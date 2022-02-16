Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.02.22)

За добу 15 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 251 871 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15613185 отримали одну дозу, усього 15613183 отримали дві дози, усього 15014883 отримали додаткову дозу, усього 24747 отримали бустерну дозу, усього 599058 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4981201 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6948648 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1638634 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1536835 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 65805 отримали одну дозу, усього 18247 отримали дві дози, усього 29307 отримали додаткову дозу, усього 542 отримали бустерну дозу, усього 17709 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10975 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 49639 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 903 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4288

Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3279 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 640 летальних випадків – 310 одужало (особи) – 27684 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 141367 методом ПЛР — 62931 методом ІФА — 6389 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 72047 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4603930 одужало (особи) – 3839314 летальних випадків – 103565 проведено ПЛР-тестувань – 19176424

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України