже впроваджено єдину електронну медичну картку, формування та наповнення якої здійснюватимуть усі підключені до системи надавачі медичних послуг. Це забезпечить збір інформації про пацієнта в одному місці.

Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, то, на жаль, зберігається негативна статистика щодо кількості захворілих. За минулий тиждень зафіксовано більше ніж 243 тисячі нових випадків захворювання. Тобто приріст за 7 днів склав + 44 відсотки. За вчора підтверджено більше ніж 38 тисяч нових випадків COVID-19.

Через збільшене навантаження на медичну систему дві області країни вже перебувають у «червоній» зоні. А з 11 лютого «червоний» рівень епіднебезпеки буде запроваджено на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей.

Наразі 50% дорослого населення вже вакцинувалися проти COVID-19, тобто кожен другий українець отримав принаймні одну дозу щеплення від коронавірусної хвороби.

«Ми маємо збільшити цей показник, щоб повернутися до звичайного життя. У черговий раз закликаю дотримуватися протиепідемічних заходів та не зволікати з вакцинацією тих громадян, хто не отримав жодного щеплення. Вакцина – це єдиний спосіб захистити себе та суттєво знизити ризик можливої госпіталізації й тяжкого перебігу хвороби», – звернувся до співгромадян очільник Уряду.

МОЗ України