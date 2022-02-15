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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.02.22)

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За добу 14 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393,  медпрацівників – 884).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 186 066 щеплень.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 594 938

отримали одну дозу, усього

15594936

отримали дві дози, усього

14985576

отримали додаткову дозу, усього

24205

отримали бустерну дозу, усього

581349

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4976890

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6936005

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1638423

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1535753

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

59170

отримали одну дозу, усього

17244

отримали дві дози, усього

27362

отримали додаткову дозу, усього

457

отримали бустерну дозу, усього

14107

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

9963

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

44811

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

876

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

3520

Щеплення проводилось 867 мобільними бригадами з імунізації, 3 118 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1889
  • летальних випадків –

305
  • одужало (особи) –

23235

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

111624
  • методом ПЛР —

52692
  • методом ІФА —

4678
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

54254

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4572417
  • одужало (особи) –

3811630
  • летальних випадків –

103255
  • проведено ПЛР-тестувань –

19113493

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4572417

29724

103255

305

3811630

23235

657532

1726,5

м. Київ

411576

4584

8770

15

350397

1724

52409

1767,6

Вінницька

145319

724

3458

9

119637

1208

22224

1443,8

Волинська

124838

1179

2342

15

107704

1204

14792

1435,9

Дніпропетровська

284714

2446

9289

10

241314

867

34111

1078,1

Донецька

203090

1458

5463

31

173919

1384

23708

1262,4

Житомирська

183470

626

3467

13

151432

2743

28571

2373,7

Закарпатська

109000

472

2657

11

89497

411

16846

1344,8

Запорізька

204152

1340

5738

13

180807

253

17607

1048,1

Івано-Франківська

177904

317

3407

16

143187

1171

31310

2293,2

Київська

216161

1228

4912

9

190429

524

20820

1168,4

Кіровоградська

41282

432

1703

4

33413

225

6166

664,3

Луганська

74678

772

2333

6

60637

374

11708

1741,3

Львівська

295051

999

6437

16

226009

1332

62605

2497,5

Миколаївська

135956

954

3455

2

117885

315

14616

1310,1

Одеська

308595

3315

5810

12

236071

319

66714

2810,5

Полтавська

168078

1375

4084

17

146276

572

17718

1282,6

Рівненська

165353

794

2482

12

142335

1902

20536

1783,8

Сумська

174474

794

3120

15

143845

1322

27509

2587,8

Тернопільська

141911

344

2345

11

114876

761

24690

2383,5

Харківська

293771

1354

6743

9

247227

644

39801

1502,2

Херсонська

100167

475

2833

4

79513

449

17821

1740,6

Хмельницька

192131

679

3608

23

157972

1267

30551

2442,5

Черкаська

153885

1192

2877

13

135625

628

15383

1296,1

Чернівецька

147608

648

3240

3

120733

393

23635

2626,8

Чернігівська

119253

1223

2682

16

100890

1243

15681

1590,0
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