Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.02.22)

За добу 14 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 186 066 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 594 938 отримали одну дозу, усього 15594936 отримали дві дози, усього 14985576 отримали додаткову дозу, усього 24205 отримали бустерну дозу, усього 581349 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4976890 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6936005 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1638423 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1535753 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 59170 отримали одну дозу, усього 17244 отримали дві дози, усього 27362 отримали додаткову дозу, усього 457 отримали бустерну дозу, усього 14107 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 9963 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 44811 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 876 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 3520

Щеплення проводилось 867 мобільними бригадами з імунізації, 3 118 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1889 летальних випадків – 305 одужало (особи) – 23235 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 111624 методом ПЛР — 52692 методом ІФА — 4678 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 54254 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4572417 одужало (особи) – 3811630 летальних випадків – 103255 проведено ПЛР-тестувань – 19113493

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України