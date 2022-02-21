Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 886 летальних випадків – 127 одужало (особи) – 13 904 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46 428 методом ПЛР — 17 065 методом ІФА — 2 272 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27 091 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4 734 333 одужало (особи) – 3 952 363 летальних випадків – 104 645 проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438