Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.02.22)

За добу 18 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 450 678 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 15667268 отримали одну дозу, усього 15667266 отримали дві дози, усього 15100993 отримали додаткову дозу, усього 26339 отримали бустерну дозу, усього 656080 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4994316 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6985643 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1639295 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1540147 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 67636 отримали одну дозу, усього 17783 отримали дві дози, усього 29476 отримали додаткову дозу, усього 498 отримали бустерну дозу, усього 19879 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10777 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 51669 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 853 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4337

Щеплення проводилось 959 мобільними бригадами з імунізації, 3 295 пунктами щеплення та 421 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3208 летальних випадків – 260 одужало (особи) – 30487 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 119570 методом ПЛР — 53005 методом ІФА — 5019 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 61546 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4703323 одужало (особи) – 3926496 летальних випадків – 104366 проведено ПЛР-тестувань – 19341828

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України