Люди з інвалідністю та літні люди зможуть оплатити ліки коштами програми єПідтримка

Незабаром вакциновані люди з інвалідністю та літні люди зможуть витрати 1000 грн за програмою єПідтримка на купівлю лікарських засобів. А згодом цими коштами можна буде оплатити житлово-комунальні послуги. Постанову про це ухвалив Кабінет Міністрів України.

«Уряд вчергове розширив програму єПідтримка для вразливих груп населення, адже саме ця категорія є однією із груп ризику та має супутні захворювання. Тому можливість придбати ліки за отримання базового курсу щеплень та бустерної дози – це додатковий стимул захистити себе від тяжкого перебігу хвороби», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

500 грн за бустерну дозу щеплення від COVID-19 у рамках програми єПідтримка українці зможуть отримати з 14 березня. На сьогодні бустерне щеплення зробили вже 500 тисяч українців.

Окрім того, Уряд збільшив строк використання коштів – перераховані на картку 1000 грн потрібно буде витратити впродовж 9 місяців з дня зарахування їх на рахунки.

На сьогодні програмою єПідтримка вже скористалися понад 8,2 млн громадян.

Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Докладніше про те, як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна знайти тут. Відповіді на найпоширеніші запитання учасників програми єПідтримка – за посиланням.

МОЗ України