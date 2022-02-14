Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.02.22)

За добу 13 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 126 896 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15577694 отримали одну дозу, усього 15577692 отримали дві дози, усього 14958214 отримали додаткову дозу, усього 23748 отримали бустерну дозу, усього 567242 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4973076 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6923711 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1638184 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1534856 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18938 отримали одну дозу, усього 5658 отримали дві дози, усього 8981 отримали додаткову дозу, усього 95 отримали бустерну дозу, усього 4204 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3254 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 14157 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 236 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1291

Щеплення проводилось 343 мобільними бригадами з імунізації, 1 726 пунктами щеплення та 407 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 270 летальних випадків – 142 одужало (особи) – 9338 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60375 методом ПЛР — 26587 методом ІФА — 1873 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31915 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4542693 одужало (особи) – 3788395 летальних випадків – 102950 проведено ПЛР-тестувань – 19060801

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України