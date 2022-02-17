Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.02.22)

За добу 16 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 317 953 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 631 689
|
отримали одну дозу, усього
|
15631687
|
15043831
|
отримали додаткову дозу, усього
|
25353
|
отримали бустерну дозу, усього
|
617082
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4985811
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6961114
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1638848
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1538049
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
66082
|
отримали одну дозу, усього
|
18504
|
отримали дві дози, усього
|
28948
|
отримали додаткову дозу, усього
|
606
|
отримали бустерну дозу, усього
|
18024
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
11429
|
49205
|
748
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4700
Щеплення проводилось 924 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3284
|
|
259
|
|
27441
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128367
|
|
59467
|
|
6061
|
|
62839
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
4637260
|
|
3866755
|
|
103824
|
|
19235891
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4637260
|
33330
|
103824
|
259
|
3866755
|
27441
|
666681
|
1750,5
|
м. Київ
|
420215
|
4261
|
8826
|
27
|
354108
|
1816
|
57281
|
1931,9
|
Вінницька
|
146645
|
659
|
3477
|
10
|
121329
|
774
|
21839
|
1418,8
|
Волинська
|
126912
|
1062
|
2364
|
9
|
110225
|
1118
|
14323
|
1390,4
|
Дніпропетровська
|
289155
|
2489
|
9320
|
10
|
243565
|
941
|
36270
|
1146,3
|
Донецька
|
206554
|
1707
|
5496
|
16
|
177017
|
1446
|
24041
|
1280,1
|
Житомирська
|
185924
|
1497
|
3485
|
7
|
155836
|
2152
|
26603
|
2210,2
|
Закарпатська
|
110024
|
532
|
2676
|
9
|
90263
|
425
|
17085
|
1363,9
|
Запорізька
|
207150
|
1401
|
5767
|
15
|
181726
|
370
|
19657
|
1170,1
|
Івано-Франківська
|
179203
|
757
|
3428
|
12
|
145571
|
1317
|
30204
|
2212,2
|
Київська
|
218886
|
1466
|
4937
|
13
|
192624
|
960
|
21325
|
1196,8
|
Кіровоградська
|
42279
|
456
|
1709
|
3
|
33910
|
177
|
6660
|
717,5
|
Луганська
|
76242
|
826
|
2345
|
4
|
62193
|
1011
|
11704
|
1740,7
|
Львівська
|
297635
|
1665
|
6486
|
21
|
229122
|
1504
|
62027
|
2474,4
|
Миколаївська
|
138011
|
1127
|
3467
|
8
|
118705
|
329
|
15839
|
1419,7
|
Одеська
|
313412
|
1970
|
5850
|
21
|
237403
|
782
|
70159
|
2955,6
|
Полтавська
|
171070
|
1469
|
4098
|
6
|
148083
|
716
|
18889
|
1367,4
|
Рівненська
|
167124
|
764
|
2495
|
7
|
146439
|
2209
|
18190
|
1580,0
|
Сумська
|
177041
|
1408
|
3151
|
11
|
146566
|
1122
|
27324
|
2570,4
|
Тернопільська
|
143285
|
750
|
2355
|
5
|
116782
|
1120
|
24148
|
2331,2
|
Харківська
|
297317
|
1781
|
6775
|
15
|
250443
|
1478
|
40099
|
1513,5
|
Херсонська
|
101843
|
891
|
2844
|
2
|
80058
|
227
|
18941
|
1850,0
|
Хмельницька
|
195387
|
1817
|
3628
|
13
|
160475
|
1565
|
31284
|
2501,1
|
Черкаська
|
156183
|
1186
|
2896
|
7
|
137701
|
1131
|
15586
|
1313,2
|
Чернівецька
|
148457
|
420
|
3256
|
6
|
123481
|
1483
|
21720
|
2414,0
|
Чернігівська
|
121306
|
969
|
2693
|
2
|
103130
|
1268
|
15483
|
1570,0