Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.02.22)

За добу 13 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 126 896 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15577694
|
отримали одну дозу, усього
|
15577692
|
14958214
|
отримали додаткову дозу, усього
|
23748
|
отримали бустерну дозу, усього
|
567242
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4973076
|
6923711
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1638184
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1534856
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
18938
|
отримали одну дозу, усього
|
5658
|
отримали дві дози, усього
|
8981
|
отримали додаткову дозу, усього
|
95
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4204
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3254
|
14157
|
236
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1291
Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації, 1 726 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 270
|
|
142
|
|
9338
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60375
|
|
26587
|
|
1873
|
|
31915
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4542693
|
|
3788395
|
|
102950
|
|
19060801
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4542693
|
16993
|
102950
|
142
|
3788395
|
9338
|
651348
|
1710,2
|
м. Київ
|
406992
|
2293
|
8755
|
14
|
348673
|
660
|
49564
|
1671,6
|
Вінницька
|
144595
|
401
|
3449
|
10
|
118429
|
67
|
22717
|
1475,8
|
Волинська
|
123659
|
445
|
2327
|
3
|
106500
|
268
|
14832
|
1439,8
|
Дніпропетровська
|
282268
|
1171
|
9279
|
1
|
240447
|
286
|
32542
|
1028,5
|
Донецька
|
201632
|
737
|
5432
|
5
|
172535
|
688
|
23665
|
1260,1
|
Житомирська
|
182844
|
739
|
3454
|
7
|
148689
|
128
|
30701
|
2550,7
|
Закарпатська
|
108528
|
292
|
2646
|
10
|
89086
|
298
|
16796
|
1340,8
|
Запорізька
|
202812
|
468
|
5725
|
13
|
180554
|
220
|
16533
|
984,2
|
Івано-Франківська
|
177587
|
436
|
3391
|
1
|
142016
|
982
|
32180
|
2356,9
|
Київська
|
214933
|
530
|
4903
|
5
|
189905
|
147
|
20125
|
1129,4
|
Кіровоградська
|
40850
|
258
|
1699
|
5
|
33188
|
11
|
5963
|
642,4
|
Луганська
|
73906
|
245
|
2327
|
0
|
60263
|
155
|
11316
|
1683,0
|
Львівська
|
294052
|
736
|
6421
|
18
|
224677
|
337
|
62954
|
2511,4
|
Миколаївська
|
135002
|
746
|
3453
|
4
|
117570
|
303
|
13979
|
1253,0
|
Одеська
|
305280
|
1519
|
5798
|
1
|
235752
|
668
|
63730
|
2684,8
|
Полтавська
|
166703
|
222
|
4067
|
9
|
145704
|
293
|
16932
|
1225,7
|
Рівненська
|
164559
|
395
|
2470
|
3
|
140433
|
205
|
21656
|
1881,1
|
Сумська
|
173680
|
500
|
3105
|
7
|
142523
|
883
|
28052
|
2638,9
|
Тернопільська
|
141567
|
361
|
2334
|
5
|
114115
|
336
|
25118
|
2424,8
|
Харківська
|
292417
|
1107
|
6734
|
10
|
246583
|
757
|
39100
|
1475,7
|
Херсонська
|
99692
|
721
|
2829
|
4
|
79064
|
195
|
17799
|
1738,4
|
Хмельницька
|
191452
|
564
|
3585
|
1
|
156705
|
438
|
31162
|
2491,4
|
Черкаська
|
152693
|
823
|
2864
|
2
|
134997
|
830
|
14832
|
1249,7
|
Чернівецька
|
146960
|
571
|
3237
|
4
|
120340
|
165
|
23383
|
2598,8
|
Чернігівська
|
118030
|
713
|
2666
|
0
|
99647
|
18
|
15717
|
1593,7