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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.02.22)

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За добу 16 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837,  медпрацівників – 961).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 317 953 щеплення.   

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 631 689

отримали одну дозу, усього

15631687

отримали дві дози, усього

15043831

отримали додаткову дозу, усього

25353

отримали бустерну дозу, усього

617082

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4985811

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6961114

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1638848

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1538049

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

66082

отримали одну дозу, усього

18504

отримали дві дози, усього

28948

отримали додаткову дозу, усього

606

отримали бустерну дозу, усього

18024

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11429

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

49205

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

748

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4700

Щеплення проводилось 924 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3284
  • летальних випадків –

259
  • одужало (особи) –

27441

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128367
  • методом ПЛР —

59467
  • методом ІФА —

6061
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

62839

За весь час пандемії в країні:

  
  • захворіло (особи) –

4637260
  • одужало (особи) –

3866755
  • летальних випадків –

103824
  • проведено ПЛР-тестувань –

19235891

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4637260

33330

103824

259

3866755

27441

666681

1750,5

м. Київ

420215

4261

8826

27

354108

1816

57281

1931,9

Вінницька

146645

659

3477

10

121329

774

21839

1418,8

Волинська

126912

1062

2364

9

110225

1118

14323

1390,4

Дніпропетровська

289155

2489

9320

10

243565

941

36270

1146,3

Донецька

206554

1707

5496

16

177017

1446

24041

1280,1

Житомирська

185924

1497

3485

7

155836

2152

26603

2210,2

Закарпатська

110024

532

2676

9

90263

425

17085

1363,9

Запорізька

207150

1401

5767

15

181726

370

19657

1170,1

Івано-Франківська

179203

757

3428

12

145571

1317

30204

2212,2

Київська

218886

1466

4937

13

192624

960

21325

1196,8

Кіровоградська

42279

456

1709

3

33910

177

6660

717,5

Луганська

76242

826

2345

4

62193

1011

11704

1740,7

Львівська

297635

1665

6486

21

229122

1504

62027

2474,4

Миколаївська

138011

1127

3467

8

118705

329

15839

1419,7

Одеська

313412

1970

5850

21

237403

782

70159

2955,6

Полтавська

171070

1469

4098

6

148083

716

18889

1367,4

Рівненська

167124

764

2495

7

146439

2209

18190

1580,0

Сумська

177041

1408

3151

11

146566

1122

27324

2570,4

Тернопільська

143285

750

2355

5

116782

1120

24148

2331,2

Харківська

297317

1781

6775

15

250443

1478

40099

1513,5

Херсонська

101843

891

2844

2

80058

227

18941

1850,0

Хмельницька

195387

1817

3628

13

160475

1565

31284

2501,1

Черкаська

156183

1186

2896

7

137701

1131

15586

1313,2

Чернівецька

148457

420

3256

6

123481

1483

21720

2414,0

Чернігівська

121306

969

2693

2

103130

1268

15483

1570,0
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