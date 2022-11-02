Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.02.22)

За добу 10 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3369, медпрацівників – 1247).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 997 467 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 541 413 отримали одну дозу, усього 15541411 отримали дві дози, усього 14900578 отримали додаткову дозу, усього 22628 отримали бустерну дозу, усього 532850 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4964100 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6898851 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1637700 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1532895 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 72255 отримали одну дозу, усього 20826 отримали дві дози, усього 30641 отримали додаткову дозу, усього 469 отримали бустерну дозу, усього 20319 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 13096 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54016 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 902 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4241

Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3936 летальних випадків – 236 одужало (особи) – 20850 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 154597 методом ПЛР — 78229 методом ІФА — 6427 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 69941 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4462970 одужало (особи) – 3750826 летальних випадків – 102403 проведено ПЛР-тестувань – 18920897

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України