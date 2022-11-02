Підвищення заробітної плати медичним працівникам закладів освіти – зміни на старті

Полтавщина стала областю, де напрацюють механізм збільшення заробітної плати медиків у закладах освіти. Про це йшлося на нараді в облдержадміністрації за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, т.в.о. голови облдержадміністрації Дмитра Луніна, народних депутатів України й фахівців профільних галузей.

«Указ Президента чітко регламентував підвищення заробітної плати для медпрацівників: 13,5 тисячі гривень – для медсестри, 20 тисяч – для лікаря в закладах охорони здоров’я. Ці зміни враховані в бюджеті. Але є медики, які працюють у закладах освіти. Питання рівня їхніх заробітних плат порушили на рівні міністерств. Щоб прийняти правильне й виважене рішення на території держави, потрібно змоделювати механізм на території однієї області. Пілотною обрали Полтавщину», – розповів Віктор Ляшко.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також підтвердив, що питання підвищення заробітної плати медичним працівникам закладів освіти не лишиться поза увагою.

«Медичні працівники щодня опікуються нашими дітьми, саме працівники первинної ланки медицини сьогодні мають перейматися здоров’ям учнів, проводити профілактику та діагностику захворювань, щоб вже менше навантаження лягало на стаціонарні заклади охорони здоров’я», – сказав Сергій Шкарлет.

У Полтавській області в закладах освіти працює приблизно 450 медпрацівників. Вони мають таку ж освіту, як їхні колеги в поліклініках чи лікарнях, проте отримують значно нижчу зарплату. Полтавський регіон може бути взятий як експериментальний для того, щоб побудувати механізм підвищення заробітних плат для медичних працівників закладів освіти.

Т.в.о голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін зауважив, що в межах «пілоту» Полтавщина пропрацює з громадами, медиками, школами й садочками можливі концепти, які б найкраще було реалізувати по всій країні.

«Наше завдання – підтримати медиків в освіті. Вдячна, що наші профільні міністри підтримують цю пропозицію. На її реалізацію потрібен час, проведення ряду зустрічей, вивчення проблематики. Нам вдалося поспілкуватися з працівниками освіти, безпосередньо з медиками. Тільки так ми можемо зрозуміти проблему, можливі шляхи її вирішення. Вдячна за конкретні пропозиції, які нам вдалося напрацювати сьогодні у межах візиту», – додала народна депутатка України Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

МОЗ України