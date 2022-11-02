11. 02. 2022
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Вакцинація вагітних жінок проти COVID-19 є безпечною

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Коронавірусна‌ ‌хвороба‌ ‌може‌ ‌бути‌ ‌особливо‌ ‌небезпечною‌ ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Вагітні жінки мають високий ризик отримати ускладнення від COVID-19 – вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. 

Вагітні із симптомним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. 

За даними Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великої Британії на жовтень 2021-го, майже 20% важких хворих на COVID-19 складали вагітні жінки, які не були вакциновані.

Ковід‌ ‌під‌ ‌час‌ ‌вагітності‌ ‌також‌ ‌несе‌ ‌ризики‌ ‌передчасних‌ ‌пологів,‌ ‌а‌ ‌немовля‌ ‌має‌ ‌вищі‌ ‌шанси‌ ‌потрапити‌ ‌до‌ ‌реанімації.‌ ‌ ‌Шотландське дослідження показало, що 22 з 1 000 немовлят у нещеплених жінок, які хворіли на COVID-19, померли. 16,6% дітей у невакцинованих матерів із COVID-19 були народжені передчасно.

Вакцинація для вагітних жінок є безпечною! Це показав аналіз перебігу вагітності понад 35 тис. щеплених від COVID-19 жінок у США. 

Щепитися можна на будь-якому терміні вагітності. За даними дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, 1 613 вагітних жінок, які отримали вакцину від COVID-19 в другому та третьому триместрі, народили 1 634 немовлят, у тому числі 42 близнюків. Також з-поміж 2 500 вагітних жінок, які щепились мРНК-вакциною від COVID-19 до 20 тижня вагітності, не виявили підвищеного ризику викидня. 

Для щеплення вагітних варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. У світі найбільший досвід використання для вагітних саме цих вакцин  і, відповідно, найбільше даних щодо безпечності цих препаратів. 

В Україні жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, рекомендовано використати для другої дози мРНК-вакцину – Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Сотні тисяч вагітних жінок у всьому світі вакциновані від COVID-19. Захистіть себе та свою дитину – зробіть щеплення!  

МОЗ України

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