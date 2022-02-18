Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.02.22)

За добу 17 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 383 042 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15649485
|
отримали одну дозу, усього
|
15649483
|
15071517
|
отримали додаткову дозу, усього
|
25841
|
отримали бустерну дозу, усього
|
636201
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4990299
|
6973062
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1639091
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1539166
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
65089
|
отримали одну дозу, усього
|
17796
|
отримали дві дози, усього
|
27686
|
отримали додаткову дозу, усього
|
488
|
отримали бустерну дозу, усього
|
19119
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10713
|
49082
|
756
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4538
Щеплення проводилось 1 007 мобільними бригадами з імунізації, 3 234 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення
|
Також за останню добу:
|
|
3323
|
|
282
|
|
29254
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
116625
|
|
52932
|
|
5424
|
|
58269
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4672198
|
|
3896009
|
|
104106
|
|
19288823
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4672198
|
34938
|
104106
|
282
|
3896009
|
29254
|
672083
|
1764,7
|
м. Київ
|
424753
|
4538
|
8846
|
20
|
356049
|
1941
|
59858
|
2018,8
|
Вінницька
|
147332
|
687
|
3487
|
10
|
122473
|
1144
|
21372
|
1388,4
|
Волинська
|
128030
|
1118
|
2373
|
9
|
111351
|
1126
|
14306
|
1388,7
|
Дніпропетровська
|
291867
|
2712
|
9346
|
26
|
244608
|
1043
|
37913
|
1198,3
|
Донецька
|
208387
|
1833
|
5511
|
15
|
178727
|
1710
|
24149
|
1285,9
|
Житомирська
|
187630
|
1706
|
3490
|
5
|
157180
|
1344
|
26960
|
2239,9
|
Закарпатська
|
110470
|
446
|
2683
|
7
|
90902
|
639
|
16885
|
1347,9
|
Запорізька
|
208555
|
1405
|
5783
|
16
|
182734
|
1008
|
20038
|
1192,8
|
Івано-Франківська
|
179739
|
536
|
3434
|
6
|
146273
|
702
|
30032
|
2199,6
|
Київська
|
220202
|
1316
|
4951
|
14
|
193569
|
945
|
21682
|
1216,8
|
Кіровоградська
|
42740
|
461
|
1715
|
6
|
34123
|
213
|
6902
|
743,6
|
Луганська
|
76990
|
748
|
2351
|
6
|
62876
|
683
|
11763
|
1749,5
|
Львівська
|
299125
|
1490
|
6503
|
17
|
231239
|
2117
|
61383
|
2448,7
|
Миколаївська
|
139246
|
1235
|
3476
|
9
|
119190
|
485
|
16580
|
1486,1
|
Одеська
|
316999
|
3587
|
5865
|
15
|
238573
|
1170
|
72561
|
3056,8
|
Полтавська
|
172738
|
1668
|
4115
|
17
|
148834
|
751
|
19789
|
1432,6
|
Рівненська
|
167948
|
824
|
2503
|
8
|
149066
|
2627
|
16379
|
1422,7
|
Сумська
|
178159
|
1118
|
3161
|
10
|
148285
|
1719
|
26713
|
2512,9
|
Тернопільська
|
143893
|
608
|
2360
|
5
|
117695
|
913
|
23838
|
2301,2
|
Харківська
|
299117
|
1800
|
6789
|
14
|
252269
|
1826
|
40059
|
1511,9
|
Херсонська
|
102823
|
980
|
2851
|
7
|
80232
|
174
|
19740
|
1928,0
|
Хмельницька
|
196741
|
1354
|
3637
|
9
|
161924
|
1449
|
31180
|
2492,8
|
Черкаська
|
157456
|
1273
|
2911
|
15
|
138669
|
968
|
15876
|
1337,7
|
Чернівецька
|
148838
|
381
|
3264
|
8
|
125382
|
1901
|
20192
|
2244,2
|
Чернігівська
|
122420
|
1114
|
2701
|
8
|
103786
|
656
|
15933
|
1615,6