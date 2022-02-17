Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.02.22)

За добу 16 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 317 953 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15 631 689 отримали одну дозу, усього 15631687 отримали дві дози, усього 15043831 отримали додаткову дозу, усього 25353 отримали бустерну дозу, усього 617082 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4985811 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6961114 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1638848 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1538049 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 66082 отримали одну дозу, усього 18504 отримали дві дози, усього 28948 отримали додаткову дозу, усього 606 отримали бустерну дозу, усього 18024 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 11429 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 49205 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 748 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4700

Щеплення проводилось 924 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3284 летальних випадків – 259 одужало (особи) – 27441 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128367 методом ПЛР — 59467 методом ІФА — 6061 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 62839 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4637260 одужало (особи) – 3866755 летальних випадків – 103824 проведено ПЛР-тестувань – 19235891

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України