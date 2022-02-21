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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 20 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254,  медпрацівників – 151).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 497 378 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 680 363

отримали одну дозу, усього

15 680 361

отримали дві дози, усього

15 121 999

отримали додаткову дозу, усього

26 510

отримали бустерну дозу, усього

668 508

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 997 206

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 994 966

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 639 398

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 540 926

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

17 172

отримали одну дозу, усього

4 769

отримали дві дози, усього

7 965

отримали додаткову дозу, усього

78

отримали бустерну дозу, усього

4 360

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2 580

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

13 190

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

118

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 284

 

Щеплення проводилось 333 мобільними бригадами з імунізації, 1 580 пунктами щеплення та 388 центрами вакцинації населення.

 

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 886
  • летальних випадків –

127
  • одужало (особи) –

13 904

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46 428
  • методом ПЛР —

17 065
  • методом ІФА —

2 272
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27 091

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4 734 333
  • одужало (особи) –

3 952 363
  • летальних випадків –

104 645
  • проведено ПЛР-тестувань –

19 390 438

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4734333

13562

104645

127

3952363

13904

677325

1778,4

м. Київ

433567

2297

8897

17

359961

962

64709

2182,4

Вінницька

148360

140

3517

10

124116

187

20727

1346,5

Волинська

129758

443

2379

2

113581

888

13798

1339,4

Дніпропетровська

296820

1353

9375

1

247633

1102

39812

1258,3

Донецька

211469

593

5539

7

181397

781

24533

1306,3

Житомирська

190203

480

3510

6

160368

423

26325

2187,1

Закарпатська

111301

137

2706

6

91814

296

16781

1339,6

Запорізька

211167

564

5819

6

183514

91

21834

1299,7

Івано-Франківська

180662

126

3442

0

149277

1434

27943

2046,6

Київська

222517

484

4979

5

195746

535

21792

1223,0

Кіровоградська

43792

313

1725

3

34608

29

7459

803,6

Луганська

78113

188

2366

2

64082

175

11665

1734,9

Львівська

300961

290

6534

9

234431

918

59996

2393,4

Миколаївська

142639

1099

3501

9

120572

450

18566

1664,1

Одеська

321620

1011

5881

9

241103

676

74636

3144,2

Полтавська

175127

502

4144

3

150615

435

20368

1474,5

Рівненська

169266

251

2515

5

152434

524

14317

1243,6

Сумська

180373

251

3177

2

151396

685

25800

2427,1

Тернопільська

145003

156

2368

2

119330

458

23305

2249,8

Харківська

303522

911

6823

7

255893

984

40806

1540,1

Херсонська

105259

582

2862

2

80795

117

21602

2109,9

Хмельницька

198703

203

3667

4

165220

545

29816

2383,8

Черкаська

160195

636

2923

4

141183

702

16089

1355,6

Чернівецька

149607

184

3277

6

128011

352

18319

2036,0

Чернігівська

124329

368

2719

0

105283

155

16327

1655,5
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