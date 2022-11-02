Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.02.22)

За добу 10 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3369, медпрацівників – 1247).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 997 467 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 541 413
|
отримали одну дозу, усього
|
15541411
|
отримали дві дози, усього
|
14900578
|
отримали додаткову дозу, усього
|
22628
|
отримали бустерну дозу, усього
|
532850
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4964100
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6898851
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1637700
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1532895
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
72255
|
отримали одну дозу, усього
|
20826
|
отримали дві дози, усього
|
30641
|
отримали додаткову дозу, усього
|
469
|
отримали бустерну дозу, усього
|
20319
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
13096
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
54016
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
902
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4241
Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3936
|
|
236
|
|
20850
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
154597
|
|
78229
|
|
6427
|
|
69941
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4462970
|
|
3750826
|
|
102403
|
|
18920897
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4462970
|
41229
|
102403
|
236
|
3750826
|
20850
|
609741
|
1601,0
|
м. Київ
|
398065
|
4104
|
8685
|
32
|
345988
|
1193
|
43392
|
1463,5
|
Вінницька
|
143063
|
962
|
3421
|
10
|
117144
|
855
|
22498
|
1461,6
|
Волинська
|
121639
|
1185
|
2314
|
8
|
105375
|
794
|
13950
|
1354,2
|
Дніпропетровська
|
277077
|
2418
|
9264
|
15
|
239433
|
336
|
28380
|
897,0
|
Донецька
|
197829
|
1953
|
5415
|
12
|
170570
|
860
|
21844
|
1163,1
|
Житомирська
|
179423
|
1619
|
3433
|
7
|
147220
|
2234
|
28770
|
2390,2
|
Закарпатська
|
107087
|
767
|
2622
|
6
|
88463
|
354
|
16002
|
1277,4
|
Запорізька
|
200281
|
1649
|
5688
|
12
|
179622
|
289
|
14971
|
891,2
|
Івано-Франківська
|
175770
|
1070
|
3373
|
10
|
139792
|
1618
|
32605
|
2388,0
|
Київська
|
212288
|
1279
|
4888
|
4
|
188488
|
871
|
18912
|
1061,3
|
Кіровоградська
|
39790
|
511
|
1686
|
6
|
32823
|
229
|
5281
|
568,9
|
Луганська
|
72460
|
717
|
2321
|
6
|
59710
|
403
|
10429
|
1551,1
|
Львівська
|
289770
|
2951
|
6380
|
25
|
222577
|
1396
|
60813
|
2426,0
|
Миколаївська
|
132292
|
1114
|
3435
|
0
|
116486
|
211
|
12371
|
1108,9
|
Одеська
|
298112
|
4096
|
5790
|
6
|
234605
|
95
|
57717
|
2431,5
|
Полтавська
|
164745
|
1451
|
4040
|
11
|
144443
|
712
|
16262
|
1177,2
|
Рівненська
|
162325
|
1499
|
2452
|
6
|
138067
|
2145
|
21806
|
1894,1
|
Сумська
|
169982
|
1857
|
3076
|
7
|
139192
|
1060
|
27714
|
2607,1
|
Тернопільська
|
139838
|
1126
|
2319
|
8
|
112751
|
647
|
24768
|
2391,0
|
Харківська
|
287528
|
1995
|
6698
|
9
|
244226
|
1206
|
36604
|
1381,5
|
Херсонська
|
96133
|
1577
|
2810
|
6
|
78430
|
179
|
14893
|
1454,6
|
Хмельницька
|
187656
|
1856
|
3568
|
5
|
154201
|
1143
|
29887
|
2389,4
|
Черкаська
|
149785
|
1370
|
2851
|
6
|
132900
|
875
|
14034
|
1182,5
|
Чернівецька
|
144921
|
958
|
3219
|
11
|
119455
|
413
|
22247
|
2472,6
|
Чернігівська
|
115111
|
1145
|
2655
|
8
|
98865
|
732
|
13591
|
1378,1