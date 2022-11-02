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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.02.22)

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За добу 10 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3369,  медпрацівників – 1247).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 997 467 щеплень.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 541 413

отримали одну дозу, усього

15541411

отримали дві дози, усього

14900578

отримали додаткову дозу, усього

22628

отримали бустерну дозу, усього

532850

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4964100

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6898851

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1637700

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1532895

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

72255

отримали одну дозу, усього

20826

отримали дві дози, усього

30641

отримали додаткову дозу, усього

469

отримали бустерну дозу, усього

20319

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

13096

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54016

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

902

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4241

Щеплення проводилось 1 016 мобільними бригадами з імунізації 3 205 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3936
  • летальних випадків –

236
  • одужало (особи) –

20850

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

154597
  • методом ПЛР —

78229
  • методом ІФА —

6427
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

69941

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4462970
  • одужало (особи) –

3750826
  • летальних випадків –

102403
  • проведено ПЛР-тестувань –

18920897

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4462970

41229

102403

236

3750826

20850

609741

1601,0

м. Київ

398065

4104

8685

32

345988

1193

43392

1463,5

Вінницька

143063

962

3421

10

117144

855

22498

1461,6

Волинська

121639

1185

2314

8

105375

794

13950

1354,2

Дніпропетровська

277077

2418

9264

15

239433

336

28380

897,0

Донецька

197829

1953

5415

12

170570

860

21844

1163,1

Житомирська

179423

1619

3433

7

147220

2234

28770

2390,2

Закарпатська

107087

767

2622

6

88463

354

16002

1277,4

Запорізька

200281

1649

5688

12

179622

289

14971

891,2

Івано-Франківська

175770

1070

3373

10

139792

1618

32605

2388,0

Київська

212288

1279

4888

4

188488

871

18912

1061,3

Кіровоградська

39790

511

1686

6

32823

229

5281

568,9

Луганська

72460

717

2321

6

59710

403

10429

1551,1

Львівська

289770

2951

6380

25

222577

1396

60813

2426,0

Миколаївська

132292

1114

3435

0

116486

211

12371

1108,9

Одеська

298112

4096

5790

6

234605

95

57717

2431,5

Полтавська

164745

1451

4040

11

144443

712

16262

1177,2

Рівненська

162325

1499

2452

6

138067

2145

21806

1894,1

Сумська

169982

1857

3076

7

139192

1060

27714

2607,1

Тернопільська

139838

1126

2319

8

112751

647

24768

2391,0

Харківська

287528

1995

6698

9

244226

1206

36604

1381,5

Херсонська

96133

1577

2810

6

78430

179

14893

1454,6

Хмельницька

187656

1856

3568

5

154201

1143

29887

2389,4

Черкаська

149785

1370

2851

6

132900

875

14034

1182,5

Чернівецька

144921

958

3219

11

119455

413

22247

2472,6

Чернігівська

115111

1145

2655

8

98865

732

13591

1378,1
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