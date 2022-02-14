14. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 13 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447,  медпрацівників – 252).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 126 896 щеплень.   

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15577694

отримали одну дозу, усього

15577692

отримали дві дози, усього

14958214

отримали додаткову дозу, усього

23748

отримали бустерну дозу, усього

567242

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4973076

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6923711

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1638184

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1534856

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

18938

отримали одну дозу, усього

5658

отримали дві дози, усього

8981

отримали додаткову дозу, усього

95

отримали бустерну дозу, усього

4204

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3254

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

14157

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

236

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1291

Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації, 1 726 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 270
  • летальних випадків –

142
  • одужало (особи) –

9338

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60375
  • методом ПЛР —

26587
  • методом ІФА —

1873
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31915

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4542693
  • одужало (особи) –

3788395
  • летальних випадків –

102950
  • проведено ПЛР-тестувань –

19060801

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4542693

16993

102950

142

3788395

9338

651348

1710,2

м. Київ

406992

2293

8755

14

348673

660

49564

1671,6

Вінницька

144595

401

3449

10

118429

67

22717

1475,8

Волинська

123659

445

2327

3

106500

268

14832

1439,8

Дніпропетровська

282268

1171

9279

1

240447

286

32542

1028,5

Донецька

201632

737

5432

5

172535

688

23665

1260,1

Житомирська

182844

739

3454

7

148689

128

30701

2550,7

Закарпатська

108528

292

2646

10

89086

298

16796

1340,8

Запорізька

202812

468

5725

13

180554

220

16533

984,2

Івано-Франківська

177587

436

3391

1

142016

982

32180

2356,9

Київська

214933

530

4903

5

189905

147

20125

1129,4

Кіровоградська

40850

258

1699

5

33188

11

5963

642,4

Луганська

73906

245

2327

0

60263

155

11316

1683,0

Львівська

294052

736

6421

18

224677

337

62954

2511,4

Миколаївська

135002

746

3453

4

117570

303

13979

1253,0

Одеська

305280

1519

5798

1

235752

668

63730

2684,8

Полтавська

166703

222

4067

9

145704

293

16932

1225,7

Рівненська

164559

395

2470

3

140433

205

21656

1881,1

Сумська

173680

500

3105

7

142523

883

28052

2638,9

Тернопільська

141567

361

2334

5

114115

336

25118

2424,8

Харківська

292417

1107

6734

10

246583

757

39100

1475,7

Херсонська

99692

721

2829

4

79064

195

17799

1738,4

Хмельницька

191452

564

3585

1

156705

438

31162

2491,4

Черкаська

152693

823

2864

2

134997

830

14832

1249,7

Чернівецька

146960

571

3237

4

120340

165

23383

2598,8

Чернігівська

118030

713

2666

0

99647

18

15717

1593,7
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            