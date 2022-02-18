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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.02.22)

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За добу 17 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879,  медпрацівників – 870).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 383 042 щеплення.   

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15649485

отримали одну дозу, усього

15649483

отримали дві дози, усього

15071517

отримали додаткову дозу, усього

25841

отримали бустерну дозу, усього

636201

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4990299

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6973062

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1639091

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1539166

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

65089

отримали одну дозу, усього

17796

отримали дві дози, усього

27686

отримали додаткову дозу, усього

488

отримали бустерну дозу, усього

19119

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10713

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

49082

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

756

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4538

Щеплення проводилось 1 007 мобільними бригадами з імунізації, 3 234 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3323
  • летальних випадків –

282
  • одужало (особи) –

29254

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

116625
  • методом ПЛР —

52932
  • методом ІФА —

5424
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

58269

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4672198
  • одужало (особи) –

3896009
  • летальних випадків –

104106
  • проведено ПЛР-тестувань –

19288823

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4672198

34938

104106

282

3896009

29254

672083

1764,7

м. Київ

424753

4538

8846

20

356049

1941

59858

2018,8

Вінницька

147332

687

3487

10

122473

1144

21372

1388,4

Волинська

128030

1118

2373

9

111351

1126

14306

1388,7

Дніпропетровська

291867

2712

9346

26

244608

1043

37913

1198,3

Донецька

208387

1833

5511

15

178727

1710

24149

1285,9

Житомирська

187630

1706

3490

5

157180

1344

26960

2239,9

Закарпатська

110470

446

2683

7

90902

639

16885

1347,9

Запорізька

208555

1405

5783

16

182734

1008

20038

1192,8

Івано-Франківська

179739

536

3434

6

146273

702

30032

2199,6

Київська

220202

1316

4951

14

193569

945

21682

1216,8

Кіровоградська

42740

461

1715

6

34123

213

6902

743,6

Луганська

76990

748

2351

6

62876

683

11763

1749,5

Львівська

299125

1490

6503

17

231239

2117

61383

2448,7

Миколаївська

139246

1235

3476

9

119190

485

16580

1486,1

Одеська

316999

3587

5865

15

238573

1170

72561

3056,8

Полтавська

172738

1668

4115

17

148834

751

19789

1432,6

Рівненська

167948

824

2503

8

149066

2627

16379

1422,7

Сумська

178159

1118

3161

10

148285

1719

26713

2512,9

Тернопільська

143893

608

2360

5

117695

913

23838

2301,2

Харківська

299117

1800

6789

14

252269

1826

40059

1511,9

Херсонська

102823

980

2851

7

80232

174

19740

1928,0

Хмельницька

196741

1354

3637

9

161924

1449

31180

2492,8

Черкаська

157456

1273

2911

15

138669

968

15876

1337,7

Чернівецька

148838

381

3264

8

125382

1901

20192

2244,2

Чернігівська

122420

1114

2701

8

103786

656

15933

1615,6
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