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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.02.22)

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За добу 18 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611,  медпрацівників – 765).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 450 678 щеплень.   

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15667268

отримали одну дозу, усього

15667266

отримали дві дози, усього

15100993

отримали додаткову дозу, усього

26339

отримали бустерну дозу, усього

656080

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4994316

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6985643

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1639295

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1540147

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

67636

отримали одну дозу, усього

17783

отримали дві дози, усього

29476

отримали додаткову дозу, усього

498

отримали бустерну дозу, усього

19879

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10777

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

51669

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

853

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4337

Щеплення проводилось 959 мобільними бригадами з імунізації, 3 295 пунктами щеплення та 421 центрами вакцинації населення

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3208
  • летальних випадків –

260
  • одужало (особи) –

30487

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

119570
  • методом ПЛР —

53005
  • методом ІФА —

5019
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

61546

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4703323
  • одужало (особи) –

3926496
  • летальних випадків –

104366
  • проведено ПЛР-тестувань –

19341828

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4703323

31125

104366

260

3926496

30487

672461

1765,7

м. Київ

429144

4391

8858

12

358069

2020

62217

2098,4

Вінницька

147928

596

3497

10

123764

1291

20667

1342,6

Волинська

128979

949

2377

4

112459

1108

14143

1372,9

Дніпропетровська

294390

2523

9367

21

245820

1212

39203

1239,0

Донецька

209951

1564

5527

16

179926

1199

24498

1304,4

Житомирська

189003

1373

3501

11

159365

2185

26137

2171,5

Закарпатська

110889

419

2691

8

91358

456

16840

1344,3

Запорізька

209850

1295

5798

15

183205

471

20847

1241,0

Івано-Франківська

180208

469

3440

6

147352

1079

29416

2154,4

Київська

221459

1257

4964

13

194758

1189

21737

1219,9

Кіровоградська

43158

418

1721

6

34432

309

7005

754,7

Луганська

77672

682

2360

9

63787

911

11525

1714,1

Львівська

300036

911

6512

9

233176

1937

60348

2407,4

Миколаївська

140595

1349

3485

9

119670

480

17440

1563,2

Одеська

319656

2657

5872

7

239968

1395

73816

3109,7

Полтавська

174084

1346

4136

21

149820

986

20128

1457,1

Рівненська

168682

734

2509

6

151489

2423

14684

1275,5

Сумська

179126

967

3171

10

149964

1679

25991

2445,0

Тернопільська

144453

560

2364

4

118486

791

23603

2278,5

Харківська

301213

2096

6802

13

253823

1554

40588

1531,9

Херсонська

103810

987

2856

5

80543

311

20411

1993,5

Хмельницька

197639

898

3657

20

163465

1541

30517

2439,8

Черкаська

158736

1280

2917

6

139702

1033

16117

1358,0

Чернівецька

149176

338

3268

4

127117

1735

18791

2088,5

Чернігівська

123486

1066

2716

15

104978

1192

15792

1601,3
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