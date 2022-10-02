Прем’єр-міністр: Уряд інтегрує послуги з реабілітації в електронну систему охорони здоров’я

Уряд продовжує вдосконалювати нормативно-правову базу для розширення е-послуг у сфері охорони здоров'я. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання Кабінету Міністрів 9 лютого було ухвалене рішення, яке імплементує реабілітаційну складову до електронної системи охорони здоров’я (eHealth).

«В eHealth уже впроваджено єдину електронну медичну картку, формування та наповнення якої здійснюють всі підключені до системи надавачі медичних послуг. Це забезпечує збір інформації про пацієнта в одному місці. Тепер ми інтегруємо в систему і послуги з реабілітації», — сказав Прем’єр-міністр.

Довідково

Електронна система охорони здоров'я (eHealth) — це велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалась у паперових картках пацієнтів та у документах лікарів. На сьогодні триває розвиток ключових систем і реєстрів, необхідних для сфери охорони здоров’я.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України