Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.02.22)

За добу 15 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 251 871 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15613185
|
отримали одну дозу, усього
|
15613183
|
15014883
|
отримали додаткову дозу, усього
|
24747
|
отримали бустерну дозу, усього
|
599058
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4981201
|
6948648
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1638634
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1536835
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
65805
|
отримали одну дозу, усього
|
18247
|
отримали дві дози, усього
|
29307
|
отримали додаткову дозу, усього
|
542
|
отримали бустерну дозу, усього
|
17709
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10975
|
49639
|
903
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4288
Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3279 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 640
|
|
310
|
|
27684
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
141367
|
|
62931
|
|
6389
|
|
72047
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4603930
|
|
3839314
|
|
103565
|
|
19176424
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4603930
|
31513
|
103565
|
310
|
3839314
|
27684
|
661051
|
1735,7
|
м. Київ
|
415954
|
4378
|
8799
|
29
|
352292
|
1895
|
54863
|
1850,3
|
Вінницька
|
145986
|
667
|
3467
|
9
|
120555
|
918
|
21964
|
1426,9
|
Волинська
|
125850
|
1012
|
2355
|
13
|
109107
|
1403
|
14388
|
1396,7
|
Дніпропетровська
|
286666
|
1952
|
9310
|
21
|
242624
|
1310
|
34732
|
1097,7
|
Донецька
|
204847
|
1757
|
5480
|
17
|
175571
|
1652
|
23796
|
1267,1
|
Житомирська
|
184427
|
957
|
3478
|
11
|
153684
|
2252
|
27265
|
2265,2
|
Закарпатська
|
109492
|
492
|
2667
|
10
|
89838
|
341
|
16987
|
1356,0
|
Запорізька
|
205749
|
1597
|
5752
|
14
|
181356
|
549
|
18641
|
1109,7
|
Івано-Франківська
|
178446
|
542
|
3416
|
9
|
144254
|
1067
|
30776
|
2254,0
|
Київська
|
217420
|
1259
|
4924
|
12
|
191664
|
1235
|
20832
|
1169,1
|
Кіровоградська
|
41823
|
541
|
1706
|
3
|
33733
|
320
|
6384
|
687,8
|
Луганська
|
75416
|
738
|
2341
|
8
|
61182
|
545
|
11893
|
1768,9
|
Львівська
|
295970
|
919
|
6465
|
28
|
227618
|
1609
|
61887
|
2468,8
|
Миколаївська
|
136884
|
928
|
3459
|
4
|
118376
|
491
|
15049
|
1348,9
|
Одеська
|
311442
|
2847
|
5829
|
19
|
236621
|
550
|
68992
|
2906,4
|
Полтавська
|
169601
|
1523
|
4092
|
8
|
147367
|
1091
|
18142
|
1313,3
|
Рівненська
|
166360
|
1007
|
2488
|
6
|
144230
|
1895
|
19642
|
1706,1
|
Сумська
|
175633
|
1159
|
3140
|
20
|
145444
|
1599
|
27049
|
2544,6
|
Тернопільська
|
142535
|
624
|
2350
|
5
|
115662
|
786
|
24523
|
2367,4
|
Харківська
|
295536
|
1765
|
6760
|
17
|
248965
|
1738
|
39811
|
1502,6
|
Херсонська
|
100952
|
785
|
2842
|
9
|
79831
|
318
|
18279
|
1785,3
|
Хмельницька
|
193570
|
1439
|
3615
|
7
|
158910
|
938
|
31045
|
2482,0
|
Черкаська
|
154997
|
1112
|
2889
|
12
|
136570
|
945
|
15538
|
1309,2
|
Чернівецька
|
148037
|
429
|
3250
|
10
|
121998
|
1265
|
22789
|
2532,8
|
Чернігівська
|
120337
|
1084
|
2691
|
9
|
101862
|
972
|
15784
|
1600,5