Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.02.22)

За добу 18 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 450 678 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15667268
|
отримали одну дозу, усього
|
15667266
|
15100993
|
отримали додаткову дозу, усього
|
26339
|
отримали бустерну дозу, усього
|
656080
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4994316
|
6985643
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1639295
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1540147
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
67636
|
отримали одну дозу, усього
|
17783
|
отримали дві дози, усього
|
29476
|
отримали додаткову дозу, усього
|
498
|
отримали бустерну дозу, усього
|
19879
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10777
|
51669
|
853
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4337
Щеплення проводилось 959 мобільними бригадами з імунізації, 3 295 пунктами щеплення та 421 центрами вакцинації населення
|
Також за останню добу:
|
|
3208
|
|
260
|
|
30487
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
119570
|
|
53005
|
|
5019
|
|
61546
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
4703323
|
|
3926496
|
|
104366
|
|
19341828
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4703323
|
31125
|
104366
|
260
|
3926496
|
30487
|
672461
|
1765,7
|
м. Київ
|
429144
|
4391
|
8858
|
12
|
358069
|
2020
|
62217
|
2098,4
|
Вінницька
|
147928
|
596
|
3497
|
10
|
123764
|
1291
|
20667
|
1342,6
|
Волинська
|
128979
|
949
|
2377
|
4
|
112459
|
1108
|
14143
|
1372,9
|
Дніпропетровська
|
294390
|
2523
|
9367
|
21
|
245820
|
1212
|
39203
|
1239,0
|
Донецька
|
209951
|
1564
|
5527
|
16
|
179926
|
1199
|
24498
|
1304,4
|
Житомирська
|
189003
|
1373
|
3501
|
11
|
159365
|
2185
|
26137
|
2171,5
|
Закарпатська
|
110889
|
419
|
2691
|
8
|
91358
|
456
|
16840
|
1344,3
|
Запорізька
|
209850
|
1295
|
5798
|
15
|
183205
|
471
|
20847
|
1241,0
|
Івано-Франківська
|
180208
|
469
|
3440
|
6
|
147352
|
1079
|
29416
|
2154,4
|
Київська
|
221459
|
1257
|
4964
|
13
|
194758
|
1189
|
21737
|
1219,9
|
Кіровоградська
|
43158
|
418
|
1721
|
6
|
34432
|
309
|
7005
|
754,7
|
Луганська
|
77672
|
682
|
2360
|
9
|
63787
|
911
|
11525
|
1714,1
|
Львівська
|
300036
|
911
|
6512
|
9
|
233176
|
1937
|
60348
|
2407,4
|
Миколаївська
|
140595
|
1349
|
3485
|
9
|
119670
|
480
|
17440
|
1563,2
|
Одеська
|
319656
|
2657
|
5872
|
7
|
239968
|
1395
|
73816
|
3109,7
|
Полтавська
|
174084
|
1346
|
4136
|
21
|
149820
|
986
|
20128
|
1457,1
|
Рівненська
|
168682
|
734
|
2509
|
6
|
151489
|
2423
|
14684
|
1275,5
|
Сумська
|
179126
|
967
|
3171
|
10
|
149964
|
1679
|
25991
|
2445,0
|
Тернопільська
|
144453
|
560
|
2364
|
4
|
118486
|
791
|
23603
|
2278,5
|
Харківська
|
301213
|
2096
|
6802
|
13
|
253823
|
1554
|
40588
|
1531,9
|
Херсонська
|
103810
|
987
|
2856
|
5
|
80543
|
311
|
20411
|
1993,5
|
Хмельницька
|
197639
|
898
|
3657
|
20
|
163465
|
1541
|
30517
|
2439,8
|
Черкаська
|
158736
|
1280
|
2917
|
6
|
139702
|
1033
|
16117
|
1358,0
|
Чернівецька
|
149176
|
338
|
3268
|
4
|
127117
|
1735
|
18791
|
2088,5
|
Чернігівська
|
123486
|
1066
|
2716
|
15
|
104978
|
1192
|
15792
|
1601,3