Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.02.22)

За добу 14 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 186 066 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 594 938
|
отримали одну дозу, усього
|
15594936
|
14985576
|
отримали додаткову дозу, усього
|
24205
|
отримали бустерну дозу, усього
|
581349
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4976890
|
6936005
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1638423
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1535753
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
59170
|
отримали одну дозу, усього
|
17244
|
отримали дві дози, усього
|
27362
|
отримали додаткову дозу, усього
|
457
|
отримали бустерну дозу, усього
|
14107
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
9963
|
44811
|
876
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
3520
Щеплення проводилось 867 мобільними бригадами з імунізації, 3 118 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1889
|
|
305
|
|
23235
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
111624
|
|
52692
|
|
4678
|
|
54254
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4572417
|
|
3811630
|
|
103255
|
|
19113493
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4572417
|
29724
|
103255
|
305
|
3811630
|
23235
|
657532
|
1726,5
|
м. Київ
|
411576
|
4584
|
8770
|
15
|
350397
|
1724
|
52409
|
1767,6
|
Вінницька
|
145319
|
724
|
3458
|
9
|
119637
|
1208
|
22224
|
1443,8
|
Волинська
|
124838
|
1179
|
2342
|
15
|
107704
|
1204
|
14792
|
1435,9
|
Дніпропетровська
|
284714
|
2446
|
9289
|
10
|
241314
|
867
|
34111
|
1078,1
|
Донецька
|
203090
|
1458
|
5463
|
31
|
173919
|
1384
|
23708
|
1262,4
|
Житомирська
|
183470
|
626
|
3467
|
13
|
151432
|
2743
|
28571
|
2373,7
|
Закарпатська
|
109000
|
472
|
2657
|
11
|
89497
|
411
|
16846
|
1344,8
|
Запорізька
|
204152
|
1340
|
5738
|
13
|
180807
|
253
|
17607
|
1048,1
|
Івано-Франківська
|
177904
|
317
|
3407
|
16
|
143187
|
1171
|
31310
|
2293,2
|
Київська
|
216161
|
1228
|
4912
|
9
|
190429
|
524
|
20820
|
1168,4
|
Кіровоградська
|
41282
|
432
|
1703
|
4
|
33413
|
225
|
6166
|
664,3
|
Луганська
|
74678
|
772
|
2333
|
6
|
60637
|
374
|
11708
|
1741,3
|
Львівська
|
295051
|
999
|
6437
|
16
|
226009
|
1332
|
62605
|
2497,5
|
Миколаївська
|
135956
|
954
|
3455
|
2
|
117885
|
315
|
14616
|
1310,1
|
Одеська
|
308595
|
3315
|
5810
|
12
|
236071
|
319
|
66714
|
2810,5
|
Полтавська
|
168078
|
1375
|
4084
|
17
|
146276
|
572
|
17718
|
1282,6
|
Рівненська
|
165353
|
794
|
2482
|
12
|
142335
|
1902
|
20536
|
1783,8
|
Сумська
|
174474
|
794
|
3120
|
15
|
143845
|
1322
|
27509
|
2587,8
|
Тернопільська
|
141911
|
344
|
2345
|
11
|
114876
|
761
|
24690
|
2383,5
|
Харківська
|
293771
|
1354
|
6743
|
9
|
247227
|
644
|
39801
|
1502,2
|
Херсонська
|
100167
|
475
|
2833
|
4
|
79513
|
449
|
17821
|
1740,6
|
Хмельницька
|
192131
|
679
|
3608
|
23
|
157972
|
1267
|
30551
|
2442,5
|
Черкаська
|
153885
|
1192
|
2877
|
13
|
135625
|
628
|
15383
|
1296,1
|
Чернівецька
|
147608
|
648
|
3240
|
3
|
120733
|
393
|
23635
|
2626,8
|
Чернігівська
|
119253
|
1223
|
2682
|
16
|
100890
|
1243
|
15681
|
1590,0