Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.02.22)

За добу 17 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 383 042 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15649485 отримали одну дозу, усього 15649483 отримали дві дози, усього 15071517 отримали додаткову дозу, усього 25841 отримали бустерну дозу, усього 636201 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4990299 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6973062 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1639091 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1539166 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 65089 отримали одну дозу, усього 17796 отримали дві дози, усього 27686 отримали додаткову дозу, усього 488 отримали бустерну дозу, усього 19119 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10713 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 49082 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 756 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4538

Щеплення проводилось 1 007 мобільними бригадами з імунізації, 3 234 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3323 летальних випадків – 282 одужало (особи) – 29254 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 116625 методом ПЛР — 52932 методом ІФА — 5424 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 58269 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4672198 одужало (особи) – 3896009 летальних випадків – 104106 проведено ПЛР-тестувань – 19288823

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України